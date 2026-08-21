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Má v pořádku papíry

EPILOG: Myslel jsem si kdysi, že do nebe nepatřím, tak jsem si vybral peklo a čištění hajzlů tam. Z mé strany just a pýcha. Potřeboval jsem MOŘE ČASU k tomu, abych dozrál. O tom, kdo kam patří, já nerozhoduji. Já ne.

Tón se rodí z ticha. Světlo se rodí ze tmy. A štěstí se rodí z touhy.

Znali jsme to moře nazpaměť, milovali jsme ho. Byly chvíle, kdy jsme ho proklínali, spílali mu, nadávali mu, kopali do žbrdlení naší lodi, mlátili do všeho, co nám přišlo pod ruku. Abychom se pak zastyděli, opřeli se o to zábradlí a s úpěnlivou prosbou o odpuštění hleděli k zapadajícímu slunci. Kdo jste viděli, jak zapadá slunce na moři, dáte mi za pravdu, že to je úžasná scenérie, které se nic nevyrovná. A tak jsme tam všichni stáli o to zábradlí opřeni a dojati sledovali dráhu toho obrovského oranžového kotouče, kterak jde spát do moře.

Rozdělili jsme si hlídky a šli také spát, neboť byl další den u konce.

Ilustrativní foto vytvořené pomocí umělé inteligence AI (Gemini)

Velké věci přicházejí nenápadně a zpravidla tehdy, když už jsi se vzdal vší naděje a když to nečekáš. Teprve když tvoje naděje umře, teprve tehdy se ty věci dějí.

„Papíry má v pořádku!“

Autor: Zdeněk Pokorný | pátek 21.8.2026 8:58 | karma článku: 0 | přečteno: 15x

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Nemá v pořádku papíry #7

Po náročné plavbě přes Atlantik - aspoň si myslím, že to byl Atlantik - jsme byli těsně před cílem vyhozeni z lodi a do New Orleansu jsme museli doplavat.

21.8.2026 v 3:58 | Karma: 0 | Přečteno: 40x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Nemá v pořádku papíry #6

Byli jsme „nikdo-neví-kde“ a ze začátku to byla zábava. Na lodi ze starých filmů o pirátech. Naučili jsme se ji obsluhovat i drhnout palubu, spát v kajutě.

21.8.2026 v 0:09 | Karma: 0 | Přečteno: 34x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Nemá v pořádku papíry #5

Po své smrti jsem v nebi neuspěl. V hněvu jsem opustil sv. Petra i anděla a dostal jsem se jinam. Na loď. Pluli jsme do New Orleansu, podpalubí naší lodi bylo plné otroků.

20.8.2026 v 17:58 | Karma: 4,30 | Přečteno: 76x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Nemá v pořádku papíry #4

S duší jsme nepočítali. Všechny ty řečičky šly kolem nás. Asi ji teda máme, musíme mít, jinak bychom tu nebyli, neseděli, nemluvili spolu.

20.8.2026 v 12:58 | Karma: 5,28 | Přečteno: 88x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Nemá v pořádku papíry #3

Už je to pár dní, co jsem umřel. Na infarkt. Krásný pohřeb, hodně věnců, dojemná slova, sledoval jsem, jak můj popel letí vzduchem - nedaleko Znojma je nad řekou jedno takové hezké místo. Zapadalo přitom slunce.

20.8.2026 v 7:58 | Karma: 6,44 | Přečteno: 120x | Diskuse | Poezie a próza
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Zdeněk Pokorný

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Mám radost, když se mi podaří něco hezkého vytvořit. Je to stejný pocit štěstí, jako když sledujete zakuklenou larvu, ze které vylétá motýl. Morfeus.

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