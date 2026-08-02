Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Metoda šrapnel

Když jsem se při vojenském cvičení otočil zpět s odjištěným granátem, viděl jsem tu hrůzu v očích soudruhů, kteří čekali, co teď udělám. Bylo to NĚCO naprosto NEČEKANÉHO.

Ilustrativní foto vytvořené pomocí umělé inteligence (AI – ChatGPT)

Granát jsem zahodil tam, kam házeli všichni ostatní.

Následky tohoto činu jsem si tenkrát bohatě odskákal. Byl jsem potrestán jaksepatří. Do života jsem si však odnesl tenhle svěží poznatek: uděláš-li něco, co ten druhý nečeká, může být výsledek rovněž překvapující.

A mnohokrát se mi v životě vyplatilo, zachovat se podle tohoto pravidla. Říkal jsem mu pro sebe METODA ŠRAPNEL. Udělat, co nikdo nečeká.

Ve škole, ve třídě, kdy panovala napjatá atmosféra po oznámení výsledků testu studentům, jsem navrhl skartaci výsledků a možnost psát opravný test. Jindy, když byli sami se sebou až příliš spokojeni a přitom nebyl důvod, jsem běsnil a seřval jsem je „dokulata“. Účinek je vždy šokující, téměř vždy dosáhnete svého. V prvém případě vděčnost a snaha vážit si druhé šance, ve druhém případě reset přílišného sebevědomí a následné poctivé studium. Pozorný vzdělavatel a vychovatel vše dávkuje s velkou přesností.

Krásným příkladem uplatnění metody šrapnel je známý příklad, kdy na chirurgickém oddělení sestřička polohuje nehybného pacienta po těžké operaci a jeho bolí velké a rozsáhlé jizvy. Začne jí tedy nadávat do hovězího skotu, načež ona s ledovým klidem odvětí: „Ano, máte naprostou pravdu, doma mi to také říkají.“ To je navíc ještě uplatnění čínského bojového umění, kdy couváte zároveň s protivníkem, který vyvíjí značné úsilí, aby vás zranil, a přitom si nevšimne, že padá k zemi, zatímco vy ne, protože jste na poslední chvíli uhnuli. A zůstáváte stát.

Příkladů použití metody šrapnel, udělat něco, co druhý nečeká, je bezpočet. Budu vám vděčný, pokud mě obohatíte o svoje vlastní zkušenosti v diskuzi pod článkem. Současně děkuji za jeho přečtení.

Autor: Zdeněk Pokorný | neděle 2.8.2026 12:39 | karma článku: 0 | přečteno: 37x

Další články autora

Zdeněk Pokorný

Novohradské hory turistů ráj

Dnes už je pro turisty obtížné najít místo, které by nebylo moc navštěvované. Jedno takové místo znám. Jsou to Novohradské hory.

1.8.2026 v 18:33 | Karma: 9,63 | Přečteno: 124x | Diskuse | Ostatní

Zdeněk Pokorný

Rozpolcenost

Pozvali si mě soudruzi na schůzi, kde přijímali a nabírali nové členy. Měl jsem velký strach, přemýšlel jsem, na co se mám vymluvit tentokrát. Že se musím starat o rybičky, to mi posledně prošlo jen tak tak ...

31.7.2026 v 18:36 | Karma: 6,40 | Přečteno: 116x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Běh únorového vítězství

Vojna v minulém režimu neskýtala moc možností k zábavě. Museli jsme si je proto vytvořit sami a naplno projevit svou kreativitu.

30.7.2026 v 10:09 | Karma: 11,52 | Přečteno: 164x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Blikající brigadýrka

S mými veselými historkami z doby diktatury proletariátu se pomalu blížím ke konci. Bavil jsem se těmito kousky v době svého mládí.

24.7.2026 v 11:37 | Karma: 9,40 | Přečteno: 177x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Jak vydupat se soudruhy #3

Svět, ve kterém žijeme, se dramaticky změnil. Já, dříve narozený, vnímám ve svých kostech zjevný návrat k totalitnímu režimu.

23.7.2026 v 18:47 | Karma: 9,41 | Přečteno: 243x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil

Je ti to jasný?!
30. července 2026  8:37

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....

Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuseláku

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...
31. července 2026  11:36

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...

Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka

Rothmayerova vila. Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba...
31. července 2026  7:23

Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do...

OBRAZEM: Podívejte se s námi na Prahu z výšky, kam se většina lidí nikdy nedostane

Z terasy Albatrosu na Národní třídě. Máj ještě bez motálů.
31. července 2026  12:18

Novinářská práce s sebou nese jednu příjemnou stránku. Že se při ní dostanete do míst, která jsou...

OBRAZEM: Od jízdy za korunu po metro bez řidiče. Znáte těchto 6 zajímavostí z pražského podzemí?

Stanice metra Malostranská
30. července 2026

Pražské metro je už více než padesát let páteří městské hromadné dopravy. Každý den přepraví přes...

Kotva, která pamatuje světové oceány, ozdobí opravené náměstí v Třinci

Šest tun vážící kotva někdejší zaoceánské lodi Třinec už čeká ve stejnojmenném...
2. srpna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Přes šest tun vážící kotva z československé zaoceánské lodi jménem Třinec dorazila po převozu z...

Shincheonji reagovala na zadržení 95letého předsedy kulturním programem

2. srpna 2026  13:47

V Českém středohoří přírodovědci potvrdili přes 2200 druhů motýlů

ilustrační snímek
2. srpna 2026  12:10,  aktualizováno  12:10

České středohoří je rájem motýlů, ukázal monitoring přírodovědců. Na některých kopcích žije až...

Ve Ždírci n. D. hořelo v pečovatelském domě, jeden člověk se nadýchal kouře

ilustrační snímek
2. srpna 2026  11:40,  aktualizováno  11:40

Hasiči dnes dopoledne zasahovali u požáru v domě s pečovatelskou službou ve Ždírci nad Doubravou na...

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Zdeněk Pokorný

  • Počet článků 38
  • Celková karma 7,89
  • Průměrná čtenost 115x
Mám radost, když se mi podaří něco hezkého vytvořit. Je to stejný pocit štěstí, jako když sledujete zakuklenou larvu, ze které vylétá motýl. Morfeus.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×