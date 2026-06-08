Kouzlo okamžiku
Kapka rosy na trávě
zapomenutá slza na rukávě
káně kroužící nad hlavou
bolavé nohy s obavou.
To vše mi tě připomíná.
* * *
Zastavuji se a vzduch voní
vůněmi mnoha bylin
Máš je nasbírané, naložené
nasušené a uložené.
To vše mi tě připomíná.
* * *
Odříkávám zpaměti bez hlesu
chvalozpěv k Vesmíru,
záměrně. Chybíš mi.
Očima objímám tu krásu.
To vše mi tě připomíná.
* * *
Zdeněk Pokorný
Krása skrytá v detailu
Podobně jako se zvuk rodí z ticha a světlo ze tmy, tak myslím, že všechno je tvořeno malými, nepřehlédnutelnými detaily. Některé, jsou-li spojeny s nějakým příběhem, pak pro nás mohou mít zvláštní význam.
Zdeněk Pokorný
Ztráty a nálezy #3
Člověk vždycky něco ztratil, aby na druhé straně něco získal. Je to, co jsme získali, rovnocennou náhradou?
Zdeněk Pokorný
Ztráty a nálezy #2
Rozmohl se nám tady takový nešvar. V posledních pětatřiceti letech. Máme každý vlastní názor. Krapítek problém to sladit, že.
Zdeněk Pokorný
Ztráty a nálezy #1
Celá naše společnost je tak vystresovaná, že zapomíná žít. Je načase to změnit. „Nejlepčí“ je začít hned.
Zdeněk Pokorný
Festina lente ...
Pomaličku rozmrzám. Upřeně se dívám do plamenů krbových kamen na Sabince, kam jsem před chvílí už za tmy dorazil. Od Petrových kamenů jsem klopýtal potmě, přestaly mi svítit obě čelovky a na kamenité cestě jsem vážil každý krok.
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