Neuvěřitelná vajglová trajektorie
Přesto nebo právě proto bylo tak lákavé zklidnit vybičované nervy o velké přestávce cigaretou a pohledem do dáli z malého okénka.
Na gympl, kde se toto malé drama odehrálo, jsme chodili v sedmdesátých letech minulého tisíciletí, všechno pamatovalo ještě císaře Františka Josefa. V každé třídě byla obrovská kamna, do kterých chodil školník v zimě přikládat i během výuky, což bylo vítané přerušení a zpestření, neboť mu během přikládání padaly kusy uhlí do první lavice. Odtud vybíhali připravení jedinci a doručovali v dlaních černou horninu, dožadujíc se odchodu na WC, aby sobě umyli zuhelnatělou končetinu.
A tak jsme panu školníkovi často a rádi vypomohli a ještě raději se běželi umýt. Bylo pár minut před hlavní přestávkou, čehož jsme využili a zapálili si retko. Ani nevím, jak jsme to ty dvě hodiny bez něj mohli vydržet. Kouř jsme nemuseli vyfukovat do penálu, ale otevřeným malým okýnkem krásně ven do ovzduší. Cigarety značky Clea hezky ubývaly a nám se v tělech rozléval onen blažený pocit klidu, míru a bezpečí. Dokonalá nirvána. Vzpomínali jsme také na krásné chvíle na chmelové brigádě a já přidal veselou historku z natáčení, když jsem předváděl jak kouří naše latinářka. Jak si labužnicky přikládá cigaretu ke rtům, zapaluje, už ji ze rtu nesundá, tak minutu lačně nasává kouř, cigareta se zmenšuje, stále ji má na rtu, pak ji típe a dalších deset minut vydechuje cigaretový odér do okolí. A tak se tam v té záchodové kóji pro sebe usmíváme, já už dávno svoje cígo zhasil a spláchnul, ale Vašek ještě ne. Vtom naše služba hlásí, že jde ředitel. Vašek propadl panice a hořícího vajgla vyhodil okýnkem ven.
A teď to přijde. Nebudete mi to věřit.
Okýnko bylo ve třetím patře a vedlo na dvůr, kde školníkova manželka právě věšela prádlo. Ten hořící vajgl jí spadl přímo doprostřed živůtku mezi ňadra!!!
Kdybyste to chtěli natočit, naaranžovat, nepovede se vám to. Vašek měl prostě „kliku“.
Zezdola se ozval ohromný křik až řev. Paní školníková byla prostorově výraznější, a jak nám později očití svědkové z nižších ročníků líčili, nedařilo se jí zbavit se cizího tělesa ve svém oděvu. Soudruh ředitel byl rozezlen a započal s vyšetřováním. Přestože vyučoval matematiku, nebyl v ní zrovna kovaný (proto dělal soudruha ředitele). I tak se snažil zjistit trajektorii hořícího vajglu. Přízemí a první patro vynechal a zaměřil se na druhé a třetí patro. Marně. Nic tenkrát nevyšetřil, drželi jsme při sobě. Uvedená vajglová trajektorie však vešla do dějin.
Zdeněk Pokorný
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Zdeněk Pokorný
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