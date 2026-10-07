Němý výkřik
Kdo se nikdy nedostal do zoufalé situace, bude těžko chápat. Němý výkřik, který v tu chvíli bolesti křiví naši tvář a ohne nás až k zemi však má svoji zvláštní moc, kterou zatím jen vzdáleně tušíme.
S něčím podobným si nevíme rady. Porážka a role oběti se nikomu nelíbí, každý včetně mne ji odmítá přijmout. Vytěsňujeme něco takového. Odmítáme se sklonit a zoufat si, volat o pomoc. To je pro slabochy. My jsme ale silní a toužíme vyhrávat, zažívat úspěch. Své o tom ví také jeden z nejslavnějších, ne-li nejslavnější, norský malíř Edvard Munch, který namaloval dokonce čtyři originály slavného obrazu Výkřik. Jeden z nich byl vydražen v roce 2012 za neuvěřitelnou sumu v londýnské galerii Sotheby´s, v přepočtu za 2,3 miliardy dolarů.
Obraz zpodobňuje postavu, jejíž obličej je namalovaný schematicky a redukuje se jen na jakési otvory místo očí a doširoka rozevřená ústa, volající ve velikém strachu o pomoc. Klademe si otázku, zda autor vyjadřuje svoje vlastní těžkosti nebo těžkosti někoho jiného. Obraz, ztvárněný ještě v padesáti různých barevných litografiích, jako by chtěl naznačit hledání té jediné správné kombinace, která by dokonale vyjádřila míru zoufalství hlavní postavy, kterou i Hitler chtěl zničit. Obraz byl několikrát ukraden.
S využitím zdroje.
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