Foto - hory #5
... jejda, tady to lejno vypadá přesně jako to, co jsem viděl včera na internetu a patří medvědovi. Bylo mi líto „vyhodit“ 12 stovek za sprej a teď mám strach a na batohu rolničku, kterou dávám medvědovi vědět, kde teď jsem. A co dělají medvědi na hlavním hřebenu Jeseníků?
A Jeseníky ještě jednou. Měl jsem to vypočítané, že než bude tma, dojdu po hřebeni na Ovčárnu. Když jsem byl blízko Petráků (bylo mi vysvětleno, že to jsou Petrovy kameny) však padla mlha, mě odešly ově čelovky a já musel potmě tápat po kamenité strmé cestě ... místo plánovaných 30 min. to byly 2,5 hod. v naprosté tmě.
Když obcházíte Vranovskou přehradu v zimě, snadno se můžete setkat na úzkém chodníčku s divokým prasetem, jako se to stalo mně. Ideální, když každý běžíte opačným směrem. To se také stalo mně, a proto vznikl tento článek.
Myslel jsem si, že jeleni jsou nebezpeční v říjnu, odtud přece „jelení říje“. A tak když jsem se ocitl 25. září v podvečer v Karpatech v lese plném srn, srnců a jelenů, dělal jsem překvapeného, že jsem v „obýváku vysoké zvěře“, kde nemám co dělat. To jsem měl opravdu velký strach. Samci totiž štěkají jako psi a působí dojmem vlčí smečky ...
Všechny fotografie z archivu autora článku Zdeňka Pokorného.
Zdeněk Pokorný
Foto - hory #4
Na čáře obzoru vidím les, jak se zvětšuje a přechází v horský hřeben. Náš vlak supí krajinou a já pozoruji oknem tu krásnou scenérii. Naplňuje mě štěstím. Jsem tu doma. Doma.
Zdeněk Pokorný
Foto - hory #3
Je to regulérní závislost. Nepotřebujete moc věcí, ale všechno musí být dobré. Boty, ponožky, batoh, hůlky, spacák, vařič, triko, čelovka, powerbanka, mobil s mapami.
Zdeněk Pokorný
Foto - hory #2
Hory obklopují celé území naší země. Kolem dokola. Kdo to má? Která druhá země? Každý větší kopec v sobě má kouzlo a krásu.
Zdeněk Pokorný
Foto - AI #2
Hrátky s umělou inteligencí mohou přinést nečekané výsledky. Kdo si hraje, nezlobí. Některé výsledky působí věrohodně.
Zdeněk Pokorný
Foto - hory #1
Velebnost, majestátnost, rozlehlost, rozhled, to všechno a mnohem víc poskytují naše hory. Ideální pro duševní hygienu.
