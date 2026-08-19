Nemá v pořádku papíry #1
S překvapením jsem zjistil, že anděl, který mě přiváděl ke stolu, za nímž seděl někdo, asi svatý Petr, má křídla. Muž ve světlé tunice neměl svatozář, byl obyčejný a vyzařovala z něj únava. Anděl prohodil s jemným úsměvem: „Další bez papírů!“
„Tak co s Tebou?“
„Řekni mi něco o sobě,“ byl jsem apoštolem vybídnut. Nevěděl jsem, co bych řekl. Byl jsem mrtvý a nemohl jsem přece ovlivnit, co se mnou teď bude. Navíc on stejně všechno ví o každém. Celé mi to připadalo nepatřičné a ponižující. Otočil jsem se a odcházel jsem. „Kam si myslíš, že jdeš?“
„Je mi na blití,“ odtušil jsem, „spletl jsem se, jdu uklízet hajzly do pekla.“
„Á – pán je přecitlivělej ...,“ smál se svatý Petr do mých odcházejících zad. A nechal mě jít.
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Pokračování příště.
Zdeněk Pokorný
Cesta z města #3
Přemek s Janou se museli vejít do deseti dnů. Bylo třeba včas vrátit půjčené auto, protože Přemek musel do práce. Živil se jako překladatel, tlumočník v elektrárně.
Zdeněk Pokorný
Cesta z města #2
Přemek s Janou, naši stateční rodiče, se se čtyřmi dětmi vydali v červnu 1995 na jih k moři navštívit mariánské poutní místo. V pronajatém Fordu Tranzitu, týden po chorvatské ofenzivě.
Zdeněk Pokorný
Cesta z města #1
Většina normálních lidí jezdí k moři kvůli koupání a sleduje bezpečnost svou i celé rodiny. Přemek ovšem normální nebyl.
Zdeněk Pokorný
Tma světlo nepohltila
Život přináší neuvěřitelné situace. Následující příběh je dokladem toho, co se stane, když někdo slyšené slovo uvádí do praxe.
Zdeněk Pokorný
Šíp v nástěnce
„Pocem ty hajzle! Ne ty pocem,“ honili jsme se kolem stolu v kuchyni dokud ve dveřích nezaharašil klíč. To se náš tatínek vracel z práce.
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