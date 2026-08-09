Fuks
Koně mají jméno, protože to nejsou užitková zvířata (králík, prase, slepice). Je zcela správné, když se vrací hospodář z pole, že uloží povoz do stodoly, zabrzdí ho a jde ihned obstarat koně. Očistit, ohřebelcovat, napojit, nakrmit. V případě velkého výdeje energie do krmení přidává oves, obrok. Voda musí být v čistém džberu, kůň je schopen zaregistrovat mouchu, vylekat se a do kýble kopnout. Nebo je schopen vyhodit zadními. Kůň je nejdůležitější. Díky němu a jeho síle hospodářství funguje. Kůň táhne povoz, oře na jaře, sváží snopy k mlácení, slámu, podmítá na podzim, vyorává brambory a brodí se v bahnitém poli až do listopadu kvůli cukrovce. Neodpočine si ani v zimě. Hospodář ho pronajímá anebo ještě lépe sám s ním přibližuje dřevo v lese. Dobrý kůň je ve stavení opravdové požehnání. Hospodář mu nese k nahlédnutí své čerstvě narozené dítě, aby ho taky viděl jeho kůň a přijal do rodiny. Dobrý kůň se shodne s druhým koněm v páru. Oba táhnou stejnou měrou a pomáhají si.
Fuks byl vyjímečný, protože dokázal v páru táhnout za dva a mnohdy táhnul i toho druhého koně za sebou i s celým těžkým povozem. Fuks byl schopen vycítit starost hospodáře, který toužebně vyhlížel déšť nebo naopak slunce. Fuks prohlížel stejně starostlivě oblohu a tušil stejně dobře, co přinese. Před hrozící bouřkou dokázal zabrat, aby bylo všechno včas doma pod střechou. Jakoby snad ani nebyl kůň, ale zakletý člověk.
Takže. Když si pro něj soudruzi z JZD Nový život přišli, byl to pro všechny tak velký smutek a rána, kterou si neumí představit nikdo, kdo něco podobného neprožil.
Fuks úzkostně řehtal. Hospodář klečel ve vrátkách a plakal. Nebyl k utišení.
Hospodáře to nezlomilo. Osud mu uštědřil ránu, ale on to nevzdával a zapřáhl se při orání místo Fukse. Pokračoval. Protože žít se musí.
První fotografie je autorská upravená pomocí umělé inteligence AI (ChatGPT), zaostřena a obarvená.
Zdeněk Pokorný
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