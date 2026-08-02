Metoda šrapnel
Granát jsem zahodil tam, kam házeli všichni ostatní.
Následky tohoto činu jsem si tenkrát bohatě odskákal. Byl jsem potrestán jaksepatří. Do života jsem si však odnesl tenhle svěží poznatek: uděláš-li něco, co ten druhý nečeká, může být výsledek rovněž překvapující.
A mnohokrát se mi v životě vyplatilo, zachovat se podle tohoto pravidla. Říkal jsem mu pro sebe METODA ŠRAPNEL. Udělat, co nikdo nečeká.
Ve škole, ve třídě, kdy panovala napjatá atmosféra po oznámení výsledků testu studentům, jsem navrhl skartaci výsledků a možnost psát opravný test. Jindy, když byli sami se sebou až příliš spokojeni a přitom nebyl důvod, jsem běsnil a seřval jsem je „dokulata“. Účinek je vždy šokující, téměř vždy dosáhnete svého. V prvém případě vděčnost a snaha vážit si druhé šance, ve druhém případě reset přílišného sebevědomí a následné poctivé studium. Pozorný vzdělavatel a vychovatel vše dávkuje s velkou přesností.
Krásným příkladem uplatnění metody šrapnel je známý příklad, kdy na chirurgickém oddělení sestřička polohuje nehybného pacienta po těžké operaci a jeho bolí velké a rozsáhlé jizvy. Začne jí tedy nadávat do hovězího skotu, načež ona s ledovým klidem odvětí: „Ano, máte naprostou pravdu, doma mi to také říkají.“ To je navíc ještě uplatnění čínského bojového umění, kdy couváte zároveň s protivníkem, který vyvíjí značné úsilí, aby vás zranil, a přitom si nevšimne, že padá k zemi, zatímco vy ne, protože jste na poslední chvíli uhnuli. A zůstáváte stát.
Příkladů použití metody šrapnel, udělat něco, co druhý nečeká, je bezpočet. Budu vám vděčný, pokud mě obohatíte o svoje vlastní zkušenosti v diskuzi pod článkem. Současně děkuji za jeho přečtení.
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