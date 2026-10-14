Na Šumavě je dolina ... #2
Spal jsem jako mimino. Po deseti hodinách v posteli jsem mohl opět na trasu a urazit dalších 30km. Po vydatné snídani ovšem.
Vyšší Brod je významným místem nejenom díky působení cisterciáckého řádu. Historicky ležel na poutní trase vedoucí do rakouského Lince. Dozvěděl jsem se, že svým denním výkonem (25-30 km) nezaostávám za pěšími, kteří zde chodili od 10. do 13. století. Ať už šlo o obchodníky nebo poutníky na cestách na místa zázraků.
Galerie 1
Od rašeliniště Kapličky jdu svižnějším krokem. Volala mi recepční z Lesovny, jestli dorazím do šesti do večera. Slíbil jsem, že pro to udělám fšechno.
Galerie 2
Byl přede mnou další rovný úsek, když vtom vidím něco červeného přisátého na strom. Jak se k tomu podivnému zjevu blížím, říkám si pro sebe, no, tak tady někdo objímá strom, nechodí v neděli do kostela, tak čerpá energii ze stromu. Ještě víc se přiblížím, a je mi jasné, že tam někdo v rudé mikině neobjímá strom, ale močí na něj.
Když už se konečně přiblížím téměř nadoraz, vidím značkaře. Má červenou mikinu, kraťasy (ach bože, taková kosa), a pečlivě maluje turistickou značku. Hádejte, jaké barvy? No červené přece. Prý by rád došel až na Kapličky, více než pět kiláků denně neudělá. Moc hezky to maloval. Kdo chodí podle značek, mi dá za pravdu, že ta další se objeví přesně ve chvíli, kdy už to člověk nečeká. Ta úleva! Poděkoval jsem mu za jeho obětavost a už jsem zase šlapal.
Terén byl kamenitý a do kopce. Tipoval jsem, jestli to nasazené tempo 4 km/h vydržím. Vydržel jsem. Do Lesovny, kterou bych si musel vymyslet, kdyby tam nebyla, jsem stihl dorazit před šestou večer. Hned poté mě začaly bolet nohy. Ale to už jsem seděl za stolem, jedl polévku a popíjel pivo v kombinaci s kofolou, můj životabudič. Byl jsem zachráněn.
Galerie 3
Druhý den jsem se po snídani vypravil k přehradě a využil přívozu (až do konce října) do Frymburku. Musím se sem ještě vrátit a dojít zbývajících 24 km.
Všechny fotografie jsou autentické, autorské, z osobního archivu autora článku.
Předchozí díl této minisérie: Na Šumavě je dolina ... #1
Zdeněk Pokorný
Na Šumavě je dolina ... #1
...a v té dolině kalina, na Šumavě je dolina a v té dolině kalina. Vyletěl z hory bílý pták, proč jsi má milá smutná tak. STOP. Odjel jsem na Šumavu hledat tu dolinu z písně, kterou jsme jako děti zpívali na každém výletu.
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