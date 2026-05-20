Foto - hory #5

Musí být člověk tak trochu masochista, chce-li chodit po horách. Což platí i pro Stezku Českem. Musíte být připraveni na všechno.

... jejda, tady to lejno vypadá přesně jako to, co jsem viděl včera na internetu a patří medvědovi. Bylo mi líto „vyhodit“ 12 stovek za sprej a teď mám strach a na batohu rolničku, kterou dávám medvědovi vědět, kde teď jsem. A co dělají medvědi na hlavním hřebenu Jeseníků?

Jeseníky – na hřebeni (nešlápněte do toho, je to – uprostřed)

A Jeseníky ještě jednou. Měl jsem to vypočítané, že než bude tma, dojdu po hřebeni na Ovčárnu. Když jsem byl blízko Petráků (bylo mi vysvětleno, že to jsou Petrovy kameny) však padla mlha, mě odešly ově čelovky a já musel potmě tápat po kamenité strmé cestě ... místo plánovaných 30 min. to byly 2,5 hod. v naprosté tmě.

cesta na Ovčárnu ve dne (Jeseníky)

Když obcházíte Vranovskou přehradu v zimě, snadno se můžete setkat na úzkém chodníčku s divokým prasetem, jako se to stalo mně. Ideální, když každý běžíte opačným směrem. To se také stalo mně, a proto vznikl tento článek.

Vranovská přehrada v zimě (jdete-li kolem dokola, jsou v jednom úseku řetězy na skále jako v Tatrách)

Myslel jsem si, že jeleni jsou nebezpeční v říjnu, odtud přece „jelení říje“. A tak když jsem se ocitl 25. září v podvečer v Karpatech v lese plném srn, srnců a jelenů, dělal jsem překvapeného, že jsem v „obýváku vysoké zvěře“, kde nemám co dělat. To jsem měl opravdu velký strach. Samci totiž štěkají jako psi a působí dojmem vlčí smečky ...

Karpaty (září) – srnci a jeleni neví, že ještě není jejich čas, oni to vnímají jinak a už se houfují (o dobrý týden dříve) (Když napnete zrak, uvidíte je ve středu obrázku v dálce. Nemám dlouhé sklo a přiblížit se více k nim, na to jsem strašpytel).

Všechny fotografie z archivu autora článku Zdeňka Pokorného.

Autor: Zdeněk Pokorný | středa 20.5.2026 14:17 | karma článku: 0 | přečteno: 20x

Zdeněk Pokorný

  • Počet článků 16
  • Celková karma 6,55
  • Průměrná čtenost 87x
Přemýšlím o světě, jaký by mohl být, kdybychom měli více odvahy nemlčet, když máme mluvit a mlčeli, když nemáme co říci. Proto stále více vyhledávám chvíle v přírodě, která je tichá a mocná a učím se od ní.

