Nemá v pořádku papíry #6
Ale všechno se jednou omrzí. Zevšední. Člověk se zasní a začne (já s prstem v nose) přemýšlet, jaké by to bylo, kdyby ... A začne vymýšlet. Neváží si dobrého bydla.
Pomyslel jsem si, teď už by se jen hodila vzpoura posádky či otroků nebo ještě lépe obojí najednou. Než jsem to stačil domyslet, už jsem dostal ránu zezadu do hlavy něčím dřevěným a vzápětí už jsem plaval v moři. Jde to rychle, pomyslel jsem si1). Ale to už nás plavalo v moři několik, včetně kapitána. Pokud jsem dobře počítal, byla to celá posádka. A co teď hospodyně? Hospodyně ty vládneš nade vším2), napadl mě text jedné satirické písně. Ale než jsem si stačil vzpomenout, jak je to celé, už se o moji nohu pokoušel žralok. Věděl jsem, že budu mít zítra zase jinou, ale tak nějak principiálně jsem se jí nechtěl vzdát Tak jsme spolu bojovali. On byl popravdě obratnější. Ale nedal jsem se. Botou jsem zasáhl přesně ono místo na jeho čumáku, které je jeho slabým místem. Odplaval. Ale byli tu další. Situace byla kritická, moře se zanedlouho začalo barvit doruda. Hladina se najednou roztřásla a rozvibrovala, jakoby někdo zahrál krásný a zvučný akord na velký hudební nástroj, žraloci se následkem toho rychle ztratili v hlubinách.
My jsme doplavali až do New Orleans, město už bylo kousíček. To byl podle kapitána, cíl cesty. Nějakou dobu jsme odpočívali na pláži a hleděli na svoje rány, které se zacelovaly a rychle na slunci hojily.
Po pár hodinách jsme se zvedli a vešli do města. Lidé nás míjeli, bylo jim jedno jak vypadáme a jak jsme oblečeni. Neviděli nás. A nás už to nepřekvapilo. Ani trochu. Když vtom ...
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1) Přání otcem myšlenky.
2) Hospodine, ty vládneš nade vším ... takhle je to správně a je to text Žalmu (modlitby) (1 Letopisů 29,11-13)
Dokončení příště.
1. díl: Nemá v pořádku papíry #1
2. díl: Nemá v pořádku papíry #2
3. díl: Nemá v pořádku papíry #3
4. díl: Nemá v pořádku papíry #4
5. díl: Nemá v pořádku papíry #5
Zdeněk Pokorný
Nemá v pořádku papíry #5
Po své smrti jsem v nebi neuspěl. V hněvu jsem opustil sv. Petra i anděla a dostal jsem se jinam. Na loď. Pluli jsme do New Orleansu, podpalubí naší lodi bylo plné otroků.
Zdeněk Pokorný
Nemá v pořádku papíry #4
S duší jsme nepočítali. Všechny ty řečičky šly kolem nás. Asi ji teda máme, musíme mít, jinak bychom tu nebyli, neseděli, nemluvili spolu.
Zdeněk Pokorný
Nemá v pořádku papíry #3
Už je to pár dní, co jsem umřel. Na infarkt. Krásný pohřeb, hodně věnců, dojemná slova, sledoval jsem, jak můj popel letí vzduchem - nedaleko Znojma je nad řekou jedno takové hezké místo. Zapadalo přitom slunce.
Zdeněk Pokorný
Nemá v pořádku papíry #2
Nebe jsem si teda nevybral. Na první dobrou. Zklamalo mě. Prošel jsem nebeskou branou ven. Z očí mi tekly slzy. Divil jsem se, že cítím jejich slanost. Vždyť jsem mrtvý.
Zdeněk Pokorný
Nemá v pořádku papíry #1
Nebeská brána vrzala. Jemný vítr čechral svatému P. zbytky bílých vlasů na skráních. Já jsem stál ve frontě a v ruce mačkal ve zpocených rukou beranici.
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