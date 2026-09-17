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Nalaď si to

Zdeněk Pokorný
Symfonický orchestr amatérských hudebníků řízených profesionálním dirigentem - to je skvělá zkušenost.

„Nalaď si to,“ zavelel Tomáš. Seděli jsme ve třetí řadě našeho amatérského symfoňáku v oddělení dechů. Tomáš byl služebně starší a hrál party první flétny, já hrál druhou flétnu. Užíval jsem si, když Tomáš chyběl, což bylo střídavé, dělal ředitele provozu na letišti v Praze. Občas přišel na zkoušku v obleku. Zkoušeli jsme v přízemním sále na sídlišti. Na podlaze bylo lino. (To se vzápětí ukázalo jako důležitá součást našeho plánu).

Pan lékárník s panem doktorem internistou ze špitálu byli nerozlučná dvojka. Notovali si, oba hráli druhé housle, což bylo z našeho pohledu jen takové šmrdlání a dávali se přednost do dveří tak vehementně, že se tam skoro pokaždé srazili. K nim se ještě přidružila učitelka z mateřské školky a učitelka ruštiny, která seděla s pultem nejblíže k nám. Naposledy tahle „skvělá houslistka“ tak máchala smyčcem, že nám srazila noty na zem ve chvíli, kdy jsme měli hrát a dirigent nám vynadal. Flétna je totiž ve zvuku dost pronikavá a když nehraje, a hrát má, je to ve zvuku slušná díra.

I koupil jsem v obchodě s hračkami žabičku na pérko a právě dnes jsme hodlali tuto „nukleární“ zbraň použít. Dobře jsem naslinil žabičku zespodu a rychle ji v pauze, kdy jsem nehrál, přicvakl k podlaze pod notový pult druhých houslí. Nikdo si ničeho nevšiml. Blížilo se velké finále. Nacvičovali jsme Schubertovu symfonii. Po očku jsem sledoval, co žabička. Ta nezklamala a uprostřed nejobtížnější pasáže prudce vystřelila a rovnou do not, které se z pultu sesypaly na zem. Houslistka byla v háji a naše pomsta byla sladká.

Ilustrativní foto vytvořené pomocí umělé inteligence AI (Gemini)

To se stalo, když jsme byli všichni ještě mladí a nebyly mobilní telefony ani internet. To byl svět ještě v pořádku.

Autor: Zdeněk Pokorný | čtvrtek 17.9.2026 20:26 | karma článku: 0 | přečteno: 15x
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Zdeněk Pokorný

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