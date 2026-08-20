Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nemá v pořádku papíry #4

S duší jsme nepočítali. Všechny ty řečičky šly kolem nás. Asi ji teda máme, musíme mít, jinak bychom tu nebyli, neseděli, nemluvili spolu.

Vyšplhali jsme na palubu po provazech jako bychom byli osmnáctiletí. Už v člunu jsme zaznamenali, že máme sice to tělo, ve kterém jsme umřeli, ale zdravotní problémy nemáme žádné. Nic nás nebolí a pokud máme modřiny nebo odřeniny, rychle se hojí. Někdo nám dal transfúzi? Kdy? To, na co jsme zemřeli, nám teď tělo nijak nepřipomínalo. Ty na rakovinu slinivky, ty při autonehodě – byls na hadry, ty na covid – už nekašleš a čich máš, tys přišel o obě nohy – a máš je nyní, atd.

Vypluli jsme na širé moře.

Ilustrativní foto vytvořené pomocí umělé inteligence AI (Gemini)

Byla to otrokářská loď plně naložená otroky z rovníkové Afriky. Pluli jsme do reálného Mexického zálivu, pardon Amerického zálivu, který americký prezident (dej mu Pámbu věčnou slávu tvl) přejmenoval, chtíc zvýšit prestiž své země (achjo). Pluli jsme po té nejfrekventovanější lodní trase a viděli jsme mnoho lidí, lodí a letadel. Oni nás vůbec. Jak to bylo možné, to vám nejsem schopen říct, ale bylo to tak. Naším cílem byl přístav New Orleans, kam jsme měli doručit várku čerstvé pracovní síly pro třtinové plantáže. Proč? Co to bylo za svět? Nevím. Všichni jsme byli udiveni.

Na cestě nás provázely bouře a nebezpečenství všeho druhu. Snažili jsme se zabránit katastrofám a dělili jsme se o zásoby s chudáky v podpalubí. Snažili jsme se jim ulehčit jejich úděl. Nemělo smysl si stále dokola klást tu otázku proč? Žasli jsme nepřetržitě.

......................................................................................................

Pokračování příště.

1. díl: Nemá v pořádku papíry #1

2. díl: Nemá v pořádku papíry #2

3. díl: Nemá v pořádku papíry #3

Autor: Zdeněk Pokorný | čtvrtek 20.8.2026 12:58 | karma článku: 0 | přečteno: 29x

Další články autora

Zdeněk Pokorný

Nemá v pořádku papíry #3

Už je to pár dní, co jsem umřel. Na infarkt. Krásný pohřeb, hodně věnců, dojemná slova, sledoval jsem, jak můj popel letí vzduchem - nedaleko Znojma je nad řekou jedno takové hezké místo. Zapadalo přitom slunce.

20.8.2026 v 7:58 | Karma: 4,50 | Přečteno: 89x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Nemá v pořádku papíry #2

Nebe jsem si teda nevybral. Na první dobrou. Zklamalo mě. Prošel jsem nebeskou branou ven. Z očí mi tekly slzy. Divil jsem se, že cítím jejich slanost. Vždyť jsem mrtvý.

19.8.2026 v 18:58 | Karma: 6,32 | Přečteno: 109x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Nemá v pořádku papíry #1

Nebeská brána vrzala. Jemný vítr čechral svatému P. zbytky bílých vlasů na skráních. Já jsem stál ve frontě a v ruce mačkal ve zpocených rukou beranici.

19.8.2026 v 14:03 | Karma: 6,36 | Přečteno: 154x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Cesta z města #3

Přemek s Janou se museli vejít do deseti dnů. Bylo třeba včas vrátit půjčené auto, protože Přemek musel do práce. Živil se jako překladatel, tlumočník v elektrárně.

17.8.2026 v 1:00 | Karma: 6,06 | Přečteno: 88x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Cesta z města #2

Přemek s Janou, naši stateční rodiče, se se čtyřmi dětmi vydali v červnu 1995 na jih k moři navštívit mariánské poutní místo. V pronajatém Fordu Tranzitu, týden po chorvatské ofenzivě.

16.8.2026 v 17:08 | Karma: 6,01 | Přečteno: 85x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Poznejte český film podle obrázku

Z filmu Pelíšky
vydáno 18. srpna 2026

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)
13. srpna 2026  12:12

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně...

Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem

Jednoduchým poskládáním pater vznikl dům s výhledem i celodenním světlem. Stačí...
16. srpna 2026

Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé...

Pražské metro mohlo jezdit už před 100 lety. První návrhy vás překvapí

Náměstí Míru (1939)
19. srpna 2026

Pražské metro v květnu oslavilo 51 let provozu, jeho historie ale sahá mnohem dál. O podzemní dráze...

Z Karlína je Raccoon City. Zombie apokalypsa se odehraje přímo pod Negrelliho viaduktem

Praha? Kdepak. Raccoon City!
20. srpna 2026  14:05

Praha se na několik týdnů proměnila v dějiště zombie apokalypsy. Nový film Resident Evil, který...

Archeologové našli na Malé Americe v Brně středověkou haťovou cestu

ilustrační snímek
20. srpna 2026  12:08,  aktualizováno  12:08

Až před koncem celého záchranného výzkumu našli archeologové ze společnosti Archaia Brno na místě...

Komunisté se sociálními demokraty si jdou v Praze pro 15 %

20. srpna 2026  13:39

Odešel Mojmír Morávek, legenda starých vlaků. Uměl číst lokomotivu z kouře

Mojmír Morávek
20. srpna 2026  13:27

Každá branže má svého guru. Vyznavači kouřících parních lokomotiv i starých motoráčků měli takovou...

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Operace Naděje - Libuše na festivalu Never More

20. srpna 2026  13:15

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zdeněk Pokorný

  • Počet článků 53
  • Celková karma 8,48
  • Průměrná čtenost 139x
Mám radost, když se mi podaří něco hezkého vytvořit. Je to stejný pocit štěstí, jako když sledujete zakuklenou larvu, ze které vylétá motýl. Morfeus.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.