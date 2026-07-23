Jak vydupat se soudruhy #3
Domnívám se, že si člověk nesmí nechat ujít žádnou příležitost zasadit lidské hlouposti zničující úder. Soudruzi a zejména ti, kteří byli za socíku na vojně, neoplývali zvláštní bystrostí, a tudíž těchto příležitostí bylo neustále dost a dost.
Chcete-li, začtěte se do další rozverné historky.
Záchodová prkýnka
To, že je člověk jen rok1) na vojně, si musí setsakramentsky zasloužit a musí si toho jaksepatří vážit. Budoucí absíci čili špagáti měli po dvou letech chůze po Praze s neustále vylepanou hlavou ještě o prázdninách závěrečné soustředění, na kterém si cvičili „plazením plížením vpřed“ a „behom ku krom“2).
Bylo nás, zkraje osmdesátek, na letišti v Havelbrodě3), asi kolem osmdesáti budoucích špagátů ve dvou četách a měli jsme úplně jiné představy o tom, jak a kterak trávit prázdniny, než gumy4). Např. sjíždět Vltavu na lodích, kde ještě nebyly ty václaváky jako dnes, apod. Bylo horko a náš velitel podplukovník Rajče5) nás buzeroval6) neustálými pochody na buzeráku6). Krom neustálého bouchání kanadama do asfaltu z té doby moc dobře vím, jak „rascvětaly jábloni i grúši“ a rovněž tak vím, jak „paplyli tumány nad rekój“. No a pak to bylo s tou Kaťušou, jak „vychadila na bereg krutój“7). Za odměnu jsme mu my, parta jeho obdivovatelů z naší čety, v počtu osmi mužů, budeme jí říkat pracovně dvojka - té četě jako - odnesli rajské embéčko modré barvy do pole zoraného hlubokou orbou, asi tak padesát metrů od silnice. Rajče získal hned druhý den ještě sytější barvu a započalo vyšetřování a dlouhé hodiny strávené na asfaltu. Chlapci z první čety nás nabonzovali a mohli odejít. My jsme své hrdiny neprozradili a tak jsme pochodovali a stáli na slunci. Protože moje skříňka příliš voněla česnekem, dostal jsem se do užšího výběru podezřelých a dostal za úkol vypucovat kartáčkem na zuby toaletní mísy. Podujal jsem se toho úkolu velmi zodpovědně a nejenže se všechny mísy leskly jak něco, ale zároveň jsem je všechny důmyslně propojil silonovým vlascem spojeným s mou nohou v kanadách a v momentě, když jsem podával hlášení Rajčeti, že jsem splnil rozkaz, přicvakl jsem onu nohu k té druhé a všechna prkýnka prudce vyskočila a salutovala spolu se mnou. Obličej Rajčete ještě více potemněl, protože se všichni nahlas smáli, i dostal jsem krom tohoto úkolu ještě na starosti každé ráno ve tři hodiny škrábat brambory. Škrábání brambor je ovšem nuda a tam mě žádná vydupávka se soudruhy nenapadla ...
Ona zrada příslušníků první čety, našich kolegů ze školy, jim jen tak snadno neprošla. Že je pomsta sladká, se měli tito bonzáci8) dozvědět hned příští noc.
Celý den jsme připravovali reaktivní zbraně. To byly prázdné tuby po zubní pastě, s hliníkovým obalem9). Pravítka, trojúhelníky, to všechno jsme rozdrolili na malé kousíčky a nacpali tím vyprázdněné tuby. Několik z nás si pak připravilo vlastní exkrementy do igelitových obalů. Na naši křišťálovou noc jsme byli připraveni. S úderem půlnoci se celá dvojka10) zvedla a vypravili se „dát to té jedničce sežrat“. Tichounce jsme otevřeli dveře jejich cimry, kde spalo tolik lidí, že by nad tím dnešní hygiena jenom bezmocně lomila rukama, a každý jsme zapálili svíčku. Na dané znamení jsme zahřáli každý svoji tubu. Jakmile se celuloid uvnitř vznítil, nedala se tuba už v ruce udržet, spadla na zem a začala divoce kroužit a šlehaly z ní plameny a hlavně dým. Takových reaktivních zbraní tam bylo několik a ty už divoce jezdily po podlaze pod postelemi. Několik postav se zahalenými obličeji – to jsme ještě nevěděli, co je to terorista – mlátili ubohé jedničkáře po zadnicích latěmi a výkřiky „hoří, hoří, nasaďte si masky“ jsme brzy vzbudili chaos. Pak jsme se rychle vytratili z místnosti, do které ještě několik z nás vhodilo své exkrementy (volně do prostoru) a dveře zavřeli a nikoho nepouštěli ven. Jedničkářům tak nezbývalo nic jiného než, že rozespalí, vykulení, s plynovými maskami na hlavách, vyskákali z baráku ven okny. Ta byla v prvním patře a dole byla velká hromada posekané trávy, takže se nikomu nic nestalo. (Taková malá havelbrodská defenestrace).
My ze dvojky jsme ovšem měli půlnoc a „o ničem, co se děje v sousední cimře jsme neměli nejmenší tušení.“
Další vyšetřování už nedávalo smysl. Blížily se špagátské závěrečné zkoušky. Pamatuji se, že když jsem si vytáhl otázku předvést vlevo vbok za pochodu, že se mi nějak zamotaly nohy, a upadl jsem. Na buzeráku. Na rovině. Před tribunou plnou lampasáků4). Ach jo.
Dostal jsem pak ještě dva opravné pokusy. To už jsem neupadl, ale nebyla to žádná sláva. Do papírů mi napsali „na přehlídky nepouštět“. Dobře jsem si vedl v ostatních předmětech, hlavně v teorii. Na otázku, jaký má být pohyb vojáka na bojišti, jsem krátce a správně odvětil „vidět a nebýt viděn“. Modlil jsem se, abych si nevytáhl otázku, co má voják dělat, když je svědkem útoku zbraní hromadného ničení, protože zde jsem měl připravenou netradiční odpověď. „Mít s sebou bedničku a na ni si stoupnout, abych dobře viděl, protože už to podruhé neuvidím.“
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Pozn.:
1) jeden rok na vojně ... mohli sloužit v rámci plnění základní vojenské služby pouze vysokoškoláci, kteří navíc v rámci svého studia jeden den v týdnu chodili na vojenskou základnu po dobu dvou let, říkalo se jim absolventi, lidově špagáti. Pak byli ještě tzv. „pětimetři“, což byli lidé, kteří z náboženských důvodů (obvykle jehovisti) podepsali dlouhé smlouvy na práci v dolech a za to, mohli být na vojně jen pět měsíců.
2) behom ku krom ... slovenský povel, česky „během ku křoví“
3) Havelbrod ... Havlíčkův Brod
4) gumy ... důstojníci, vojáci z povolání. Označení lampasák znamená totéž.
5) Rajče ... přezdívka, kterou získal jelikož byl malý, kulaté postavy a neustále se rozčiloval. My jsme ho rozčilovali.
6) buzerovat, buzerák ... otravovat, příp. šikanovat, vyasfaltovaná plocha, kam nastupovali příslušníci pluku k buzeracím všeho druhu. Tou nejmenší formou bývaly bláboly, pardon, projevy gum, resp. důstojníků minulého režimu.
7) krutój ... příkrý, strmý (rusky). Učit se ruštinu a čínštinu, příp. severo-korejštinu se ukazuje do budoucna jako dobrý vklad.
8) bonzák ... udavač. Bonzáctví neboli udavačství je náš oblíbený národní sport a vynikáme v něm podobně, jako teď v ženském tenise.
9) hliníkový obal ... byl v té době u zubních past běžný. Dnes se s ním už nesetkáme, plasty nahradily vzácný hliník.
10) dvojka ... naše rota č. 2
První díl triptychu: odkaz
Druhý díl triprychu: odkaz
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