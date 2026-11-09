Kupředu levá od zlé k hodné StB
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Vešel jsem do úřadovny na předvolání Státní bezpečnosti v Bartolomějské ulici v Praze. Kdybych tak věděl, co mě tam čeká, povzdechl jsem si pro sebe. Tento pocit ale měla většina lidí, kteří stoupali po širokém schodišti, stejně jako já. Strach z neznáma z nich vyzařoval do zdí a vracel se k lidem, kteří se tu pohybovali zpět, jako ozvěna mrazivé noci.
„Dobrý den.“
Aniž by mi někdo odpověděl na pozdrav, dostalo se mi vybídnutí, abych se posadil. Byl podzim. Psal se rok 1981. Byl jsem studentem závěrečného ročníku vysoké školy a v létě jsem dokončil povinnou vojenskou přípravu. Na stole byla moje složka. Na to, kolik mi bylo let, to byla několik centimetrů tlustá složka, že jsem byl překvapený a současně zvědavý, co tam všechno může být. Proboha?!
„Jméno – !!“
„Zdeněk Pokorný.“ Začal jsem se ošívat. Ten, který celou dobu na mě upřeně hleděl, se naklonil směrem ke mně, jako by chtěl zjistit, jestli mám čisté uši nebo co.
„Narozen?“
Oba jsme hleděli do té složky, kde bylo všechno uvedeno, včetně všech adres, kde jsme bydleli. Kopie vysvědčení, posudky a úplně na závěr tlustá obálka, z níž vykukovaly kopie mých dopisů tetě a strýcovi do západního Německa a pak do Rakouska. Utekli v roce 1969. Neudržel jsem se a vyhrkl: „Vždyť to tam máte všechno napsaný!“ Rozhodilo mě, když jsem ve složce uviděl vysvědčení a pak svoje dopisy, moje soukromí ...
Vyšetřovatel, který seděl na rohu stolu, si o pár centimetrů poposedl, pravou rukou mi otočil lampičku přímo do obličeje a současně mi foukl kouř z cigarety do očí, popelem mi posypal oblečení.
„Ty seš tady kvůli tomu, abys odpovídal na naše otázky. Je ti to jasný?!“
„Ano.“
„Udržuješ kontakt s nepřáteli našeho socialistického zřízení?!“
„Ano. Písemný.“
„Jak dlouho?!“
„Asi tak dva roky.“
„Kam jsi byl přidělen na vojně?“
„Obsluha radiolokátoru P15.“
„Zapomeň ...“
Mně zatím před očima běžel rychlý film vzpomínek naší rodiny, která se nikdy nevzpamatovala z křivd, které se jí staly. Představil jsem si svoji babičku, udřenou vyhublou ženskou, kterou zhruba před třiceti lety vyslýchali podobní soudruzi jako tito a nutili ji podepsat, že zapálila vlastní stodolu v malé obci západně od Prahy. Následně zinscenovali její sebevraždu. Vypadla z okna služebny StB ve druhém patře na beton. Pitevní zpráva se ztratila, její tělo však dle slov lékaře neslo stopy bití a krutého mučení. Stejně se dělo mému dědovi z druhé strany, kterého odváželi neplánovaně k „přesvědčování“ na tutéž služebnu, aby už konečně podepsal vstup do JZD. Nepodepsal, takže byl bit a z tatraplánu k ránu dalšího dne vypadlo jeho zbité tělo druhé babičce k nohám. Stála celou noc se sepnutýma rukama a vyplakanýma očima u vrátek.
Ani nevím, jak jsem se dostal ven. Mám to v mlze. Jen v ústech se mi převalovala divná pachuť. Jako když vypijete nekvalitní alkohol, který má divný „ocásek“.
Na výslech v Bartolomějské ulici jsem dávno zapomněl. Za pár let jsem nastoupil k vojenskému útvaru. Hádejte, jako co? Jako obsluha radiolokátoru P15. Byla to naštěstí stará nebojeschopná rachotina na podvozku ZIL157, u které se jen točila anténa a tak si soudruzi mysleli, že funguje. Na obrazovce však nebylo možné spatřit žádný paprsek. Do vlnovodné trasy, která byla vypálená v důsledku zkratu, nebylo možné pustit vysokonapěťový signál. Ani zdroj vysokého napětí nefungoval.
Vyrazili jsme na letní cvičení na jižní Moravu v době, kdy zrály třešně. Naše rachotina se pomalu sunula na konci kolony vojenských vozidel směrem k Bzenci. Vzduch voněl jarem a nadějí, že už brzo půjdeme z té pakárny domů do civilu.
A pak přišla ta zatáčka. Nebyla ani ostrá. My jsme taky nejeli moc rychle. Nohy jsem měl zapřené o palubní desku a oddával jsem se svým vznosným myšlenkám, jak by to bylo krásné, kdyby ... já nevím co, když jsem zaznamenal vzrušené funění a zvýšený pohyb paží šoféra naší rachotiny. Spatřil jsem tu zatáčku a už se neudržím a křičím: „Toč tim volantem vole, toč toč toč!“ Řidič Chloubiš točil, až z něj pot stříkal, ale kola jela rovně.
Skončili jsme ve škarpě. Jeli jsme poslední, takže nás nikdo nepostrádal, nikdo si toho ani nevšiml. Asi za hodinu k nám přijelo vozidlo technické pomoci, jestli něco nepotřebujeme. Naše rachotina narazila do rozložité třešně, na kterou jsem vylezl rovnou z kabiny a celou hodinu se cpal prvotřídníma chrupkama. Možná jsem byl tím vším, počasím, tou nehodou, které jsem se smál, až jsem se za břicho popadal, úplně mimo. Když jsem si uvědomil tu hrůzu toho režimu, který je schopen pustit na silnici takovýhle zabíjecí stroj mezi civilisty ... byl jsem normálně na odstřel. A smál jsem se ještě večer, když jsem usínal.
Tehdy jsem si uvědomil, že člověk v tomhle režimu nemusí být nějaký odpůrce nebo sabotér. Stačí jen plnit příkazy. Tenhle režim se díky své neschopnosti zlikviduje sám.
Zdeněk Pokorný
Palečkova dobrodružství #5
Palečkovi v kleci nebylo dobře. Připadal si tam jako „ježek v kleci“. Ta připomínala drátěné husí vejce.
Zdeněk Pokorný
Palečkova dobrodružství #4
Palečkův život přesně kopíroval sinusovku. Tušil, že okamžiky radosti a štěstí vystřídají okamžiky smutku a beznaděje. A tak pořád dokola.
Zdeněk Pokorný
Palečkova dobrodružství #3
Je to „vzláštní“, říkával Paleček, on nikdy neřekl „zvláštní“, „ale táhne mě to dál.“ A tak se jednoho krásného dne sebral a vyrazil opět na cesty.
Zdeněk Pokorný
Palečkova dobrodružství #2
Co je to za život?! Mít stále vyvrácenou hlavu? Dávat pořád pozor, aby vás někdo nezašlápl? Abyste vy nešlápli někam, odkud už nebude šance na návrat?!
Zdeněk Pokorný
Palečkova dobrodružství #1
Narodil se chlapeček, velký jak můj paleček. Krmený byl dobře, v dospělého muže ani chlapce ale nevyrostl.
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