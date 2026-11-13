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Malý, ale náš

Zdeněk Pokorný
Bylo nebylo. Vyklubal se na svět zčistajasna. Nikdo s ním nepočítal a ne, že by mu při příchodu na svět tleskali, to fakt ne. Netleskali a bylo třeba naučit se s ním žít.

Říkali mu OPAR. A protože byl po narození ještě malý, říkali mu také něžně OPÁREK nebo OPÁREČEK.

Nejdřív probíhalo jakési svědění. Nastávající maminky tomu říkají tak zvláštně. Poslíčky. Už máš poslíčky? Ne, nemám - nebo - Už mám.

Následovalo klubání, doprovázené zarudnutím okolí, kudy hodlal opárek, podobně jako Vetřelec ve známém sci-fi, vyrazit na obhlídku terénu.

Ach. Už je venku. Nastává horečnaté oblizování jazykem a prohlídka pomocí zrcátka. U dívek a žen (ale i mužů) doprovázená nadměrným zasypáním pudrem a používáním různých mastiček či náplastí. Cílem má být nepřiznání narozeného opárka nebo dokonce prokousnutí onoho místa na rtu pomocí zubů s cílem jeho domnělého zničení.

Jak v prvém, tak i v druhém případě dochází naopak ke zvětšení opárečku na opárek a posléze poslední dospělé stádium vzniku oparu. Jako když je záplavové území postupně zaplaveno vodou. Aniž by si to náš čerstvě narozený a poměrně rychle dospělý nežádoucí host uvědomil, stává se příčinou odmítání líbání se protějškem, omezením konzumace horkých nápojů a jídel a podobně. Stává se příčinou změn v diáři, odřeknutí návštěv veřejných akcí, u hudebníků, kteří potřebují mít v pořádku rty, je to téměř okamžitá diskvalifikace. Flétnista ihned ztrácí nátisk, taktéž hobojista, klarinetista, fagotista a k nim lze připočíst všechny další hrající na nástroje s nátrubkem. Do něj se rty s opárkem či oparem fakt nevejdou.

Uvedení jedinci na opárek přikládají led nebo zmraženou zeleninu či maso, aplikují různá léčiva, bylinky, čmoudy a zaříkávání. Obvykle je vše marné. Opar do své nory zalézt nehodlá. Strýček Gúgl je bombardován ze všech stran, aby prozradil, co s tím, aby nám řekl, kde se tady tenhle nežádoucí narušitel vzal. Ale to nám vlastně stejně nepomůže. Co nám pomůže, je ochotně opar přijmout, poděkovat mu, že zklidnil náš divoký světaběh včetně nemožnosti líbat milovanou osobu, což velmi těžce nesou zejména lidé s basorexií. Všechno zlé je k něčemu dobré, jak říkal největší Čech Jára Cimrman a na opary ještě nikdo nezemřel. Snad. U nás.

Jaké poučení tedy plyne z dnešního zamyšlení, milí přátelě?

Jednoduché:

S oparem můžeš docela dobře skládat. Například uhlí.

Ilustrativní foto (zdroj: ChatGPT)

Autor: Zdeněk Pokorný | pátek 13.11.2026 18:53 | karma článku: 0 | přečteno: 44x
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