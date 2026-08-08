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Jupí!

V tomto článku nesu dobrou zprávu všem, pro které demokracie není sprosté slovo, ale jediný uspokojivý systém správy věcí veřejných.

Nemám v úmyslu psát úvahu na téma obhajoby demokracie. Nechci ani psát o rozdělené společnosti1). A už vůbec nechci psát o ochlokracii2). To jsou hlavní dnešní zprávy. Berou klid. K tomu já se nepřipojím.

Psát budu o pravidelných zjištěních britského listu The Economist, jenž rok co rok vydává svoji zprávu3) o stavu demokracie ve světě. Zprávu vydává s ročním zpožděním skupina EIU4).

Začneme nejdříve vykolíkováním hřiště. Stanovením kategorií a parametrů. Skončíme kriterii pro zařazení státu do příslušné kategorie. Nejdůležitější pak je tzv. index demokracie, to je výsledné číslo, podle něhož je příslušný stát zařazen v žebříčku do konkrétní kategorie. V závěru si všimneme trendů, tzn. který stát si polepšil a který si pohoršil, která země se dlouhodobě dobře drží a v hodnocení se víceméně nemění.

Ilustrativní fotografie vytvořená pomocí umělé inteligence AI (ChatGPT)

Zdroj informace: britský týdeník THE ECONOMIST5) věnující se zpravodajství. Jde o všeobecně respektovaný, spolehlivý a kvalitní zdroj zpráv ze světa, ekonomických analýz. Je dobře známý proto, že klade velký důraz na fakta, jejich několikanásobné ověření i objektivitu danou oddělením od jakékoliv ideologie.

KATEGORIE

  • FULL DEMOCRACY – plně demokratický stát
  • FLAWED DEMOCRACY – ještě demokracie (s výhradami)
  • HYBRID REGIME – země na přechodu od demokracie k totalitnímu režimu
  • AUTHORITARIAN – totalitní režim

PARAMETRY

  • RANK – pořadí v celosvětovém žebříčku (Norsko – 1 – je dlouhodobě nejlépe hodnocený stát na světě)
  • CHANGE IN RANK – změna pořadí (+/- ... o kolik míst si země polepšila / pohoršila) Česko v roce 2023: -1, tzn. že kleslo v žebříčku o 1 místo a obsadilo 26. místo v kategorii zemí „ještě demokracie(s výhradami)“.
  • ELECTORAL PROCESS AND PLURALISM – svobodné volby a umožnění existovat opozičním skupinám
  • FUNCTIONING OF GOVERNMENT – efektivita vlády
  • POLITICAL PARTICIPATION – podíl na moci vítěze voleb, ale i opozice
  • POLITICAL CULTURE – politická kultura
  • CIVIL LIBERTIES – občanské svobody, péče o dodržování a uplatňování lidských práv

INDEX DEMOKRACIE

  • OVERALL SCORE (DEMOCRACY INDEX) – index demokracie, pohybuje se v rozmezí 0 až 10; čím vyšší číslo, tím lepší hodnocení.
KRITERIA
K A T E G O R I E I N D E X D E M O K R A C I E
1. FULL DEMOCRACY 10 – 8
2. FLAWED DEMOCRACY 8 – 6
3. HYBRID REGIME 6 – 4
4. AUTHORITARIAN REGIME 4 – 0

Ukázka celkového hodnocení z roku 2023, kde Česko obhajuje svoji čelní pozici ve druhé kategorii Flawed democracy – Ještě demokracie (s výhradami). Tuto pozici drží naše země dlouhodobě, navzdory všem výkyvům.

Po osmi letech sestupu celosvětového indexu demokracie zjišťujeme nyní jeho růst6). Ti, co naříkají, že svět se řítí do propasti, nemají pravdu.

Čerstvé hodnocení celosvětového indexu, zde pozorujeme ten obrat k lepšímu (screenshot ze zprávy z roku 2025)

AKTUÁLNÍ POZICE7)

  • Německo – FULL DEMOCRACY (index 8,73) 13. místo
  • Velká Británie – FULL DEMOCRACY (index 8,34) 17. místo
  • Česká republika – FULL DEMOCRACY (index 8,08) 23. místo
  • Francie – – FULL DEMOCRACY (index 8,00) 26. místo
  • USA – FLAWED DEMOCRACY (index 7,65) 34. místo (propad o 6 míst)
  • Ukrajina – HYBRID REGIME (index 4,9) 92. místo (propad o 1 místo)
  • Čína – AUTHORITARIAN REGIME (index 2,11) 145. místo (ze 167)
  • Rusko – AUTHORITARIAN REGIME (index 2,03) 148. místo (ze 167)
  • Severní Korea – AUTHORITARIAN REGIME (index 1,08) 165. místo (ze 167)

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1) Celý svět je rozdělen. Pojem rozdělená společnost znají i jinde, není to jen naše česká zkušenost.

2) Vláda hlupáků nebo také nekompetentních politiků.

3) EIU report 2025 – možnost stažení kompletní zprávy.

4) EIU – Economist Intelligence Unit je výzkumná a analytická divize britské mediální společnosti The Economist Group, která poskytuje prognostické a poradenské služby a vydává každoročně zprávu o stavu celosvětové demokracie od roku 2006 pro 167 států.

5) Recenze: odkaz

6) Hodnocení.

7) Celosvětové hodnocení za rok 2025: odkaz.

Autor: Zdeněk Pokorný | sobota 8.8.2026 10:25 | karma článku: 3,98 | přečteno: 82x

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