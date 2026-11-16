Kapánek jiná půlnoční
Štědrý večer už byl za námi a pršet také přestalo. Vábilo mě vyjít ven. Všude byl zvláštní klid. Ulicí, kterou normálně spěchám, jsem šel pomalu. Došel jsem až ke kostelu. Byl osvětlený, vešel jsem tedy dovnitř. Obřady zde byly v plném proudu a jakýsi člověk, celý v bílém s šikmou šerpou přes ornát, právě u pultíku dočetl.
Načež si vzal bezdrátový mikrofon do ruky a vypravil se hluboko dovnitř kostela. Všem popřál krásné Vánoce a zeptal se, jestli si ještě někdo pamatuje Kinoautomat1), který proslavil naši zemi ve světě na EXPO ´67. Krátce připomněl, že účastníci mohli tehdy v průběhu promítání měnit v klíčových momentech děj filmu, a to že si právě teď zahrajeme. To už se někteří účastníci půlnoční vzbudili.
„Marie ve vysokém stupni těhotenství doprovázela Josefa do jeho rodného města, aby je sečetli2). Marie už nemohla, a cítila, že se blíží chvíle porodu. Nejbližší porodnice byla ovšem v nedohlednu. Zazvonili u první – chalupy zrovna ne – ale řekněme obydlí, a byli odmítnuti. Chudá osada, čítající v té době docela málo obyvatel, praskala ve švech. Teď přichází první hlasování – vaše rozhodnutí: Kdo je pro, aby Marie s Josefem takhle obcházeli a nenašli ubytko? Kdo je proti? Zdržel se někdo?“
Celý kostel rozhodl jinak než Bible.
I ti, co až dosud podřimovali s nacpanými břichy a vybalenými dárky, se najednou probrali. Pravidelní návštěvníci kostela se ostražitě rozhlíželi kolem sebe. Něco bylo jinak ...
„Jedeme dál! Jiným směrem! Díky vám tedy Josef s Marií nacházejí přístřeší a nekončí ve vlhké díře za městem, kde nouzově přespával dobytek. Ok!
Marie porodí Ježíška pod střechou v teple a nad Betlémem se rozzáří známá hvězda. Nechme stranou, jestli je to Halleyova kometa, prostě je tam najednou moře světla. A všichni vědí, že je něco jinak. Že jde o výjimečný okamžik. Ponechme také stranou anděly. Všichni tu chvíli vnímají právě tak – jako vy teď.
Jsou chudí, a dělí se o to málo, co mají, protože vidí, že Marie a Josef jsou ještě chudší. Jaká trestuhodná nedbalost, bychom dnes řekli. Být takhle nepřipraveni! A tak přinášejí všechno, co mají doma dvakrát. Dělí se o to. Obyvatelé domu, kteří jim poskytli přístřeší, v tuto chvíli zbohatli, protože Josef s Marií všechny ty věci nemají jak do Nazareta3) odvézt. Přišli pěšky.
Nakonec utichá všechen ruch. Betlém konečně uléhá. Marie vyčerpaná porodem hned usíná, Josef ještě chvíli bdí. Po chvíli má však živý sen, v němž mu anděl nařizuje, aby okamžitě popadl Marii a dítě a utekl pryč. Do bezpečí před nenávistí Heroda, který věří, že pro něj Ježíš představuje hrozbu, chce ho zbavit trůnu a možná i zabít. Další chvíle pro vás: Má Josef uvěřit svému snu a vydat se na dalekou cestu? Nebo ne? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo?“
Teď už hlasují úplně všichni a onen člověk s mikrofonem odhaduje většinu. Tady už musí začít počítat, protože lidi se při hlasování řídí znalostí příběhu a jen někteří se chtějí vydat do neznáma.
„Takže zůstat! Ok, nikam nepůjdou, zůstanou v Betlémě. Josef se svým domácím svěří se svými obavami ohledně bezpečnosti své rodiny a vypráví jim svůj sen. Scházejí se starší z osady a rokují, co dělat, jak se připravit na útok Herodových pretoriánů. Hlasujeme: kdo je pro, že je vydají Herodovi a že je bránit nebudou? Kdo je naopak pro to, že je budou bránit a nevydají je? Že budou bojovat? Zdržel se někdo?“
Opět se musí počítat, a protože se už v kostele zvedá šum, nechává hlasovat ještě jednou. Mnozí totiž na poslední chvíli mění své rozhodnutí.
„Nevydají je! Budou je bránit! Dobrá ... tak to máme, jako Sedm statečných tvl,“ brumlá si pod vousy a škrabe se za uchem. Přemýšlí, jak dál. A nakonec se rozhodne neobvyklou promluvu zakončit.
„Poslyšte, vy mermomocí chcete, aby to dobře skončilo, viďte. Já taky. Moc bych si to přál, ale víme dobře, že takhle to nefunguje. Už nechci pokračovat s vaším přispěním na rozvíjení vánočního příběhu. Je evidentní, že máte dobré srdce a že jste stateční. V Bibli je popsána varianta, pro kterou jste nehlasovali. Ale tak se to přece stalo, že Josef vzal Marii s Ježíškem, nejspíš nikomu nic neřekl, naložil je na (kradeného) osla a vyrazil do Egypta4). Herodovi vojáci, když dorazili do Betléma, zavraždili všechny5) čerstvě narozené prvorozené chlapce. A nám zůstává spousta nezodpovězených otázek a materiálu na přemýšlení, jestli ty naše sladké Vánoce, tak jak je chceme mít, byly ve skutečnosti takové. Sladké.
Chci vám však moc poděkovat za tento večer, za vaši lidskost a za vaše milosrdenství. Uchovejte si ho, ať se děje, co se děje. Děkuji vám.“
Ve městě si o této půlnoční povídali ještě dlouho ale jak správně tušíte, hlavní hrdina večera v této farnosti dlouho nepobyl. Dělat z náboženských obřadů šou, o které se mluví měsíce, se nevyplácí.
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1) Kinoautomat: Člověk a jeho dům (1967), první interaktivní film na světě, ve kterém diváci mohou zasahovat do průběhu děje. Premiéra: světová výstava EXPO ´67 v Montrealu (Kanada). Autor myšlenky: Radúz Činčera; režiséři: Radúz Činčera, Ján Roháč, Vladimír Svitáček; scénář: Pavel Juráček, Radúz Činčera, Miroslav Horníček a další.
2) Sčítání obyvatel údajně nařídil tehdejší císař Augustus, v době, kdy byl syrským místodržícím Publius Sulpicius Quirinius. Existují však vážné pochybnosti ohledně uskutečnění tohoto sčítání v době narození Ježíška.
3) Nazaret – zde bydlí Josef s Marií a odtud se vypravili do Betléma, cca 130 až 150 km daleko.
4) Egypt – z Betléma do osídlené části u delty Nilu je to 600 až 700 km daleko.
5) Počet zavražděných dětí v Betlémě – se odhaduje na zhruba šest až 20 chlapců ve věku do dvou let. Betlém byl v té době malé městečko, kde žilo 300 až 1000 obyvatel.
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