Nemá v pořádku papíry #5
„Muž přes palubu!“
Loď plula rychlostí 10 uzlů. Rychle jsme skasali plachty a vyhodili kotvu. Moře se zklidnilo. Střídali jsme se na hlídce po celou noc. Nebe bylo plné hvězd. Nebe ... Přes všechnu naši pozornost jsme nezaznamenali, kdy se to stalo. Kdy se ztracený člen posádky opět dostal na loď. Odpočíval a ráno se probral ze spánku. Protahoval se, jako by měl za sebou klidnou a pokojnou noc. Asi měl.
Pomalu nám docházelo, že nejsme zranitelní a že už nemůžeme znovu zemřít. To, co jsme znali z dřívějška, všechny ty řeči o n..........i, jsme teď prožívali prakticky. Neprocházeli jsme zdí, cítili jsme částečně únavu, námahu i bolest, ale v mnohem menší míře než dříve. Jako když sleduješ napínající se lano, které je plně zatíženo, praskají vlákna, ale nikdy se nepřetrhne. Ono prostě vydrží všechnu tu zátěž a nic se neděje. Funguje stále dál beze změny.
Jo, byli jsme nesmrtelní.
V duchu jsme si říkali, že to nejni vůbec špatný. Tehdy se s námi začalo dít něco uvnitř. Nechovali jsme se jako kočka, která má svých příslovečných sedm životů. Sami na sebe a na všechno kolem, jsme se odteď začali dívat jinak. Ne jako bohové z Olympu. Po všech těch letech bych dnes řekl, že nás to tenkrát dojalo. Jo, my všichni na té lodi. Byli jsme tím zjištěním dojati. Netušili jsme nikdy před tím, co to znamená, když se řekne, budete žít věčně. Teď už jsme to začínali pomalounku chápat, co to znamená prakticky. Je to samozřejmě něco jiného, než když si to přečteš, nebo ti to někdo řekne. Jako když se koukáš na nějakou věc ve výkladní skříni a můžeš ji obdivovat jen očima. Anebo ji najednou můžeš držet v rukou ... mít ji.
Blížili jsme se k cíli naší cesty. Do New Orleansu nám chyběly dva dny cesty za příznivého větru. Po celou dobu nezemřel jediný černoch v podpalubí, o které jsme se starali.
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Pokračování příště.
1. díl: Nemá v pořádku papíry #1
2. díl: Nemá v pořádku papíry #2
3. díl: Nemá v pořádku papíry #3
4. díl: Nemá v pořádku papíry #4
Zdeněk Pokorný
Nemá v pořádku papíry #4
S duší jsme nepočítali. Všechny ty řečičky šly kolem nás. Asi ji teda máme, musíme mít, jinak bychom tu nebyli, neseděli, nemluvili spolu.
Zdeněk Pokorný
Nemá v pořádku papíry #3
Už je to pár dní, co jsem umřel. Na infarkt. Krásný pohřeb, hodně věnců, dojemná slova, sledoval jsem, jak můj popel letí vzduchem - nedaleko Znojma je nad řekou jedno takové hezké místo. Zapadalo přitom slunce.
Zdeněk Pokorný
Nemá v pořádku papíry #2
Nebe jsem si teda nevybral. Na první dobrou. Zklamalo mě. Prošel jsem nebeskou branou ven. Z očí mi tekly slzy. Divil jsem se, že cítím jejich slanost. Vždyť jsem mrtvý.
Zdeněk Pokorný
Nemá v pořádku papíry #1
Nebeská brána vrzala. Jemný vítr čechral svatému P. zbytky bílých vlasů na skráních. Já jsem stál ve frontě a v ruce mačkal ve zpocených rukou beranici.
Zdeněk Pokorný
Cesta z města #3
Přemek s Janou se museli vejít do deseti dnů. Bylo třeba včas vrátit půjčené auto, protože Přemek musel do práce. Živil se jako překladatel, tlumočník v elektrárně.
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