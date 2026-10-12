Hrabání, koulení
Hrabání, hrabání,
strach ze smrti zahání,
hrabání, hrabání je lék.
Hrabání, hrabání,
to nám úspěch zachrání,
hrabání, hrabání je lék.
Když máš srdce zjihlé,
pokud ho ještě máš,
tak odejdi na výminok,
nárok už na něj máš.
Zajeď za synom na šache
vem si třeba bílý figure
ať máš výhodu,
ať máš výhodu.
Skonči už s tím hrabáním
zanech taky teho koulení,
ať ti zbyde čas na užívání,
veď ho mnoho nezbývá.
Smysl to tak jako tak nedává,
jinak to nikomu zmysel už dávno nedáva.
Zdeněk Pokorný
Fotečky #4
Hezky se dívat. Usměvavé oči mít. A za nimi šibalský ohníček možných nápadů a vtipů. Tak to bych chtěl mít ...
Zdeněk Pokorný
Fotečky #3
Slza, která se chystá skanout, motýl, který se chystá vzlétnout, smutek, který bude nadějí odvanut už v příští vteřině - to všechno je mým úkolem zachytit.
Zdeněk Pokorný
Fotečky #2
Chodíte také rádi na výstavy? Prohlížet si obrazy, sochy, mozaiky, tapisérie, dílo vytvořené rukama umělců známých i neznámých? Sednout si a dívat se ...
Zdeněk Pokorný
Fotečky #1
Kouzlo okamžiku, tu těžko postižitelnou chvíli, díky mihotajícímu světlu a rychle ubíhajícímu času, mizící v nenávratnu ... to je mým cílem zachytit.
Zdeněk Pokorný
Němý výkřik
MOC BEZMOCNÝCH?! Právě tato myšlenka Václava Havla vyvolává dnes na Západě velkou pozornost. Podobně jako Havel, i my jsme nyní v situaci, která nemá jednoduché řešení. Nezbývá, než se smířit se stavem věcí?
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