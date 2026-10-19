Humor jako zbraň
„Sloužím lidu, soudruhu XY“.
Tak jsme to kdysi říkávali a nikdy jsme to nemysleli vážně. Museli jsme to tak odrecitovat. Pravdou bylo to, že jsme sloužili jakési kriminální sebrance komoušských pohlavárů, kteří úspěšně oblbovali už čtyřicet let veřejný prostor, získaný pučem v osmačtyřicátým roce a kterou nikdo nikdy neviděl.
Součástí vojenského výcviku byly pravidelné střelby. Měli jsme to nejblíž do vojenského prostoru na Šumavě. Dojet tam trvalo něco přes hodinu. Sapik – zbraň jsem uměl rozebrat i složit v předepsaném čase. I poslepu, jak to dnes dokáží jen Severokorejci. Ale střílet? To mi nešlo. Prostě ne a ne se trefit do svýho terče. Zatímco sousední střelci měli ve svých terčích moje náboje, mně chyběly. Někdy jsem netrefil ani okraj svýho terče. Musel jsem si pomoci propiskou. Sám velitel čety mi zezadu do ruky cpal propisku, abych si tam ty díry „vyrobil“ dodatečně sám, když jsme dostali povel běžet k terčům.
Ale vraťme se na začátek cesty.
Častovali jsme se s mým kámošem vtipy. Jeden střídal druhý a za chvíli jsme se ocitli v jakémsi chechtacím opojení, kdy nám stačilo dost málo. Např. „ratatatatatatatatatatatatatatatatatata“, stačilo udělat pusou, a všichni jsme se váleli smíchy na korbě.
Nevšimli jsme si, že za námi jede civilní žigul. Mysleli jsme si, že to jsou nějací civilové. Byl to ale omyl. V tom autě jel podplukovník Hrůza, velitel naší divize. Nevěnovali jsme, jak už jsem řek’, tomu autu ani jeho posádce jediný pohled. Byla to chyba. Pohled na jeho brunátný obličej vzteky by nás nejspíš „uklidnil“. Takhle jsme přijeli na střelnici, kluci to odstříleli, já si opět pomohl propiskou a jeli jsme dom. Do kasáren.
V kasárnách už nás dva naložili kontráši do svýho džípu a odvezli nás na velitelství divize. Tam jsem čelil hněvu samotného nejvyššího vládce a vojevůdce. Vůbec jsem netušil, proč tam na mne a mýho kámoše už dobrou půlhodinu řve. Z jeho nesouvislého projevu jsem pochopil jen jednu věc, že mě zavře, až zčernám. Vzhledem k tomu, že jsem byl ve fázi, že mi všechno přišlo neobyčejně vtipný, jsem si představoval, že to bude nějaký druh opálení na letním slunci nebo tak něco. Z toho důvodu mi neustále kolem úst povlával mírný, ale opravdu jen velmi mírný úsměv. To ho pochopitelně rozzuřilo ještě víc. Můj kamarád měl více odvahy a osmělil se zeptat, co se vlastně stalo. Odpovědí mu bylo nejdříve syčení jako z parní lokomotivy a potom štěkavé pokyny, že jsme se neměli co smát na korbě vojenského vozidla odvážejícího mužstvo na střelby a že místo vyprávění anekdot jsme s mužstvem měli opakovat základy střelby na cíl.
Zbytek vojny jsem měl u jména VELKÝ ČERNÝ PUNTÍK. Zaracha na všechno, co ostatní mohli.
Z toho plyne poučení nesmát se ve vojenským autě, když jedeš na Šumavu na střelby a nevíš, kdo sedí v tom autě, co jede za vámi.
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1) Kontráši – neboli příslušníci kontrarozvědky, kontrolovali, aby nikdo nevyzradil vojenská tajemství
Zdeněk Pokorný
Oka-mžiky #4
Škoda, že ten Adam neměl tolik odvahy, aby řekl něco jiného. Něco ve stylu „to já za to můžu, mě potrestej“ a ne to házet na Evu. Kdoví, jak by to pokračovalo dál. Třeba jinak.
Zdeněk Pokorný
Oka-mžiky #3
Náš život se mnohdy odvíjí jako v mlze. Vidíš jen na ten jeden krok před sebou. Uděláš další (krok) a přesvědčuješ se (jakkoli), že před Tebou není díra. Uchechtneš se (pod fousy).
Zdeněk Pokorný
Oka-mžiky #2
Čas nelze zastavit. Plyne. Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky, říká se. A pak se zadíváš na nějaký obraz, obrázek, malbu, náčrtek, kresbu. Najednou máš pocit, že se „to“ děje. Že se čas zastavil.
Zdeněk Pokorný
Oka-mžiky #1
Raději mám ticho nežli hluk. Má v sobě více inspirace. Zmenšení je lepší než zvětšení. Je skladnější. Čekání preferuji před spěcháním. Dá se při něm přemýšlet. A konečně, jednoduchost je přesvědčivější než složité vysvětlování.
Zdeněk Pokorný
Na Šumavě je dolina ... #2
Sedmnáctá etapa Stezky Českem vede mezi Lipnem a hranicemi s Rakouskem po šumavském hřebenu. Po prvním dnu jsem přespal ve Vyšším Brodě.
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