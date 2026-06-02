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Krása skrytá v detailu #1

Podobně jako se zvuk rodí z ticha a světlo ze tmy, tak myslím, že všechno je tvořeno malými, nepřehlédnutelnými detaily. Některé, jsou-li spojeny s nějakým příběhem, pak pro nás mohou mít zvláštní význam.

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HASICÍ PŘÍSTROJE v řadě. Je to krása, vidět je takhle srovnané, připravené být použity. Kéž by ta situace nikdy nenastala ...

Krása linií, odlesků a odrazů

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JAN MLADŠÍ ZE ŽEROTÍNA. Zvelebil panství Velké Losiny, mj. i tím, že zde založil ruční výrobnu papíru, která je dodnes v provozu, jako jediná ve střední Evropě. Tisknou zde také diplomy pro různé univerzity: pražskou, oxfordskou, aj.

Jan mladší ze Žerotína

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ZAMRZLÁ ŘEKA, a přesto teče. Pod ledem. Je tam život. Není vidět, pod tou vrstvou, ale je tam ...

Sázava v zimě

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Prý LOS EMIL. Ale naštěstí to není pravda. Vyděsilo nás to, když jsme tam viděli tuto hlavu ...

Na zámku Červená Lhota

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SMÍM PROSIT? „Odhodlával jsem se k tomu celou zimu a po poslední chumelenici už to asi ani nepůjde. Jsem příklad tolika tanečníků, kterým chybí odvaha oslovit dívku, aby si s ním šla zatančit ...“

V areálu vysokoškolských kolejí v Ostravě

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A tak je to se vším. Stačí se pozorně dívat.

Všechny fotografie jsou autorské z archivu autora článku Zdeňka Pokorného.

Autor: Zdeněk Pokorný | úterý 2.6.2026 19:26 | karma článku: 0 | přečteno: 18x

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Zdeněk Pokorný

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