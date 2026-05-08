Foto - AI #2
Zdeněk Pokorný
Foto - hory #1
Velebnost, majestátnost, rozlehlost, rozhled, to všechno a mnohem víc poskytují naše hory. Ideální pro duševní hygienu.
Zdeněk Pokorný
Ztráta potřeby - 3. díl
V závěru naší cesty už je absolutně jedno, jestli někde máme nebo nemáme pomník. Teď už záleží na úplně jiných detailech ...
Zdeněk Pokorný
Bezduše s pomníkem - 2. díl
Zanechat po sobě pomník a ztratit přitom sám sebe, to je častý a z dějin známý případ. Co když se to stane mně?
Zdeněk Pokorný
Potřeba pomníku - 1. díl
Většina mužů to tak má. Urputnou snahu, aby tu po nich něco zbylo. Podívejme se v následujícím triptychu, jak to nejspíš dopadne.
Zdeněk Pokorný
Romský pohřeb
Dveře do zlonického kostela, připomínající ošuntělou katedrálu, byly zavřené. Otevřely se až po mém velkém úsilí. Zůstal jsem s údivem stát na prahu a vnímal ten šum nebo spíš rachot kostela, narvaného lidmi romského původu.
