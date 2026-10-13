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Na Šumavě je dolina ... #1

Zdeněk Pokorný
...a v té dolině kalina, na Šumavě je dolina a v té dolině kalina. Vyletěl z hory bílý pták, proč jsi má milá smutná tak. STOP. Odjel jsem na Šumavu hledat tu dolinu z písně, kterou jsme jako děti zpívali na každém výletu.

Na další etapu Stezky Českem (17. etapa – 82,5km) s názvem Jižní Šumava, vedoucí z Rybníku kolem Lipenské přehrady do Jelení (Nová Pec), jsem se velmi těšil. Chtěl jsem na ni vyrazit už před 14 dny, ale z nějakého důvodu vynechal trasu mezinárodní rychlík do Vídně, na který jsem v Táboře marně čekal několik hodin. Rozmrzelý a zklamaný jsem se vrátil domů.

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Tentokrát to vyšlo. Dorazil jsem výše uvedeným rychlíkem do Rybníku, kde drobně pršelo. Ale co – začíná tady Šumava – musím si zvykat. A bylo takhle po oba dny, kdy jsem šel. Jedna věc mi ale vrtala v hlavě. Proč musel mezinárodní rychlík v Táboře čekat deset minut, než vypraví osobáček do Českých Budějovic? Nebyl jsem sám, kdo se tomu podivoval. Osobáček vyrazil z vedlejší koleje načas. My ale ne. Za chvíli jsme ho sice dostihli a předstihli, ale naše zpoždění stále narůstalo. Rakouští spolucestující se na neustále zvyšující zpoždění na displeji netvářili nadšeně a zdálo se, že nechápou stejně jako já. Nevím, jestli to český stevard svoji přehnanou servilitou nějak vylepšil. Mám pocit, že Rakousko-Uhersko už před lety skončilo. Zase jen se stydět. Páteř jaksi chybí.

No nic, v Rybníku vystupuji a postupuji směle vpřed. Mezi pastvinami, z obou stran ohraničenými plůtky a elektrickými ohradníky, s pokojně se pasoucími kravičkami. Sledovaly mě bedlivě, jestli jim nehrozí z mé strany nějaká újma. Nehrozila, jen jsem zjistil, že moje nepromokavá bunda není nepromokavá.

Nežli jsem dorazil do cíle cesty před 18. hodinou, zastavil jsem se na jídlo ve Studánce, kde jsem si připadal po celém dni v přírodě jak Alenka v říši divů. Trochu mi to tu připomínalo provoz u E15. Opět jsem zaregistroval tu servilitu vůči Rakušanům, a bylo mi hodně trapně. Ale jinak vaříme dobře. Stěží jsem se do Vyššího Brodu, jak říkají stezkaři, do „Vyšáku“ doplazil, jak jsem se nacpal.

Pokračování příště.

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny fotografie autentické, autorské, z osobního archivu autora článku.

Autor: Zdeněk Pokorný | úterý 13.10.2026 12:51 | karma článku: 0 | přečteno: 37x
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Zdeněk Pokorný

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