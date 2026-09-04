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Návod pro budoucího uživatele

Patří k článku „Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #8“, který objevili pracovníci nemocnice po otevření Babyboxu, který byl prázdný.

Milí uživatelé,

dostává se vám do rukou unikátní trojice miminek značky UFO. Vyznačují se tím, že vedle nich nemůžete vést normální život, kdy bez obav:

  • lžete
  • kradete
  • podvádíte
  • pomlouváte
  • křičíte bezdůvodně na druhého s cílem zastrašit ho ....
  • atd. přidejte si ty nejhorší věci, které normálně děláte. To s těmito miminky nejde. Protože ony udělají toto (viz obr.):

Ilustrativní foto vytvořené pomocí umělé inteligence AI (Gemini)

Tak hodně štěstí!

Autor: Zdeněk Pokorný | pátek 4.9.2026 18:05 | karma článku: 0 | přečteno: 2x

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Zdeněk Pokorný

Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #8

Emoce je dobré v sobě nepotlačovat, moderní psychologická doporučení nám radí dát jim volný průchod. V případě UFOunů však hrozí prozrazení jejich pravé identity.

3.9.2026 v 20:40 | Karma: 3,13 | Přečteno: 57x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #7

Kdo nebo co tvoří ostrůvky pozitivní deviace? Je to obvykle shoda náhod. Jako v případě peruánského města Iquitos. Je to největší město na světě, kam nevede žádná silnice.

2.9.2026 v 13:31 | Karma: 2,83 | Přečteno: 64x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #6

UFOuni jsou tu s námi. Vždycky byli. Díky XNA v buňkách mají oproti lidem výhodu. To však zdaleka není všechno.

30.8.2026 v 23:56 | Karma: 3,96 | Přečteno: 57x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #5

Naše únosce jsme my dva osobně nezajímali. Viděli, tušili, že je s námi něco jinak, a toužili to mít. Měli ve svých rukou takový malý Zlatý grál.

29.8.2026 v 10:23 | Karma: 5,80 | Přečteno: 97x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #4

Ferda a Míša (dva řadoví UFOuni) se stali cennou komoditou na černém trhu, kde jsou lidské orgány brány jako náhradní díly.

29.8.2026 v 1:54 | Karma: 3,50 | Přečteno: 55x | Diskuse | Poezie a próza
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Zdeněk Pokorný

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Mám radost, když se mi podaří něco hezkého vytvořit. Je to stejný pocit štěstí, jako když sledujete zakuklenou larvu, ze které vylétá motýl. Morfeus.

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