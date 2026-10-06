Macháček !
Podobně jako u karetní hry poker jde o to, přesvědčit soupeře sedícího vedle mě (např. po pravé ruce), aby akceptoval, co mu říkám - buď řeknu číslo nebo řeknu Macháček. Mohu lhát a číslo nemusí odpovídat tomu, co jsem hodil.
Můj soused má dvě možnosti:
a) akceptovat, co mu říkám, což v případě čísla znamená, že musí hodit výše než já a v případě Macháčka, musí opět hodit Macháčka, anebo
b) neakceptovat - pak musím odkrýt dosud zakrývané obě kostky, v případě, že jsem lhal, dávám do banku svůj kamínek/sirku/fant/peníze, v případě, že jsem mluvil pravdu, dává do banku stejnou věc můj nedůvěřivý soused.
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Jak vyhodnocujeme hody obou kostek:
Macháček (nejvyšší): 1 a 2, nezáleží na pořadí kostek.
Šest indiánů: 6 a 6
Pět indiánů: 5 a 5
Čtyři indiáni: 4 a 4
Tři indiáni: 3 a 3
Dva indiáni: 2 a 2
Jeden indián: 1 a 1
Pak následují hodnoty, přičemž vyšší z obou kostek představuje řád desítek a nižší představuje řád jednotek: 65, 64, 63, 62, 61, 54, 53 52, 51, 43, 42, 41, 32 a 31 (nejmenší hodnota).
Přehled všech možných (kombinací) a jejich vyhodnocení, od největšího po nejmenší:
-> 12, 66, 55, 44, 33, 22, 11, 65, 64, 63, 62, 61, 54, 53, 52, 51, 43, 42, 41, 32, 31.
Hra se hraje nejlépe ve větším počtu hráčů, nejlépe okolo stolu. Přeji dobrou zábavu!
Zdroj:
Zdeněk Pokorný
Co říci závěrem?
Nelze říci, že by naše tělovýchovná jednota stagnovala nebo dokonce prodělávala. Tak to ne. To teda ne.
Zdeněk Pokorný
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