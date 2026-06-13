Kárka #3
......................................................................................................
A protože se říká, žák lepší učitele, snažil jsem se s kárkou zacházet jinak. Žádné barevné nátěry, střízlivá šedá, tečka. Heslo, nedři se a hoď to na kárku, jsem vylepšil - hodil jsem to na kárku a díky postranicím, sahajícím do výše půl druhého metru, jsem toho naložil mnohem více. Kárku jsem asi třikrát „přeložil“ ... Vydržela. A poslední vychytávka. Bylo to něco, co mě dlouho trápilo, a promýšlel jsem to. Při jízdě s kopce, se kárka vždycky vyvlíkla a měla tendenci předjíždět jezdce na kole. Oj, kterou tvořil zámek na kolo, jsem připevnil na pevno drátem k rukojeti kárky a pak zezadu k sedlu. Už se nic nebezpečného nemůže stát, uklidňoval jsem se. Už za chvíli se však dozvíme, že žádné řešení není ideální.
III.
S t ě h o v á n í
Většina normálních lidí si na stěhování zjedná nějaký odvoz. Stěhovák, dodávku, auto. Já ne. Ale to jste už jistě pochopili, při čtení mých článků, že nejsem tak úplně normální. Moje první stěhování, asi dva roky po svatbě, do většího bytu, jsem prováděl sám, a jak jinak, na kárce (s postranicemi). V rámci první várky jsem naložil (chyba obrovská), svatební dary. Skleněné a keramické soupravy, porcelánové jeleny se psy, svícny a také křišťálový lustr. Kárku jsem zapřáhl za svého favorita, který byl v dobrém stavu. I já jsem byl v dobrém stavu. Projeli jsme vzdálenost z centra Trutnova až na sídliště Horní Staré Město, kam soudruzi v tomto volném internačním táboře soustředili sedm tisíc lidí. Náš nový byt v ulici Dlouhá byl až v sedmém patře. Když jsem přijížděl ke vchodu vysněného bytu, nějak jsem se zamyslel a přehlédl vysoký betonový obrubník a zapomněl, co vezu. Přední kolo (obrovská chyba) jsem navyklým pohybem rukou vyhodil na chodník. Tím pádem vše, co bylo za mnou se naklonilo a vyklopilo na zem. Celý ten jeden a půl metru naskládaných darů a skla a porcelánu se vyklopil na silnici. Sklo praskalo, keramika se bortila. Ten zvuk slyším i dnes. A mně bylo v tu chvíli jasné, že dnes budu spát na gauči. A možná ne jen dnes ...
Pro další jízdy jsem již odstranil postranice. Neosvědčily se. A před obrubníkem jsem pokaždé včas seskočil. (Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti, že ... ).
Kolo jsem měl potom zamčené ve sklepní kóji. Zajímavá karma se stala přednímu kolu, které někdo vrchem zcizil. Již do čtrnácti dnů přivolaný policista sdělil, že je těch krádeží tolik, že nemá smysl trvat na ohlášení.
Kárku však nikdo nezcizil a zcizit nedokázal. Ta měla své místo jisté.
IV.
R o d i n n á d o v o l e n á
Otec měl nás, mě a bráchu, já měl také dva syny a nádavkem čtyři dcery. Žák lepší učitele. Řídili jsme se s manželkou metodou PPR (přirozené plánování rodičovství), kterou mohu vřele doporučit, pokud chcete rychle zalidnit řídce obydlené území.
Kárka nám stačila (už bez postranic), a posloužila i tentokrát při prázdninové expedici do křivoklátských lesů. Početné rodiny musí být vynalézavé, pokud jde o to učinit z nedostatku přednost. Nejinak i já, když jsem líčil doma u kulatého stolu všem členům domácnosti rozlehlost a nesmírnost lesů rozkládajících se za lánskou oborou.
I vyrazili jsme. Tentokrát už bez kufrů, ale s batohy. Doba pokročila. Tak nějak mi to také řekla moje paní zubařka, dívajíce se na moje zuby, okované amalgamem. S kárkou, která vezla jen naše zásoby a odpadající slabší kusy, jsme se rychle vydrápali na lánský kopec. Po cestě jsem si několikrát vzpomněl na rozměry a hmotnost naší legendární pračky. Vnořili jsme se do lesa a po zastávce u lesního koupaliště Pánovka, jsme narazili na hájovnu, kde žili jako v pohádce, manželé Laštůvkovi, jejichž synek Robert se mě pokoušel neúspěšně šikanovat na novostrašeckém gymplu. Robert naštěstí doma nebyl, jeho rodiče ano. Nechali nás přespat na zahradě, pod ovocnými stromy.
Noc byla měsíčná, a když jsem šel v noci čurat, uviděl jsem jelena. Vlastně jsme se doslova srazili. Byl asi zvyklý sem chodit a my jsme mu vlezli do obýváku. Byl hrozně vysoký a mne zachvátila bázeň. Pomalu jsem couval k naší celtě, pod kterou jsme všichni spali, s očima upřenýma do jeho očí. Ještě chvíli tam byl a pak zmizel. Pamatuji se, že měl oči strašně daleko od sebe, divné ...
Druhý den jsme celý putovali lesem a pozdě odpoledne jsme došli k Berounce. Pod námi se rozprostíral úžasný výhled na obrovský prostor údolí a řeku klikatící se někde dole. Všude lesy. A vy si pak řeknete: „Tady, tady je to místo ... kde by mě mohli vysypat.“
Nevím, jak takovou rodinnou dovolenou prožívaly naše děti, bylo těžké z nich někdy dostat, co si doopravdy myslí. Ale já mám na tyhle chvíle ty nejkrásnější vzpomínky. Neměli jsme mobily, neměli jsme auto, nemohli jsme si sem dojet. Museli jsme si to odšlapat. Za kárkou. A to bylo ono.
Zdeněk Pokorný
Kárka #2
V první části jsem se věnoval popisu našeho rodinného klenotu. Náš tatínek kárku velmi opečovával, přetíral ji, čistil a pravidelně mazal ložiska nábojů. Černým krémem na boty pravidelně leštil gumy.
Zdeněk Pokorný
Kárka #1
Každý máme nějaký předmět, který se dědí. Z otce na syna. Z matky na dceru. Pro mne je tím předmětem kárka, kterou je možné tlačit před sebou či zapřáhnout za kolo.
Zdeněk Pokorný
Kouzlo okamžiku
Přichází zcela nečekaně. Nehledám já ji, ale ona mě. Po její návštěvě zůstávám vždy „štajf“. Bezpečně vím, že to byla ona. Kdo ona? Múza??
Zdeněk Pokorný
Krása skrytá v detailu
Podobně jako se zvuk rodí z ticha a světlo ze tmy, tak myslím, že všechno je tvořeno malými, nepřehlédnutelnými detaily. Některé, jsou-li spojeny s nějakým příběhem, pak pro nás mohou mít zvláštní význam.
Zdeněk Pokorný
Ztráty a nálezy #3
Člověk vždycky něco ztratil, aby na druhé straně něco získal. Je to, co jsme získali, rovnocennou náhradou?
|Další články autora
Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů
Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...
Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík
Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Mačkáte v MHD tlačítka správně? ROPID vysvětlil, jak dávat znamení bez zmatků
Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není...
Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí
Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na...
Že by velký plyšový medvěd byl navždy ponechán svému osudu? Zatím je na lavičce v Malkovského...
GLOSA: Smrt fašismu, vzkázal kytarový mág Morello. Se synem uchvátili Hradec
Výjimečný kytarista, držitel ceny Grammy a člen slavné americké formace Rage Against The Machine...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 25
- Celková karma 6,21
- Průměrná čtenost 83x