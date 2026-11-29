Nejhorší není srážka s autobusem
„Tak vy chcete bydlet na faře v Újezdě, jo?“ pokusil se o úsměv farář. Ukázal dvě řady nikotinem odpudivě zahnědlých zubů. Nebylo možné si nevšimnout, že se v nečištěném chrupu nikotin usazoval mezi zuby ve formě černých předělů. Prostě parádní první dojem. A druhý byl mnohem horší.
„Jste věřící?“ opět roztáhl ústa a bystrýma očima přistál na žadateli, odhadujíc, jestli bude dobrá ovečka v jeho stádu.
„Ano, to jsem“ zněla dutá odpověď žadatele, který byl právě rentgenován a cítil se značně nejistě. (Jako u výslechu v Bartolomějské na služebně StB)
„Budete mi ministrovat při mši, jasný? Ukažte mi, jak držíte sepnuté ruce“.
Žadatel sepnul ruce a propletl prsty tak, jak mu to přišlo nejpohodlnější.
„No ale to je úplně špatně!“ rozčílil se Boží zástupce na zemi a dost surově mu obě ruce popadl a srovnal je dlaněmi a prsty k sobě. Bylo to bolestivé a naprosto neuctivé.
„Složte palce!“ vyštěkl na nešťastníka další povel. Nešťastný žadatel složil palce, jak ho napadlo a úzkostlivě se snažil udržet ruce u sebe dlaněmi a prsty.
„Máte to zase špatně!“ začal už řvát Boží zástupce a nešťastník si přál nebýt. Chopil se jeho palců a drtil každé slovo mezi zuby: „Pravý přes levý, ne levý přes pravý, jak to máte vy!“
„Tak!“ S uspokojením, jako kdyby vymýtil blud sekty valdenských, si zapálil cigaretu a zhluboka potáhl.
„A takhle budete mít ruce při mši a při modlitbě. Aby bylo jasno.“ Zadíval se pozorně na svou oběť, z níž se už několik minut řinul pot všemi póry a celá se chvěla.
„Ještě na vás dohlídnu. Až pak se můžete na faru nastěhovat. Čekám vás v pět na mši. Přijďte o půl hodiny dřív, budou zpívané nešpory.“ Odkráčel svižně a s uspokojením jako Boblig.
Ale co by člověk neudělal, když potřebujete mít kde bydlet a ještě se přitom postarat o rodiče v posledním tažení, že. (A to ještě náš nešťastný žadatel netušil, že příště bude vyzkoušen z toho, jestli umí správně klečet a fara není uzpůsobena k bydlení).
Zdeněk Pokorný
Neuvěřitelná vajglová trajektorie
Kouření na školních záchodcích bylo přísně zakázáno. V případě přistižení následoval obvyklý trest snížení známky z chování, což byla na vysvědčení mnohých jediná jednička, kterou tam měli.
Zdeněk Pokorný
Allegro ma non troppo
Tak fajn. Ať se věci stanou. Někdy není jiná možnost. Je to důležité, nedat se.
Zdeněk Pokorný
Allegro furioso
„Vezmi si na hlavu čepici. Mrzne tam!“ On ale netoužil slyšet matčin starostlivý pokyn. Rychlé zaklapnutí dveří a překotný dusot nohou po schodech byly jeho odpovědí. Snídani dojídal v chůzi.
Zdeněk Pokorný
Vzpomínka
Dne 23. 11. 2025 odešel vynikající pedagog a člověk, Jan Olejník, ve věku nedožitých 96 let. Učitel hry na flétnu, klavír, hudební skladatel, který neúnavně pracoval neuvěřitelných sedmdesát let.
Zdeněk Pokorný
Pomsta růžového partnera
Ne není to překlep. Růžový panter byl velký drahocenný diamant se speciální vadou, zatímco „růžový partner“ byl můj druh ve zbrani.
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