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Kouzlo okamžiku

Přichází zcela nečekaně. Nehledám já ji, ale ona mě. Po její návštěvě zůstávám vždy „štajf“. Bezpečně vím, že to byla ona. Kdo ona? Múza??

Rozkvetlá louka – Orlické hory

Kapka rosy na trávě

zapomenutá slza na rukávě

káně kroužící nad hlavou

bolavé nohy s obavou.

To vše mi tě připomíná.

* * *

Zastavuji se a vzduch voní

vůněmi mnoha bylin

Máš je nasbírané, naložené

nasušené a uložené.

To vše mi tě připomíná.

* * *

Odříkávám zpaměti bez hlesu

chvalozpěv k Vesmíru,

záměrně. Chybíš mi.

Očima objímám tu krásu.

To vše mi tě připomíná.

* * *

Autor: Zdeněk Pokorný | pondělí 8.6.2026 6:23 | karma článku: 0 | přečteno: 1x

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Zdeněk Pokorný

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