Nevim esi se na protějšim břehu trefim ...
Většina lidí se někam vrací, protože tam něco zapomněla. Já jsem na tom jinak. Sem na Šumavu se vracím, protože tři šumavské etapy Stezky Českem nejsem schopen ujít na jeden zátah. Šumavské pohoří se táhne v neuvěřitelné délce 300 km, a rozlohou se jedná o největší horský útvar u nás. Začínám na místě, kde jsem minule skončil – Přední Výtoň, sv. Tomáš.
Ve zdejší Hájovně načerpám potřebnou sílu ze silného vývaru s domácím chlebem. Všímám si obrázku rakouského mocnáře nad krbem a loveckých trofejí, z nichž mě nejvíce upoutá obrovité divoké prase. Nemajíce vodu, bylo nutné se napojit na 70 metrů hluboký vrt.
Mířím kolem Lipna do Přední a pak Zadní Zvonkové, kde kdysi působil u pohraniční stráže Král Šumavy1). Pohraničníci tu už nejsou, jejich místa obsadily kravičky a pastviny. Přespím v Zadní Zvonkové u hřbitova a brzy ráno vyrážím „do hory“. Ještě za tmy – vyzbrojen čelovkou – míjím Tokaniště, Tetřeví a korytem potoka se dostávám až na nejvyšší místní vrchol, kterým je Smrčina / Hochficht v nadmořské výšce 1338 m. n. m. Vzduchem poletuje sníh a v korunách stromů burácí prudký vítr. Nastupuji hřebenovku, kopírující státní hranici s Rakouskem. Terén je místy velmi neschůdný a označení „požitková cesta po vrcholech“ na rakouských cedulkách mi přijde jako nemístný žert. Výhledy jsou ovšem úžasné a dechberoucí. Sedmnáctá etapa Stezky Českem končí v místě Rakouská cesta, kde je hraniční přechod Nová Pec. Odtud už je další spojení vlakem.
Tak ahoj Šumavo, zase někdy příště!
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1) Král Šumavy – toto označení si jistě zaslouží nedávno zesnulý Josef Hasil a také Kilián Nowotny. Josef Hasil působil v oblasti Českého Žlebu. Po roce 1953, kdy byla vybudována neprostupná „železná opona“, již nebyla tato činnost možná. Demontáž začala ihned po Sametové revoluci, nejintenzivněji v roce 1990.
Všechny fotografie jsou autentické, autorské, z osobního archivu autora článku.
Ukázka, jak fouká vítr.
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