Muž, který nehajloval
Zfanatizovaný dav skanduje pouze jedno jméno. Vzduch je jakoby elektrizovaný napětím této psychózy, kterou dokázal zkušený Hitler pomocí gest a štěkání hesel vyvolat. Je tu také dělník loděnice August Landmesser, který vstoupil do dějin jako „muž, který nehajloval“ a ten tu atmosféru zjevně nesdílí. Zjevně? No ano. Má ruce založené na prsou a jako jediný dává tímto způsobem najevo svůj nesouhlas. Ta krátká chvíle ho bude stát život.
Byl členem NSDAP od roku 1931. Pak se zamiloval do Židovky, chtěl se s ní oženit a byl za to potrestán, neboť mu to zákony zakazovaly.
Měli spolu dvě děti. Obě skončily v pěstounské péči, protože se Irma stala jednou z obětí holocaustu. Zavražděna byla v centru eutanazie v táboře Bernburgu ve věku 28 let. August prošel koncentračním táborem, z vězení byl uprostřed války propuštěn a musel vstoupit do trestního oddílu, zemřel ke konci války na Balkáně. Děti válku přežily. Více informací lze najít: odkaz.
Domnívám se, že takových lidí jako August a Irma není nikdy dost. Dokonce si myslím, že jich je málo.
Zdrojem všech informací i fotografií je Wikipedie.
Zdeněk Pokorný
Conrack - 4. díl
Legendou se stanete, když o to vůbec neusilujete. Světla reflektorů vás uchopí, i když si to nepřejete a potlesk druhých vás tak trochu děsí. Stačí udělat jednu jedinou věc. Zastat se studenta.
Zdeněk Pokorný
Conrack - 3. díl
„Sdělte mi sladké tajemství". Třída na mě v údivu vytřeští oči. „Kdo chybí?" „Tak. Vy co jste tady - přátelé školní docházky ..." „Pane učiteli a kdo jsou ti, co chybí?" „No, to jsou přece nepřátelé školní docházky."
Zdeněk Pokorný
Conrack - 2. díl
V úvodní části tohoto seriálu o školství jsem se zmínil o americkém filmu Conrack z roku 1974, ve kterém hraje Jon Voight mladého učitele, který si mě, kdysi dávno v mém mládí, získal svým nadšením.
Zdeněk Pokorný
Conrack - 1. díl
Aneb úvaha o současném školství. Zvykli jsme si u všeho vidět katastrofický scénář. Abychom mohli vyslovovat nějaké hodnocení, je třeba nasbírat dostatek zkušeností. O tohle se snažím.
