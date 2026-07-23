Jak vydupat se soudruhy #2
Když jsem se vrátil z vojny domů, nebyl jsem dva roky schopen číst souvislý text, ani noviny. To kvůli velkému nervovému vypětí, kterému jsem byl vystaven jako velitel stráže ve službě, která probíhala půl roku nepřetržitě. Četl jsem proto u novin poslední stranu, kde byly výsledky sportovních utkání a knihy vůbec ne. Zhruba po dvou letech se mi přestaly třást ruce a dal jsem se do kupy. Musel jsem však změnit zaměstnání, protože jsem na tu práci nestačil. Smích? Přejde ... 1)
Ale jako všude a ve všem, i v mém životě se střídaly období bolestné a období radostné. Následující příběh je až neuvěřitelně komický, kdyby tam nebylo to drama.
Přejdi Jordán
Na vojnu jsem nastupoval s další vojenskou knížkou, kterou jsem si sehnal dávno před tím. Jednu mi dali soudruzi, druhou jsem měl vlastní falešnou. Rovněž jsem se naučil rychle okopírovat razítko pomocí vajíčka z pravé knížky do falešné. Na tu falešnou jsem jezdil na sobotu za rodiči, abych jim zvednul náladu.
V sobotu se odehrával v kasinu2) parkohospodářský den3), ale já jsem pěkně ve vycházkovém oblečení zamířil k bráně a s klidem vytáhl falešnou vojenskou knížku, kde jsem měl regulérně napsanou vycházku na celý den. Do večera jsem měl v plánu se vrátit. Už jsem stál na výpadovce na Prahu a stačilo jednou mávnout a už jsem seděl uvnitř a bavil osazenstvo vymyšlenými vtípky.
Jednou však došlo k chybě. Vysadili mě před Táborem4). Musel jsem se dostat nepozorovaně skrze město plné hlídek5) na výpadovku na tu Prahu, kam jsem potřeboval.
I stalo se, že jsem svým spěchem upoutal pozornost jedné hlídky, která se za mnou vydala a vzdálenost mezi námi se zmenšovala. Hrozilo, že by mě sebrali, odvezli na posádku a telefonátem zjistili, že nemám opušťák6). Že mám jen zfalšovanou vycházku6). Nemohl jsem si další průser a flastr7) dovolit, a tak jsem se za rohem dal do běhu. Hlídka, když zjistila, že se vzdálenost zvětšila, se také dala do běhu. A tímto způsobem jsme se skrze zástavbu dostali až na břeh zasněženého rybníka Jordán. Já už stál na břehu, oni na silnici nade mnou s případným názvem ČSL armády. Byla polovina prosince a mrzlo, ale kdoví, bude pod tím sněhem led? Udrží mě? Začali sbíhat za mnou k rybníku, ale já už jsem na nic nečekal a běžel nejkratší cestou na druhou stranu. Rybník Jordán byl zamrzlý a led mě udržel. Nečekejte, že jsem na ně z druhého břehu dělal dlouhý nos. Nedělal. Byla ve mně malá dušička.
Vyšplhal jsem na druhé straně a utíkal k výpadovce na Prahu. Mávnu a jedu až do Prahy, a na druhý stop až domů za Prahu. Je půl dvanácté, maminka otvírá v zástěře, utírá si slzy. I já jsem byl dnes nějak naměkko. Pochutnávám si na vepřovém řízku s bramborovou kaší a odmítám krabici plnou buchet. Nakonec si je ještě rád vezmu, protože mi poslouží jako materiál k uplácení a k potvrzení věrohodnosti vojáčka na opušťáku6). Je čtvrt na jednu a já se zvedám k odchodu. Cože? Ty se déle nezdržíš? A já myslela, že si hezky popovídáme. No mami, nevím, co bych ti fakt o té pakárně vyprávěl, už musím běžet.
A tak jsem najel stovky kilometrů kvůli objetí s maminkou a teplého řízku, které netrvalo déle než třičtvrtě hodiny. Ptáte se, a já teda odpovídám: ano, stálo mi to za to.
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Pozn.:
1) Smích? Přejde! ... oblíbené úsloví mazáků, když spatřili jakýkoliv pokus o vtip u vojínů, kteří byli na vojně prvním rokem.
2) kasino ... kasárna
3) PHD (parkohospodářský den) ... sobota dopolednem, kdy se klepaly matrace, uklízely pokoje a chodba a sociálky (wc) obzvláště důkladně
4) Tábor ... sídlo a velitelství nejdůležitějšího uskupení zvaného Západní vojenský okruh. Ministr obrany sem jezdil dost často na inspekce, město bylo plné vojáků.
5) hlídka ... trojčlenná skupina (důstojník a dva vojíni – „honicí psi“) s pravomocí zadržet kohokoli podezřelého ve vojenské uniformě.
6) opušťák ... vícedenní, voják mohl opustit město, kde byla jeho posádka. Vycházka naproti tomu znamenala jen a pouze vycházku do města.
7) flastr ... vězení, „ostré“, kárné řízení, hrozba možného degradování, apod.
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První díl triptychu: odkaz
Zdeněk Pokorný
Jak vydupat se soudruhy #1
Svět, ve kterém žijeme, se dramaticky změnil. Já, dříve narozený, vnímám ve svých kostech zjevný návrat k totalitnímu režimu.
Zdeněk Pokorný
Tytyvole, upadlo nám kokolo
Vojín Horn se kvůli své dvoumetrové výšce sotva vešel za volant vejtřasky. V koloně, směřující k rakouským hranicím na Šumavu, jsme byli poslední.
Zdeněk Pokorný
Chceš kulku mezi lopatky nebo lopatkou mezi kulky?
Vzpomínky na vojnu tvoří oblíbenou výplň mezi písničkami u táborového ohně. Že to byla ohromná legrace, zjistí vypravěč až v momentě, kdy to říká nahlas.
Zdeněk Pokorný
Kontrasty #3
Tón se rodí z úplného ticha. Slova ve větě, když mluvíme, lze od sebe odlišit děláním pomlk mezi nimi. To jsou opět okamžiky ticha. Ten kdo mluví, nemá možnost poslouchat druhého, jen sám sebe.
Zdeněk Pokorný
Kontrasty #2
Bez protikladů není život možný. Barevný obraz se všemi odstíny je krásnější než jednobarevný, např. šedivý.
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