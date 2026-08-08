Jupí!
Nemám v úmyslu psát úvahu na téma obhajoby demokracie. Nechci ani psát o rozdělené společnosti1). A už vůbec nechci psát o ochlokracii2). To jsou hlavní dnešní zprávy. Berou klid. K tomu já se nepřipojím.
Psát budu o pravidelných zjištěních britského listu The Economist, jenž rok co rok vydává svoji zprávu3) o stavu demokracie ve světě. Zprávu vydává s ročním zpožděním skupina EIU4).
Začneme nejdříve vykolíkováním hřiště. Stanovením kategorií a parametrů. Skončíme kriterii pro zařazení státu do příslušné kategorie. Nejdůležitější pak je tzv. index demokracie, to je výsledné číslo, podle něhož je příslušný stát zařazen v žebříčku do konkrétní kategorie. V závěru si všimneme trendů, tzn. který stát si polepšil a který si pohoršil, která země se dlouhodobě dobře drží a v hodnocení se víceméně nemění.
Zdroj informace: britský týdeník THE ECONOMIST5) věnující se zpravodajství. Jde o všeobecně respektovaný, spolehlivý a kvalitní zdroj zpráv ze světa, ekonomických analýz. Je dobře známý proto, že klade velký důraz na fakta, jejich několikanásobné ověření i objektivitu danou oddělením od jakékoliv ideologie.
KATEGORIE
PARAMETRY
INDEX DEMOKRACIE
|K A T E G O R I E
|I N D E X D E M O K R A C I E
|1. FULL DEMOCRACY
|10 – 8
|2. FLAWED DEMOCRACY
|8 – 6
|3. HYBRID REGIME
|6 – 4
|4. AUTHORITARIAN REGIME
|4 – 0
Po osmi letech sestupu celosvětového indexu demokracie zjišťujeme nyní jeho růst6). Ti, co naříkají, že svět se řítí do propasti, nemají pravdu.
AKTUÁLNÍ POZICE7)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1) Celý svět je rozdělen. Pojem rozdělená společnost znají i jinde, není to jen naše česká zkušenost.
2) Vláda hlupáků nebo také nekompetentních politiků.
3) EIU report 2025 – možnost stažení kompletní zprávy.
4) EIU – Economist Intelligence Unit je výzkumná a analytická divize britské mediální společnosti The Economist Group, která poskytuje prognostické a poradenské služby a vydává každoročně zprávu o stavu celosvětové demokracie od roku 2006 pro 167 států.
5) Recenze: odkaz
6) Hodnocení.
7) Celosvětové hodnocení za rok 2025: odkaz.
Zdeněk Pokorný
Zabijačka
Prase bylo obrovské a vyplňovalo celý prostor menší stodoly, kde viselo na trámu, pod ním velké dřevěné necky plné vařicí špinavé vody. I řezníkovi se valila pára z úst. Byla zima, sníh a mrzlo.
Zdeněk Pokorný
Pohřeb a siréna
Všichni známe tu tíživou atmosféru provázející každý pohřeb, rakev na katafalku, funebráci neslyšně kmitající kolem přemisťujíce věnce ve snaze vytvořit hezký obrázek.
Zdeněk Pokorný
Pupek světa
Ne, fakt to Česká republika není. Navzdory tomu, že jsme malá země uprostřed Evropy, nic se kolem nás netočí. Maximálně vítr.
Zdeněk Pokorný
Metoda šrapnel
Když jsem se při vojenském cvičení otočil zpět s odjištěným granátem, viděl jsem tu hrůzu v očích soudruhů, kteří čekali, co teď udělám. Bylo to NĚCO naprosto NEČEKANÉHO.
Zdeněk Pokorný
Novohradské hory turistů ráj
Dnes už je pro turisty obtížné najít místo, které by nebylo moc navštěvované. Jedno takové místo znám. Jsou to Novohradské hory.
|Další články autora
Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?
Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý...
Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody
Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem
Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili....
Letenské sady
Osvěžení v Letenských sadech
Lidé v sobotu vyrazili na oblíbené prvorepublikové koupaliště U Veselíka v Praze 6 v Divoké Šárce.
Valdštejnská zahrada v Praze 1, Malé Straně ať již vchodem za stanicí metra A Malostranská nebo...
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
- Počet článků 42
- Celková karma 8,11
- Průměrná čtenost 122x