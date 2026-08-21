Má v pořádku papíry
Tón se rodí z ticha. Světlo se rodí ze tmy. A štěstí se rodí z touhy.
Znali jsme to moře nazpaměť, milovali jsme ho. Byly chvíle, kdy jsme ho proklínali, spílali mu, nadávali mu, kopali do žbrdlení naší lodi, mlátili do všeho, co nám přišlo pod ruku. Abychom se pak zastyděli, opřeli se o to zábradlí a s úpěnlivou prosbou o odpuštění hleděli k zapadajícímu slunci. Kdo jste viděli, jak zapadá slunce na moři, dáte mi za pravdu, že to je úžasná scenérie, které se nic nevyrovná. A tak jsme tam všichni stáli o to zábradlí opřeni a dojati sledovali dráhu toho obrovského oranžového kotouče, kterak jde spát do moře.
Rozdělili jsme si hlídky a šli také spát, neboť byl další den u konce.
Velké věci přicházejí nenápadně a zpravidla tehdy, když už jsi se vzdal vší naděje a když to nečekáš. Teprve když tvoje naděje umře, teprve tehdy se ty věci dějí.
„Papíry má v pořádku!“
Zdeněk Pokorný
Nemá v pořádku papíry #7
Po náročné plavbě přes Atlantik - aspoň si myslím, že to byl Atlantik - jsme byli těsně před cílem vyhozeni z lodi a do New Orleansu jsme museli doplavat.
Zdeněk Pokorný
Nemá v pořádku papíry #6
Byli jsme „nikdo-neví-kde“ a ze začátku to byla zábava. Na lodi ze starých filmů o pirátech. Naučili jsme se ji obsluhovat i drhnout palubu, spát v kajutě.
Zdeněk Pokorný
Nemá v pořádku papíry #5
Po své smrti jsem v nebi neuspěl. V hněvu jsem opustil sv. Petra i anděla a dostal jsem se jinam. Na loď. Pluli jsme do New Orleansu, podpalubí naší lodi bylo plné otroků.
Zdeněk Pokorný
Nemá v pořádku papíry #4
S duší jsme nepočítali. Všechny ty řečičky šly kolem nás. Asi ji teda máme, musíme mít, jinak bychom tu nebyli, neseděli, nemluvili spolu.
Zdeněk Pokorný
Nemá v pořádku papíry #3
Už je to pár dní, co jsem umřel. Na infarkt. Krásný pohřeb, hodně věnců, dojemná slova, sledoval jsem, jak můj popel letí vzduchem - nedaleko Znojma je nad řekou jedno takové hezké místo. Zapadalo přitom slunce.
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