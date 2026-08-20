Nemá v pořádku papíry #4
Vyšplhali jsme na palubu po provazech jako bychom byli osmnáctiletí. Už v člunu jsme zaznamenali, že máme sice to tělo, ve kterém jsme umřeli, ale zdravotní problémy nemáme žádné. Nic nás nebolí a pokud máme modřiny nebo odřeniny, rychle se hojí. Někdo nám dal transfúzi? Kdy? To, na co jsme zemřeli, nám teď tělo nijak nepřipomínalo. Ty na rakovinu slinivky, ty při autonehodě – byls na hadry, ty na covid – už nekašleš a čich máš, tys přišel o obě nohy – a máš je nyní, atd.
Vypluli jsme na širé moře.
Byla to otrokářská loď plně naložená otroky z rovníkové Afriky. Pluli jsme do reálného Mexického zálivu, pardon Amerického zálivu, který americký prezident (dej mu Pámbu věčnou slávu tvl) přejmenoval, chtíc zvýšit prestiž své země (achjo). Pluli jsme po té nejfrekventovanější lodní trase a viděli jsme mnoho lidí, lodí a letadel. Oni nás vůbec. Jak to bylo možné, to vám nejsem schopen říct, ale bylo to tak. Naším cílem byl přístav New Orleans, kam jsme měli doručit várku čerstvé pracovní síly pro třtinové plantáže. Proč? Co to bylo za svět? Nevím. Všichni jsme byli udiveni.
Na cestě nás provázely bouře a nebezpečenství všeho druhu. Snažili jsme se zabránit katastrofám a dělili jsme se o zásoby s chudáky v podpalubí. Snažili jsme se jim ulehčit jejich úděl. Nemělo smysl si stále dokola klást tu otázku proč? Žasli jsme nepřetržitě.
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Pokračování příště.
1. díl: Nemá v pořádku papíry #1
2. díl: Nemá v pořádku papíry #2
3. díl: Nemá v pořádku papíry #3
Zdeněk Pokorný
Nemá v pořádku papíry #3
Už je to pár dní, co jsem umřel. Na infarkt. Krásný pohřeb, hodně věnců, dojemná slova, sledoval jsem, jak můj popel letí vzduchem - nedaleko Znojma je nad řekou jedno takové hezké místo. Zapadalo přitom slunce.
Zdeněk Pokorný
Nemá v pořádku papíry #2
Nebe jsem si teda nevybral. Na první dobrou. Zklamalo mě. Prošel jsem nebeskou branou ven. Z očí mi tekly slzy. Divil jsem se, že cítím jejich slanost. Vždyť jsem mrtvý.
Zdeněk Pokorný
Nemá v pořádku papíry #1
Nebeská brána vrzala. Jemný vítr čechral svatému P. zbytky bílých vlasů na skráních. Já jsem stál ve frontě a v ruce mačkal ve zpocených rukou beranici.
Zdeněk Pokorný
Cesta z města #3
Přemek s Janou se museli vejít do deseti dnů. Bylo třeba včas vrátit půjčené auto, protože Přemek musel do práce. Živil se jako překladatel, tlumočník v elektrárně.
Zdeněk Pokorný
Cesta z města #2
Přemek s Janou, naši stateční rodiče, se se čtyřmi dětmi vydali v červnu 1995 na jih k moři navštívit mariánské poutní místo. V pronajatém Fordu Tranzitu, týden po chorvatské ofenzivě.
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