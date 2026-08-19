Nemá v pořádku papíry #2
„Další bez papírů,“ znělo mi celou cestu v uších. „Jaký papíry zase, do p.dele,“ křivil jsem ústa hněvem. „Už dost, prostě tam nepatřím a nikdy jsem tam nepatřil!“
Opustil jsem konec fronty, kterou nikdo neorganizoval. Ty, co tam tak spořádaně stáli, jsem si neprohlížel. Vadil mi jejich lehce povýšený nasládle spokojený výraz, jako my teda víme, který jsem fakt nesnášel. Jak jsem byl naprdlej, nedával jsem pozor a zakopl o kořen, kde se tady sakra vzal? Padal jsem do hlubin. Rychlost toho pádu byla velká, přišel jsem o svý ošuntělý sáčko a ztratil jsem i beranici. Čekal jsem na náraz jako na smilování. Pád do hlubin trval dlouho. Dole byla natažená obří síť, jako na ryby, která mě po dopadu vymrštila opět vzhůru. Takhle jsem tam padal a byl vymršťován nějakou dobu, než se vše uklidnilo. Slezl jsem na pevnou zem.
Nevěděl jsem, kde jsem. Co to je? Kde to teď jsem? Okolo bylo přítmí. Zdi, které se přibližovaly, a zase rozestupovaly, jak jsem kráčel ve snaze najít ty sociálky a úklidové prostředky, abych mohl začít s úklidem. Chtěl jsem už mít za sebou ten začátek, se smradem jsem byl už navěky smířený. Všechno ale trvalo na můj vkus příliš dlouho. Po té dlouhé cestě jsem si potřeboval odpočinout. Chtěl jsem mít jasno. Jasno jak to se mnou dál bude. Od mýho pohřbu už uplynulo pár dní a já pořád nevěděl, co se mnou bude. Žádný „papíry“ jsem nikde nevyfasoval. Takový blábol! Ten anděl tam nahoře mě pořádně naštval. Musel jsem na tu jeho blbou hlášku „Další bez papírů“ stále myslet.
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Pokračování příště.
1. díl: Nemá v pořádku papíry #1
Zdeněk Pokorný
Nemá v pořádku papíry #1
Nebeská brána vrzala. Jemný vítr čechral svatému P. zbytky bílých vlasů na skráních. Já jsem stál ve frontě a v ruce mačkal ve zpocených rukou beranici.
Zdeněk Pokorný
Cesta z města #3
Přemek s Janou se museli vejít do deseti dnů. Bylo třeba včas vrátit půjčené auto, protože Přemek musel do práce. Živil se jako překladatel, tlumočník v elektrárně.
Zdeněk Pokorný
Cesta z města #2
Přemek s Janou, naši stateční rodiče, se se čtyřmi dětmi vydali v červnu 1995 na jih k moři navštívit mariánské poutní místo. V pronajatém Fordu Tranzitu, týden po chorvatské ofenzivě.
Zdeněk Pokorný
Cesta z města #1
Většina normálních lidí jezdí k moři kvůli koupání a sleduje bezpečnost svou i celé rodiny. Přemek ovšem normální nebyl.
Zdeněk Pokorný
Tma světlo nepohltila
Život přináší neuvěřitelné situace. Následující příběh je dokladem toho, co se stane, když někdo slyšené slovo uvádí do praxe.
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