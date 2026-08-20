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Nemá v pořádku papíry #3

Už je to pár dní, co jsem umřel. Na infarkt. Krásný pohřeb, hodně věnců, dojemná slova, sledoval jsem, jak můj popel letí vzduchem - nedaleko Znojma je nad řekou jedno takové hezké místo. Zapadalo přitom slunce.

Říkal jsem si, že uklízet v pekle hajzly, by mohla bejt docela slušná existence. Na pořád, no.

Rychle si udělám svoji práci, pořádek a hygienu dodržovat umím. Po šichtě budu mít klid. Nikdo mě nebude otravovat žádnými žvásty. Budu mít havaj. Hlavně ať nevypínaj internet a elektriku ... na to jsem zvyklý.

Do mých úvah zazníval stále silnější šum. Moře? Tady? Šel jsem za tím zvukem, stěny přede mnou se rozestupovaly stále rychleji a prostor přede mnou byl stále světlejší a světlejší, slunce z oblohy pálilo ... Na pískové pláži nasedali nějací lidé do člunu, který je měl odvézt k nedalekému korábu. Moře bylo průzračně čisté. Sem tam vyskočil nějaký ten delfín a smál se nám. Taky „bez papírů“? Ano. A Vy? Ano. Za chvíli bylo jasné, že na té lodi jsou všichni, kteří neměli nahoře v pořádku „papíry“. Teď už bylo jasné, že to musela být nějaká domluva mezi andělem a svatým Petrem, že dotyčnému – nám – mají ještě nějaké věci dojít. Že máme dozrát. Ale jak dozrát? Co máme dělat, když jsme mrtví?

Ilustrativní foto vytvořené pomocí umělé inteligence AI (ChatGPT)

A pak to někdo řekl nahlas. Do šplouchání vesel.

„Já jsem sice mrtvá. Ale kde je tahlencta moje ... Duše???“

A nejste pani takhle vadná? Jaká duše? Co to melete? Já jsem neměl v pořádku „papíry“ ...

......................................................................................................

Pokračování příště.

1. díl: Nemá v pořádku papíry #1

2. díl: Nemá v pořádku papíry #2

Autor: Zdeněk Pokorný | čtvrtek 20.8.2026 7:58 | karma článku: 0 | přečteno: 50x

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Zdeněk Pokorný

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  • Průměrná čtenost 140x
Mám radost, když se mi podaří něco hezkého vytvořit. Je to stejný pocit štěstí, jako když sledujete zakuklenou larvu, ze které vylétá motýl. Morfeus.

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