Nemá v pořádku papíry #3
Říkal jsem si, že uklízet v pekle hajzly, by mohla bejt docela slušná existence. Na pořád, no.
Rychle si udělám svoji práci, pořádek a hygienu dodržovat umím. Po šichtě budu mít klid. Nikdo mě nebude otravovat žádnými žvásty. Budu mít havaj. Hlavně ať nevypínaj internet a elektriku ... na to jsem zvyklý.
Do mých úvah zazníval stále silnější šum. Moře? Tady? Šel jsem za tím zvukem, stěny přede mnou se rozestupovaly stále rychleji a prostor přede mnou byl stále světlejší a světlejší, slunce z oblohy pálilo ... Na pískové pláži nasedali nějací lidé do člunu, který je měl odvézt k nedalekému korábu. Moře bylo průzračně čisté. Sem tam vyskočil nějaký ten delfín a smál se nám. Taky „bez papírů“? Ano. A Vy? Ano. Za chvíli bylo jasné, že na té lodi jsou všichni, kteří neměli nahoře v pořádku „papíry“. Teď už bylo jasné, že to musela být nějaká domluva mezi andělem a svatým Petrem, že dotyčnému – nám – mají ještě nějaké věci dojít. Že máme dozrát. Ale jak dozrát? Co máme dělat, když jsme mrtví?
A pak to někdo řekl nahlas. Do šplouchání vesel.
„Já jsem sice mrtvá. Ale kde je tahlencta moje ... Duše???“
A nejste pani takhle vadná? Jaká duše? Co to melete? Já jsem neměl v pořádku „papíry“ ...
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Pokračování příště.
1. díl: Nemá v pořádku papíry #1
2. díl: Nemá v pořádku papíry #2
Zdeněk Pokorný
Nemá v pořádku papíry #2
Nebe jsem si teda nevybral. Na první dobrou. Zklamalo mě. Prošel jsem nebeskou branou ven. Z očí mi tekly slzy. Divil jsem se, že cítím jejich slanost. Vždyť jsem mrtvý.
Zdeněk Pokorný
Nemá v pořádku papíry #1
Nebeská brána vrzala. Jemný vítr čechral svatému P. zbytky bílých vlasů na skráních. Já jsem stál ve frontě a v ruce mačkal ve zpocených rukou beranici.
Zdeněk Pokorný
Cesta z města #3
Přemek s Janou se museli vejít do deseti dnů. Bylo třeba včas vrátit půjčené auto, protože Přemek musel do práce. Živil se jako překladatel, tlumočník v elektrárně.
Zdeněk Pokorný
Cesta z města #2
Přemek s Janou, naši stateční rodiče, se se čtyřmi dětmi vydali v červnu 1995 na jih k moři navštívit mariánské poutní místo. V pronajatém Fordu Tranzitu, týden po chorvatské ofenzivě.
Zdeněk Pokorný
Cesta z města #1
Většina normálních lidí jezdí k moři kvůli koupání a sleduje bezpečnost svou i celé rodiny. Přemek ovšem normální nebyl.
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