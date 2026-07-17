Jak vydupat se soudruhy #1
Všichni slušní lidé si dnes kladou celkem pozdě a celkem zbytečnou otázku, jak se to stalo, že se v celém světě rozšířila jako morová epidemie VLÁDA HLUPÁKů. Přenechme odborníkům, ať v učebnicích vysvětlí, že těmi hlupáky jsme byli my hloupí voliči, kteří si nechali ukrást svůj hlas. Že demokracie všude na světě nemají účinnou obranu proti zločincům a lhářům, kteří pak stanou v čele vlád a států. Co my s tím? Vždyť žít se musí.
My dříve narození jsme to zažili. Povinná vojenská služba. Jednoletá pro špagáty2), dvouletá pro obyčejné. Znevážení pojmu vlastenectví. Důsledkem toho, co máme za sebou je, že každého, kdo dnes vytahuje naši vlajku, sledujeme s podezřením v očích, co má vlastně za lubem.
Chci popsat základní vojenskou službu v totalitním režimu, který zde byl v letech 1948 – 1989 a jak jsem ji prožíval po svém:
Samotný nástup na vojnu.
Je třeba dát soudruhům vědět od první chvíle „kdo je kdo“. Říkal jsem si hrdinsky. Nepodařilo se mi dodržet jarní nástupní termín a dorazil jsem do kasáren s třídenním zpožděním, na prsou majíc provázkem přivázaný první díl Osudů dobrého vojáka Švejka. A ta kniha byla navíc otevřena na straně, kde Švejk vysvětluje, že není nic dobrého na tom, když mouchy se.ou na císaře Pána. Abych si moc nevyskakoval, dostal jsem na úvod hned tři ostré1).
Byl jsem na vojně ještě v době, kdy nebylo ani pomyšlení na to, že by měl nenáviděný režim padnout. Nikdo si to neuměl představit. Ano, už byli všichni papaláši každému pro smích, ale bony za koruny jsme vyměňovali víc než ochotně, když jsme chtěli nosit džíny.
Byl jsem na vojně v tom roce, kdy prezident Jaruzelski vyhlásil v sousedním Polsku ze dne na den stanné právo, a my jsme krátce po půlnoci nastoupili na korby náklaďáků, po zuby ozbrojeni. Čekali jsme na rozkaz vyrazit k severní hranici. Měli jsme strach. Byli jsme vlastně strachem bez sebe. Ne z Poláků. Ze sebe. Co když budeme muset střílet do lidí. Tak to byl prosím režim, ve kterém jsme prožili půlku života. Seznamte se, protože to nás teď čeká ... Byl jsem na vojně v době, kdy „byly pětiprocentní ztráty povoleny“ a někteří mí kamarádi se z vojny domů nevrátili. Respektive vrátili, ale v rakvi.
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Zlepšovatelská dílna.
To byla pro bolševiky vůbec nejlepší habaďůra. Sešli jsme se u záložního protiletadlového pluku tři absíci2), kteří měli za sebou pražskou elektrofakultu, a hezky jsme si notovali. Požádali jsme o vyčlenění jedné nepoužívané místnosti a se svolením náčelníka3) pro věci technické, jsme ji postupně začali vybavovat. Z dnešního pohledu by její vybavení tvořilo standardní zařízení servisního střediska na opravu elektroniky. Tenkrát to bylo něco. Brzo jsme začali opravovat rádia, magnetofony, porouchané elektrospotřebiče. V krátké době jsme si získali velký respekt. Byl to náš dokonalý útěk od vojenské reality, ale lidská závist, jak známo, je velká, a velké věci dokáže. Podle pravidla, že „teplý bonz – najlepší bonz“, nás někdo naprášil na štábu, že tu popíjíme a zlepšovatelská dílna byla dočasně uzavřena. Ne zrušena. Uzavřena. Protože gumy4) na štábu zjistili, že dokážeme opravit úplně všechno a že tedy výrazně ušetří. Navíc že máme jen několikahodinové dodací lhůty. A počkali, až ruch kolem nás utichne a znovu jsme začali fungovat (do nejbližšího průseru). Z té doby si pamatuji, že jsem pro jednoho plukase5) udělal sekačku na trávu z obyčejného motoru. Všechny gumy4) byli neuvěřitelně lakomé kreatury bolševických pokrytců jaké si jen lze představit.
Dlouho očekávaný průser na sebe nechal čekat přesně půl roku.
Chodili jsme s kamarádem (se spoluzakladatelem Zlepčovatelské dílny) běhat podél řeky na Hlubokou, a pod mostem jsme se převlékali z vojenských montérek do ukořistěných civilních teplákovek6). No a jednou se vracíme k místu, kde se převlékáme, a vojenské hadry nikde ... Někdo nás vyhmátl. Tak jsme přelezli plot a potají se vplížili na barák a převlékli se do khaki hadrů. Už druhý den jsme ale byli oba vyšetřovaní a běhání na Hlubokou skončilo. Odnesla to i Zlepšovatelská dílna. Nepomohla ani krásná sekačka na trávu pro daču našeho plukovníka. Soudruzi se mi pomstili opravdu dokonale. Celý půlrok jsem chodil do stráže jako její velitel a jezdil jsem s plným náklaďákem vojáků každý druhý den hlídat muniční sklady. Bylo to o nervy, protože strážní si tam dělali co chtěli, stříleli zvěř (zajíce, bažanty, křepelky), přesto jim náboje nikdy nechyběly a veškerá odpovědnost byla na mně. Bylo fajn, že jsem měl světlé vlasy, protože mi jich dost zešedivělo.
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Něchodí. Prečo něchodí? Je mi bědně ...
Název druhého příběhu je refrén písně Miro Žbirky vztažený na srdce našeho pluku – přehledový radiolokátor P-157), který jsem měl na starosti.
Radiolokátor nefungoval. Už mnoho let. To ale soudruzi nevěděli, protože jejich znalosti nebyly takové, aby to vůbec dokázali zjistit. Přestože s sebou vozili radiolokátor na každé cvičení po naší republice spojené se střelbami na cvičný cíl (dřevěný letoun) tažený za stihačkou, údaje jim neposkytoval tento drahocenný radiolokátor umístěný na podvozku ZIL-157, ale náš člověk na štábu vysílačkou. ZIL-157 byl úžasný sovětský výrobek, jehož poloosy bylo vidět, že jsou vykovány ručně a jehož spotřeba činila krásných 120 litrů na 100km. Po čase mu přestalo fungovat i řízení a nedaleko Bzence jsme v zatáčce sjeli do škarpy, přestože řidič velmi točil volantem.
Soudruzi mysleli, když se točí anténa, tak to stačí a radiolokátor funguje. Zapomněli však, že když se zapne vysílač (vysoké napětí) a hledíte na obrazovku, vidíte zde, jako na ostatních obrazovkách jiných radarů, paprsek ukazující vzdušné cíle. Tady ne. Nešlo ani zapnout vysoké napětí, natož ho pustit do antény. Vlnovodná trasa byla vyhořelá, nejspíš se tam dostala voda a neopatrný operátor, když pustil plné napětí do vysílače, vypálil celou trasu kompletně ... To se mohlo přihodit tak před deseti až patnácti lety, než jsem to zjistil já. Pak už stačilo jen se jednou náhodně zúčastnit BORA8) a na otázku jestli je P-15 bojeschopná, odpovědět po pravdě, že ne. Větší poprask si neumíte vůbec představit. Byl jsem obviněn ze sabotérství a hrozili mi vojenským soudem v Sabinově9). Hájil jsem se, že je to stará záležitost, a netroufal jsem si jim říct, jak stará10). Měl jsem před sebou neuvěřitelnou bandu hlupáků a opilců.
Dostal jsem za úkol tedy Máňu, jak se říkalo P-15, opravit. A protože do toho nechtěli investovat moc peněz, rozebral jsem celou vlnovodnou trasu a s jedním nebo dvěma kusy, jsem jezdil vlakem(!) do vojenského skladu Horka u Olomouce, abych to všechno vyměnil a radiolokátor opravil. V duchu jsem si myslel, že kdyby Máňu strčili někam do rybníka, a dál dostávali z ústředí údaje o cíli vysílačkou, že by to bylo lacinější.
Domnívám se, že kvalita ruských zbraní je dost podobná tomu, s čím jsme se na vojně potkávali my. Takže nic moc. A tím si zachovávám mírný optimismus, pokud jde o expanzi ruského medvěda směrem na západ.
ZÁVĚR: V úvodu je jasně vidět, že jsme národ švejkovský a řada věcí projde, když předstíráte, že máte IQ akorát tak na zavázání tkaniček. V prvním příběhu se ukázalo, že soudruzi ničemu nerozumí, ale chtějí JÍT S DOBOU. Zlepšovatelskou dílnou, kde jsme si dělali, co jsme chtěli, jsme je pěkně a dlouho ojebávali. Ve druhém příběhu se ukázalo, že stačí PRAVDA. Uvést fakta. Soudruzi totiž neustále lhali. Sobě, jeden druhému, nám, rodinám, prostě všem. Byli prolhaní skrz naskrz. Říct jim pravdu, to bylo jako blesk z čistého nebe. Nebyli na to připraveni. Nejsou na pravdu zařízeni. Žijí neustále ve lži a vyhovuje jim to tak.
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Pozn.:
1) tři „ostré“ ... znamenalo ve slangu tři dny vězení. V praxi to byly tři dny vojenské služby navíc. Byly případy, kdy dotyčný hříšník nasluhoval šedesát i více dní.
2) absíci ... zkráceně absolventi vysoké školy (jiný, hanlivější název byl špagát nebo špagy). Absolventi měli obvykle poddůstojnickou hodnost četař a délka jejich základní vojenské služby byla jeden rok. Ostatní absolvovali základní vojenskou službu bez hodnosti, v délce dvou let. Samozřejmě, že dvouročáci ze srdce jednoročáky nenáviděli.
3) náčelník ... označení nemá nic společného s indiánským označením, jen si ho soudruzi vypůjčili
4) gumy ... slangově důstojníci (poručík –> plukovník)
5) plukas ... zkráceně plukovník (vysoká vojenská hodnost)
6) civilní oblečení ... bylo zakázáno mít u sebe po dobu vojenské služby civilní oblečení (zkráceně civil)
7) P-15 ... sovětský přehledový radiolokátor s dosahem až 150km vyvinutý v 50-tých letech na podvozku ZIL-157 (s krásnou spotřebou 100-120 litrů / 100km).
8) BORO (zkráceně bojové rozdílení) ... každý den odpoledne v 15h. se scházel štáb s veliteli jednotek. Ti podávali hlášení o počtu vojáků a stavu techniky.
9) Sabinov (zkráceně) ... mezi vojáky základní služby velmi obávaný vojenský soud spojený s velmi tuhým vězením. Pravomoc civilních soudů sem nezasahovala. Sazby pro různé delikty byly i mnohaleté.
10) Můj odhad byl 10-15 let.
Zdeněk Pokorný
Tytyvole, upadlo nám kokolo
Vojín Horn se kvůli své dvoumetrové výšce sotva vešel za volant vejtřasky. V koloně, směřující k rakouským hranicím na Šumavu, jsme byli poslední.
Zdeněk Pokorný
Chceš kulku mezi lopatky nebo lopatkou mezi kulky?
Vzpomínky na vojnu tvoří oblíbenou výplň mezi písničkami u táborového ohně. Že to byla ohromná legrace, zjistí vypravěč až v momentě, kdy to říká nahlas.
Zdeněk Pokorný
Kontrasty #3
Tón se rodí z úplného ticha. Slova ve větě, když mluvíme, lze od sebe odlišit děláním pomlk mezi nimi. To jsou opět okamžiky ticha. Ten kdo mluví, nemá možnost poslouchat druhého, jen sám sebe.
Zdeněk Pokorný
Kontrasty #2
Bez protikladů není život možný. Barevný obraz se všemi odstíny je krásnější než jednobarevný, např. šedivý.
Zdeněk Pokorný
Kontrasty #1
Patří to k sobě: námaha - odpočinek, nahoru - dolů, síla - slabost, bez bolesti - s bolestí, úspěch - prohra. Pokrm sladký - hořký.
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