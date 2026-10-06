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Macháček !

Zdeněk Pokorný
Skvělá hra se dvěma kostkami, hodící se přímo na Silvestra, je Macháček. Nikdy jsem nevěřil, že stačí pouhé dvě kostky pro tak skvělou zábavu.

Podobně jako u karetní hry poker jde o to, přesvědčit soupeře sedícího vedle mě (např. po pravé ruce), aby akceptoval, co mu říkám - buď řeknu číslo nebo řeknu Macháček. Mohu lhát a číslo nemusí odpovídat tomu, co jsem hodil.

Ilustrativní fotografie vytvořená pomocí umělé inteligence AI (Gemini)

Můj soused má dvě možnosti:

a) akceptovat, co mu říkám, což v případě čísla znamená, že musí hodit výše než já a v případě Macháčka, musí opět hodit Macháčka, anebo

b) neakceptovat - pak musím odkrýt dosud zakrývané obě kostky, v případě, že jsem lhal, dávám do banku svůj kamínek/sirku/fant/peníze, v případě, že jsem mluvil pravdu, dává do banku stejnou věc můj nedůvěřivý soused.

.....................................................................................................

Jak vyhodnocujeme hody obou kostek:

Macháček (nejvyšší): 1 a 2, nezáleží na pořadí kostek.

Šest indiánů: 6 a 6

Pět indiánů: 5 a 5

Čtyři indiáni: 4 a 4

Tři indiáni: 3 a 3

Dva indiáni: 2 a 2

Jeden indián: 1 a 1

Pak následují hodnoty, přičemž vyšší z obou kostek představuje řád desítek a nižší představuje řád jednotek: 65, 64, 63, 62, 61, 54, 53 52, 51, 43, 42, 41, 32 a 31 (nejmenší hodnota).

Přehled všech možných (kombinací) a jejich vyhodnocení, od největšího po nejmenší:

-> 12, 66, 55, 44, 33, 22, 11, 65, 64, 63, 62, 61, 54, 53, 52, 51, 43, 42, 41, 32, 31.

Hra se hraje nejlépe ve větším počtu hráčů, nejlépe okolo stolu. Přeji dobrou zábavu!

Zdroj:

(1) - https://www.hranostaj.cz/hra4055

Autor: Zdeněk Pokorný | úterý 6.10.2026 17:00 | karma článku: 0 | přečteno: 28x
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Zdeněk Pokorný

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Mám radost, když se mi podaří něco hezkého vytvořit. Je to stejný pocit štěstí, jako když sledujete zakuklenou larvu, ze které vylétá motýl. Morfeus.

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