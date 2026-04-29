Muž, který nehajloval

Jsme v davu jednoho slunečného červnového dne roku 1936 v hamburské loděnici, kam zavítal i německý vůdce Adolf Hitler při spuštění hotové lodi na vodu.

Zfanatizovaný dav skanduje pouze jedno jméno. Vzduch je jakoby elektrizovaný napětím této psychózy, kterou dokázal zkušený Hitler pomocí gest a štěkání hesel vyvolat. Je tu také dělník loděnice August Landmesser, který vstoupil do dějin jako „muž, který nehajloval“ a ten tu atmosféru zjevně nesdílí. Zjevně? No ano. Má ruce založené na prsou a jako jediný dává tímto způsobem najevo svůj nesouhlas. Ta krátká chvíle ho bude stát život.

Uprostřed davu je jediný muž, který nehajloval. Pod tímto označením vešel do historie.

Byl členem NSDAP od roku 1931. Pak se zamiloval do Židovky, chtěl se s ní oženit a byl za to potrestán, neboť mu to zákony zakazovaly.

August Landmesser

Irma Eckler Landmesser

Měli spolu dvě děti. Obě skončily v pěstounské péči, protože se Irma stala jednou z obětí holocaustu. Zavražděna byla v centru eutanazie v táboře Bernburgu ve věku 28 let. August prošel koncentračním táborem, z vězení byl uprostřed války propuštěn a musel vstoupit do trestního oddílu, zemřel ke konci války na Balkáně. Děti válku přežily. Více informací lze najít: odkaz.

Domnívám se, že takových lidí jako August a Irma není nikdy dost. Dokonce si myslím, že jich je málo.

Zdrojem všech informací i fotografií je Wikipedie.

Autor: Zdeněk Pokorný | středa 29.4.2026 7:55 | karma článku: 0 | přečteno: 41x

Přemýšlím o světě, jaký by mohl být, kdybychom měli více odvahy nemlčet a netolerovali zlo. Vyhledávám chvíle v přírodě, kdy si mohu nejlépe srovnat myšlenky. Píšu o různých tématech ve snaze něco nového najít a objevit.

