Krása skrytá v detailu
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HASICÍ PŘÍSTROJE v řadě. Je to krása, vidět je takhle srovnané, připravené být použity. Kéž by ta situace nikdy nenastala ...
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JAN MLADŠÍ ZE ŽEROTÍNA. Zvelebil panství Velké Losiny, mj. i tím, že zde založil ruční výrobnu papíru, která je dodnes v provozu, jako jediná ve střední Evropě. Tisknou zde také diplomy pro různé univerzity: pražskou, oxfordskou, aj.
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ZAMRZLÁ ŘEKA, a přesto teče. Pod ledem. Je tam život. Není vidět, pod tou vrstvou, ale je tam ...
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Prý LOS EMIL. Ale naštěstí to není pravda. Vyděsilo nás to, když jsme tam viděli tuto hlavu ...
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SMÍM PROSIT? „Odhodlával jsem se k tomu celou zimu a po poslední chumelenici už to asi ani nepůjde. Jsem příklad tolika tanečníků, kterým chybí odvaha oslovit dívku, aby si s ním šla zatančit ...“
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A tak je to se vším. Stačí se pozorně dívat.
Všechny fotografie jsou autorské z archivu autora článku Zdeňka Pokorného.
Zdeněk Pokorný
Ztráty a nálezy #3
Člověk vždycky něco ztratil, aby na druhé straně něco získal. Je to, co jsme získali, rovnocennou náhradou?
Zdeněk Pokorný
Ztráty a nálezy #2
Rozmohl se nám tady takový nešvar. V posledních pětatřiceti letech. Máme každý vlastní názor. Krapítek problém to sladit, že.
Zdeněk Pokorný
Ztráty a nálezy #1
Celá naše společnost je tak vystresovaná, že zapomíná žít. Je načase to změnit. „Nejlepčí“ je začít hned.
Zdeněk Pokorný
Festina lente ...
Pomaličku rozmrzám. Upřeně se dívám do plamenů krbových kamen na Sabince, kam jsem před chvílí už za tmy dorazil. Od Petrových kamenů jsem klopýtal potmě, přestaly mi svítit obě čelovky a na kamenité cestě jsem vážil každý krok.
Zdeněk Pokorný
Foto - hory #5
Musí být člověk tak trochu masochista, chce-li chodit po horách. Což platí i pro Stezku Českem. Musíte být připraveni na všechno.
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