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Fotečky #4

Zdeněk Pokorný
Hezky se dívat. Usměvavé oči mít. A za nimi šibalský ohníček možných nápadů a vtipů. Tak to bych chtěl mít ...

SZS (Skorem zamrzlá Sázava) – Ledeč nad Sázavou

Hmatatelná deprese třídních schůzek – Ostrava

Téměř živý betlém – Sázavsko

Emile, odpusť, mysleli jsme si, že ... expozice na zámku Červená Lhota

Všechny fotografie jsou autorské, autentické, z osobního archivu autora článku. (A to je konec seriálu Fotečky – další zase za rok).

Autor: Zdeněk Pokorný | neděle 11.10.2026 0:40 | karma článku: 0 | přečteno: 3x
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Slza, která se chystá skanout, motýl, který se chystá vzlétnout, smutek, který bude nadějí odvanut už v příští vteřině - to všechno je mým úkolem zachytit.

10.10.2026 v 8:00 | Karma: 0 | Přečteno: 44x | Diskuse | Fotoblogy

Zdeněk Pokorný

Fotečky #2

Chodíte také rádi na výstavy? Prohlížet si obrazy, sochy, mozaiky, tapisérie, dílo vytvořené rukama umělců známých i neznámých? Sednout si a dívat se ...

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9.10.2026 v 11:43 | Karma: 5,97 | Přečteno: 60x | Diskuse | Fotoblogy

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Němý výkřik

MOC BEZMOCNÝCH?! Právě tato myšlenka Václava Havla vyvolává dnes na Západě velkou pozornost. Podobně jako Havel, i my jsme nyní v situaci, která nemá jednoduché řešení. Nezbývá, než se smířit se stavem věcí?

7.10.2026 v 12:23 | Karma: 3,81 | Přečteno: 71x | Diskuse | Ostatní

Zdeněk Pokorný

430 let provozu - kdo to má?

Když Jan ze Žerotína založil 1591-6 ve Velkých Losinách tuto papírnu, určitě netušil, že bude tak dlouho v provozu. Dnes je to s 11 zaměstnanci unikátní výrobna ručního papíru v ČR i v Evropě. Funguje neuvěřitelných 430 let.

7.10.2026 v 10:12 | Karma: 6,48 | Přečteno: 68x | Diskuse | Cestování
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Zdeněk Pokorný

  • Počet článků 80
  • Celková karma 6,99
  • Průměrná čtenost 123x
Mám radost, když se mi podaří něco hezkého vytvořit. Je to stejný pocit štěstí, jako když sledujete zakuklenou larvu, ze které vylétá motýl. Morfeus.

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