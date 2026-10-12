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Hrabání, koulení

Zdeněk Pokorný
Nejdříve je nutné nahrabat. Potom koulet. Když koulíte, můžete znovu hrabat. Ale pozor. Někdy se může stát ...

...že koule trusu zavalí hovnivála tak, že se nemůže hnout ani tam ani zpět. Hrozí mu pomalá smrt a to si ještě nic neužil. (Ilustrativní foto vytvořené pomocí umělé inteligence AI (Gemini))

Hrabání, hrabání,

strach ze smrti zahání,

hrabání, hrabání je lék.

Hrabání, hrabání,

to nám úspěch zachrání,

hrabání, hrabání je lék.

Když máš srdce zjihlé,

pokud ho ještě máš,

tak odejdi na výminok,

nárok už na něj máš.

Zajeď za synom na šache

vem si třeba bílý figure

ať máš výhodu,

ať máš výhodu.

Skonči už s tím hrabáním

zanech taky teho koulení,

ať ti zbyde čas na užívání,

veď ho mnoho nezbývá.

Smysl to tak jako tak nedává,

jinak to nikomu zmysel už dávno nedáva.

Autor: Zdeněk Pokorný | pondělí 12.10.2026 22:08 | karma článku: 0 | přečteno: 16x
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Mám radost, když se mi podaří něco hezkého vytvořit. Je to stejný pocit štěstí, jako když sledujete zakuklenou larvu, ze které vylétá motýl. Morfeus.

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