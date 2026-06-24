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Kontrasty #3

Tón se rodí z úplného ticha. Slova ve větě, když mluvíme, lze od sebe odlišit děláním pomlk mezi nimi. To jsou opět okamžiky ticha. Ten kdo mluví, nemá možnost poslouchat druhého, jen sám sebe.

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CRDL instrument – hudební nástroj, u kterého zvuk vzniká dotykem povrchu rukou nebo rukama dalších osob. Běžně využíván seniory (s demencí). Zvuk pak ovlivňujeme tím, jakým způsobem se povrchu dotýkáme či hladíme nebo klepeme a tlučeme ...

Na střední škole Rijn Ijseel v holandském Arnhemu se s tímto „hudebním nástrojem“ CRADLE seznamují studenti, kteří pak v budoucnu pracují v různých sociálních zařízeních.

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Ilustrativní foto vytvořené pomocí umělé inteligence AI (ChatGPT), sloužící k instruktáži, jak nástroj používat, ať už jako jednotlivci nebo v páru či ve větší skupině.

První foto z archivu autora článku Zdeňka Pokorného, druhé foto vytvořené pomocí umělé inteligence AI (ChatGPT).

Autor: Zdeněk Pokorný | středa 24.6.2026 22:58 | karma článku: 0 | přečteno: 28x

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Zdeněk Pokorný

Kontrasty #2

Bez protikladů není život možný. Barevný obraz se všemi odstíny je krásnější než jednobarevný, např. šedivý.

24.6.2026 v 9:48 | Karma: 0 | Přečteno: 41x | Diskuse | Fotoblogy

Zdeněk Pokorný

Kontrasty #1

Patří to k sobě: námaha - odpočinek, nahoru - dolů, síla - slabost, bez bolesti - s bolestí, úspěch - prohra. Pokrm sladký - hořký.

23.6.2026 v 21:32 | Karma: 0 | Přečteno: 37x | Diskuse | Fotoblogy

Zdeněk Pokorný

Kárka #3

Kárku jsem nikdy neměl rád. Bylo období, kdy jsem také svoje rodiče neměl rád a snažil jsem se dělat všechno přesně opačně než oni. A pak najednou přišel ten obrat: pořídil jsem si kárku.

13.6.2026 v 12:00 | Karma: 8,19 | Přečteno: 114x | Diskuse | Ostatní

Zdeněk Pokorný

Kárka #2

V první části jsem se věnoval popisu našeho rodinného klenotu. Náš tatínek kárku velmi opečovával, přetíral ji, čistil a pravidelně mazal ložiska nábojů. Černým krémem na boty pravidelně leštil gumy.

12.6.2026 v 14:55 | Karma: 8,08 | Přečteno: 104x | Diskuse | Ostatní

Zdeněk Pokorný

Kárka #1

Každý máme nějaký předmět, který se dědí. Z otce na syna. Z matky na dceru. Pro mne je tím předmětem kárka, kterou je možné tlačit před sebou či zapřáhnout za kolo.

11.6.2026 v 18:13 | Karma: 8,51 | Přečteno: 112x | Diskuse | Ostatní
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Zdeněk Pokorný

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Mám radost, když se mi podaří něco hezkého vytvořit. Je to stejný pocit štěstí, jako když sledujete zakuklenou larvu, ze které vylétá motýl. Morfeus.

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