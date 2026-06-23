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Kontrasty #1

Patří to k sobě: námaha - odpočinek, nahoru - dolů, síla - slabost, bez bolesti - s bolestí, úspěch - prohra. Pokrm sladký - hořký.

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OBLOHA. Když se mraky začnou protrhávat a těmi trhlinami pronikají sluneční paprsky. Je-li obloha delší dobu zatažená, jen těžko si uvědomujeme, že slunce nad mraky svítí stále ...

U Želivské přehrady.

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NAKLONĚNÁ ROVINA. A už se vezeme. Jde to s námi s kopce. A tak dobře to vypadalo, když bylo všechno v pořádku. (V rovině).

Zastávka Tasice (význačná sklárna, místo natáčení seriálu Synové a dcery Jakuba skláře)

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CESTA DOMů. Jdu z práce pěšky a všímám si, jak se rozsvítí okno za oknem, a představuji si všechny ty domovy, jak jsou útulné a lidé na sebe hodní a laskaví. Rádi, že se po celém dnu vidí a sdělují si, co každého z nich potkalo.

Ostrava Poruba

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SVĚTLO a STÍN. Sluníčko vykoukne z lesa a člověk je oslepený tou září, až se zapotácí. Je-li po ruce zábradlí, může mluvit o štěstí.

Porubský les.

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CHLAD A TEPLO. Krb je úžasné zařízení, může ho člověk vnímat očima, sluchem i čichem. A dřevo? To berete do rukou několikrát, než ho šoupnete dovnitř. Slastný pocit nastává, pomalu se ohříváte.

Hospůdka u Bebka – Beskydy

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TMA. I v té největší tmě, když rozsvítíme svíčku, je prostor ozářen celý. Docela malá svíčička, lepší když jsou dvě, dokáže ozářit velký prostor.

Všechny fotografie jsou z archivu autora článku Zdeňka Pokorného.

Autor: Zdeněk Pokorný | úterý 23.6.2026 21:32 | karma článku: 0 | přečteno: 37x

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Kontrasty #3

Tón se rodí z úplného ticha. Slova ve větě, když mluvíme, lze od sebe odlišit děláním pomlk mezi nimi. To jsou opět okamžiky ticha. Ten kdo mluví, nemá možnost poslouchat druhého, jen sám sebe.

24.6.2026 v 22:58 | Karma: 0 | Přečteno: 28x | Diskuse | Fotoblogy

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Kontrasty #2

Bez protikladů není život možný. Barevný obraz se všemi odstíny je krásnější než jednobarevný, např. šedivý.

24.6.2026 v 9:48 | Karma: 0 | Přečteno: 41x | Diskuse | Fotoblogy

Zdeněk Pokorný

Kárka #3

Kárku jsem nikdy neměl rád. Bylo období, kdy jsem také svoje rodiče neměl rád a snažil jsem se dělat všechno přesně opačně než oni. A pak najednou přišel ten obrat: pořídil jsem si kárku.

13.6.2026 v 12:00 | Karma: 8,19 | Přečteno: 114x | Diskuse | Ostatní

Zdeněk Pokorný

Kárka #2

V první části jsem se věnoval popisu našeho rodinného klenotu. Náš tatínek kárku velmi opečovával, přetíral ji, čistil a pravidelně mazal ložiska nábojů. Černým krémem na boty pravidelně leštil gumy.

12.6.2026 v 14:55 | Karma: 8,08 | Přečteno: 104x | Diskuse | Ostatní

Zdeněk Pokorný

Kárka #1

Každý máme nějaký předmět, který se dědí. Z otce na syna. Z matky na dceru. Pro mne je tím předmětem kárka, kterou je možné tlačit před sebou či zapřáhnout za kolo.

11.6.2026 v 18:13 | Karma: 8,51 | Přečteno: 112x | Diskuse | Ostatní
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Zdeněk Pokorný

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Mám radost, když se mi podaří něco hezkého vytvořit. Je to stejný pocit štěstí, jako když sledujete zakuklenou larvu, ze které vylétá motýl. Morfeus.

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