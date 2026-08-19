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Nemá v pořádku papíry #1

Nebeská brána vrzala. Jemný vítr čechral svatému P. zbytky bílých vlasů na skráních. Já jsem stál ve frontě a v ruce mačkal ve zpocených rukou beranici.

S překvapením jsem zjistil, že anděl, který mě přiváděl ke stolu, za nímž seděl někdo, asi svatý Petr, má křídla. Muž ve světlé tunice neměl svatozář, byl obyčejný a vyzařovala z něj únava. Anděl prohodil s jemným úsměvem: „Další bez papírů!“

„Tak co s Tebou?“

Ilustrativní foto vytvořené pomocí umělé inteligence AI (Gemini)

„Řekni mi něco o sobě,“ byl jsem apoštolem vybídnut. Nevěděl jsem, co bych řekl. Byl jsem mrtvý a nemohl jsem přece ovlivnit, co se mnou teď bude. Navíc on stejně všechno ví o každém. Celé mi to připadalo nepatřičné a ponižující. Otočil jsem se a odcházel jsem. „Kam si myslíš, že jdeš?“

„Je mi na blití,“ odtušil jsem, „spletl jsem se, jdu uklízet hajzly do pekla.“

„Á – pán je přecitlivělej ...,“ smál se svatý Petr do mých odcházejících zad. A nechal mě jít.

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Pokračování příště.

Autor: Zdeněk Pokorný | středa 19.8.2026 14:03 | karma článku: 0 | přečteno: 44x

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