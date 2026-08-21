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Nemá v pořádku papíry #7

Po náročné plavbě přes Atlantik - aspoň si myslím, že to byl Atlantik - jsme byli těsně před cílem vyhozeni z lodi a do New Orleansu jsme museli doplavat.

Po chvíli nám došlo, jak to, že nás holčička vidí a ostatní ne. Ona byla příliš čistá, příliš dětská. Nebyla ještě špinavá civilizací, kámoškama a tím vším marastem.

Krásně se nám smála, jak jsme ustrojení. Smála se, až se za bříško popadala. A my jsme se smáli spolu s ní. Vždyť jsme byli směšní, to si musíme přiznat. Oživlé mrtvoly. Divně oháknuté. Chodící a mluvící. Ale mrtvoly. Moc dobře si já sám pamatuji na tu obrovskou bolest na prsou a pak na tu ránu, kdy moje srdce přestalo pracovat. Jakoby mi někdo vystřelil z pistole u ucha. A pak to ticho. A najednou stojim před tim stolečkem a svatý Petr odkejvá, když mu anděl šeptá, že nemám v pořádku papíry. Ale já už tejkonc aspoň vím, co to znamená. Aspoň to. Nemít v pořádku papíry znamená v jejich slangu, nebýt připraven tam vstoupit a užít si to tam ... I kdyby mě tam pustili, nemohl bych si to tam užít a vychutnat, prostě ... Nebyl jsem připraven. Ještě ne.

Kapitán mne vzal jemně za rameno a pošeptal mi do ucha, že naše loď na nás čeká v přístavu. Do dvou hodin odplouváme zpátky do Afriky. Pro další otroky. Kmenoví náčelníci je sami v džungli chytají a prodají. A bohatnou. Byla to neuvěřitelná svi.árna. Ale reagoval jsem na to s klidem. Vždyť se třeba ještě dočkám toho, že místo těch ubožáků budu vozit kokosové ořechy. Snad, možná ... kdo ví ... Nebyl jsem povolán tuhle věc řešit. Sebe. Sebe jsem měl řešit. A čekat.

Ilustrativní foto vytvořené pomocí umělé inteligence AI (Gemini)

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1. díl: Nemá v pořádku papíry #1

2. díl: Nemá v pořádku papíry #2

3. díl: Nemá v pořádku papíry #3

4. díl: Nemá v pořádku papíry #4

5. díl: Nemá v pořádku papíry #5

6. díl: Nemá v pořádku papíry #6

Autor: Zdeněk Pokorný | pátek 21.8.2026 3:58 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

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Nemá v pořádku papíry #5

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Nemá v pořádku papíry #2

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