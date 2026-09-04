Návod pro budoucího uživatele
Milí uživatelé,
dostává se vám do rukou unikátní trojice miminek značky UFO. Vyznačují se tím, že vedle nich nemůžete vést normální život, kdy bez obav:
- lžete
- kradete
- podvádíte
- pomlouváte
- křičíte bezdůvodně na druhého s cílem zastrašit ho ....
- atd. přidejte si ty nejhorší věci, které normálně děláte. To s těmito miminky nejde. Protože ony udělají toto (viz obr.):
Tak hodně štěstí!
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #8
Emoce je dobré v sobě nepotlačovat, moderní psychologická doporučení nám radí dát jim volný průchod. V případě UFOunů však hrozí prozrazení jejich pravé identity.
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #7
Kdo nebo co tvoří ostrůvky pozitivní deviace? Je to obvykle shoda náhod. Jako v případě peruánského města Iquitos. Je to největší město na světě, kam nevede žádná silnice.
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #6
UFOuni jsou tu s námi. Vždycky byli. Díky XNA v buňkách mají oproti lidem výhodu. To však zdaleka není všechno.
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #5
Naše únosce jsme my dva osobně nezajímali. Viděli, tušili, že je s námi něco jinak, a toužili to mít. Měli ve svých rukou takový malý Zlatý grál.
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #4
Ferda a Míša (dva řadoví UFOuni) se stali cennou komoditou na černém trhu, kde jsou lidské orgány brány jako náhradní díly.
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