Foto - hory #4

Na čáře obzoru vidím les, jak se zvětšuje a přechází v horský hřeben. Náš vlak supí krajinou a já pozoruji oknem tu krásnou scenérii. Naplňuje mě štěstím. Jsem tu doma. Doma.

Cestou z Hodslavic na hřeben, který končí vrcholem Velký Javorník, lze vidět krásný obraz. Dramatická obloha? O tu na horách není nouze. Užívám si výhled do kraje ...

Beskydy (Huštýn 748 m.n.m)

Jsou krásná místa, kde se člověku tají dech při pohledu do údolí, do kaňonu, který řeka (Dyje) vytvořila. Možná by mě, resp. můj popel, právě tady mohli jednou vysypat ...

Kaňon Dyje u Znojma

Při putování po horách přijde vhod dobrý gáblík. Představuje vždycky odměnu za vynaloženou námahu. Těším se na něj jako malý kluk a pokaždé si ho vychutnám.

Jeseníky – chata Švýcárna – pohled do údolí

Když nechcete spát na divoko, ať už kvůli počasí nebo únavě, a dáte přednost ubytování pod střechou, vybírejte si jenom takové chaty, které vám ukáží vaši pravou tvář ...

na chatě Kladské sedlo, přímo na státní hranici, směrem po hřebeni na Stezce Českem ke Králickému Sněžníku

Všechny fotografie jsou z archivu autora článku Zdeňka Pokorného

Autor: Zdeněk Pokorný | sobota 16.5.2026 9:42 | karma článku: 0 | přečteno: 22x

