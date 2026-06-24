Kontrasty #3
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CRDL instrument – hudební nástroj, u kterého zvuk vzniká dotykem povrchu rukou nebo rukama dalších osob. Běžně využíván seniory (s demencí). Zvuk pak ovlivňujeme tím, jakým způsobem se povrchu dotýkáme či hladíme nebo klepeme a tlučeme ...
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První foto z archivu autora článku Zdeňka Pokorného, druhé foto vytvořené pomocí umělé inteligence AI (ChatGPT).
Zdeněk Pokorný
Kontrasty #2
Bez protikladů není život možný. Barevný obraz se všemi odstíny je krásnější než jednobarevný, např. šedivý.
Zdeněk Pokorný
Kontrasty #1
Patří to k sobě: námaha - odpočinek, nahoru - dolů, síla - slabost, bez bolesti - s bolestí, úspěch - prohra. Pokrm sladký - hořký.
Zdeněk Pokorný
Kárka #3
Kárku jsem nikdy neměl rád. Bylo období, kdy jsem také svoje rodiče neměl rád a snažil jsem se dělat všechno přesně opačně než oni. A pak najednou přišel ten obrat: pořídil jsem si kárku.
Zdeněk Pokorný
Kárka #2
V první části jsem se věnoval popisu našeho rodinného klenotu. Náš tatínek kárku velmi opečovával, přetíral ji, čistil a pravidelně mazal ložiska nábojů. Černým krémem na boty pravidelně leštil gumy.
Zdeněk Pokorný
Kárka #1
Každý máme nějaký předmět, který se dědí. Z otce na syna. Z matky na dceru. Pro mne je tím předmětem kárka, kterou je možné tlačit před sebou či zapřáhnout za kolo.
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