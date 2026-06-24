Kontrasty #2
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MLHA. Zahaluje všechno svým milosrdným bílým závojem. Jste-li nahoře, nad ní, můžete sledovat vynořující se krajinu, když mlha mizí a odplouvá.
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POMEZÍ. Zasněžené habrové šištičky, kde zvlášť vyniká ostrý přechod bílého sněhu a tmavohnědé barvy.
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MÍSTO. Nejlepší způsob, jak zakrýt nedostatky, je zaštítit se něčím ušlechtilým.
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MOŽNOST VÝBĚRU. Vždycky máme možnost vybrat si z více variant (na bydlení) ...
Všechny fotografie jsou z archivu autora článku Zdeňka Pokorného.
Zdeněk Pokorný
Kontrasty #3
Tón se rodí z úplného ticha. Slova ve větě, když mluvíme, lze od sebe odlišit děláním pomlk mezi nimi. To jsou opět okamžiky ticha. Ten kdo mluví, nemá možnost poslouchat druhého, jen sám sebe.
Zdeněk Pokorný
Kontrasty #1
Patří to k sobě: námaha - odpočinek, nahoru - dolů, síla - slabost, bez bolesti - s bolestí, úspěch - prohra. Pokrm sladký - hořký.
Zdeněk Pokorný
Kárka #3
Kárku jsem nikdy neměl rád. Bylo období, kdy jsem také svoje rodiče neměl rád a snažil jsem se dělat všechno přesně opačně než oni. A pak najednou přišel ten obrat: pořídil jsem si kárku.
Zdeněk Pokorný
Kárka #2
V první části jsem se věnoval popisu našeho rodinného klenotu. Náš tatínek kárku velmi opečovával, přetíral ji, čistil a pravidelně mazal ložiska nábojů. Černým krémem na boty pravidelně leštil gumy.
Zdeněk Pokorný
Kárka #1
Každý máme nějaký předmět, který se dědí. Z otce na syna. Z matky na dceru. Pro mne je tím předmětem kárka, kterou je možné tlačit před sebou či zapřáhnout za kolo.
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