Foto - hory #4
Cestou z Hodslavic na hřeben, který končí vrcholem Velký Javorník, lze vidět krásný obraz. Dramatická obloha? O tu na horách není nouze. Užívám si výhled do kraje ...
Jsou krásná místa, kde se člověku tají dech při pohledu do údolí, do kaňonu, který řeka (Dyje) vytvořila. Možná by mě, resp. můj popel, právě tady mohli jednou vysypat ...
Při putování po horách přijde vhod dobrý gáblík. Představuje vždycky odměnu za vynaloženou námahu. Těším se na něj jako malý kluk a pokaždé si ho vychutnám.
Když nechcete spát na divoko, ať už kvůli počasí nebo únavě, a dáte přednost ubytování pod střechou, vybírejte si jenom takové chaty, které vám ukáží vaši pravou tvář ...
Všechny fotografie jsou z archivu autora článku Zdeňka Pokorného
Zdeněk Pokorný
Foto - hory #3
Je to regulérní závislost. Nepotřebujete moc věcí, ale všechno musí být dobré. Boty, ponožky, batoh, hůlky, spacák, vařič, triko, čelovka, powerbanka, mobil s mapami.
Zdeněk Pokorný
Foto - hory #2
Hory obklopují celé území naší země. Kolem dokola. Kdo to má? Která druhá země? Každý větší kopec v sobě má kouzlo a krásu.
Zdeněk Pokorný
Foto - AI #2
Hrátky s umělou inteligencí mohou přinést nečekané výsledky. Kdo si hraje, nezlobí. Některé výsledky působí věrohodně.
Zdeněk Pokorný
Foto - hory #1
Velebnost, majestátnost, rozlehlost, rozhled, to všechno a mnohem víc poskytují naše hory. Ideální pro duševní hygienu.
Zdeněk Pokorný
Ztráta potřeby - 3. díl
V závěru naší cesty už je absolutně jedno, jestli někde máme nebo nemáme pomník. Teď už záleží na úplně jiných detailech ...
