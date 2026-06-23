Kontrasty #1
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OBLOHA. Když se mraky začnou protrhávat a těmi trhlinami pronikají sluneční paprsky. Je-li obloha delší dobu zatažená, jen těžko si uvědomujeme, že slunce nad mraky svítí stále ...
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NAKLONĚNÁ ROVINA. A už se vezeme. Jde to s námi s kopce. A tak dobře to vypadalo, když bylo všechno v pořádku. (V rovině).
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CESTA DOMů. Jdu z práce pěšky a všímám si, jak se rozsvítí okno za oknem, a představuji si všechny ty domovy, jak jsou útulné a lidé na sebe hodní a laskaví. Rádi, že se po celém dnu vidí a sdělují si, co každého z nich potkalo.
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SVĚTLO a STÍN. Sluníčko vykoukne z lesa a člověk je oslepený tou září, až se zapotácí. Je-li po ruce zábradlí, může mluvit o štěstí.
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CHLAD A TEPLO. Krb je úžasné zařízení, může ho člověk vnímat očima, sluchem i čichem. A dřevo? To berete do rukou několikrát, než ho šoupnete dovnitř. Slastný pocit nastává, pomalu se ohříváte.
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TMA. I v té největší tmě, když rozsvítíme svíčku, je prostor ozářen celý. Docela malá svíčička, lepší když jsou dvě, dokáže ozářit velký prostor.
Všechny fotografie jsou z archivu autora článku Zdeňka Pokorného.
Zdeněk Pokorný
Kontrasty #3
Tón se rodí z úplného ticha. Slova ve větě, když mluvíme, lze od sebe odlišit děláním pomlk mezi nimi. To jsou opět okamžiky ticha. Ten kdo mluví, nemá možnost poslouchat druhého, jen sám sebe.
Zdeněk Pokorný
Kontrasty #2
Bez protikladů není život možný. Barevný obraz se všemi odstíny je krásnější než jednobarevný, např. šedivý.
Zdeněk Pokorný
Kárka #3
Kárku jsem nikdy neměl rád. Bylo období, kdy jsem také svoje rodiče neměl rád a snažil jsem se dělat všechno přesně opačně než oni. A pak najednou přišel ten obrat: pořídil jsem si kárku.
Zdeněk Pokorný
Kárka #2
V první části jsem se věnoval popisu našeho rodinného klenotu. Náš tatínek kárku velmi opečovával, přetíral ji, čistil a pravidelně mazal ložiska nábojů. Černým krémem na boty pravidelně leštil gumy.
Zdeněk Pokorný
Kárka #1
Každý máme nějaký předmět, který se dědí. Z otce na syna. Z matky na dceru. Pro mne je tím předmětem kárka, kterou je možné tlačit před sebou či zapřáhnout za kolo.
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