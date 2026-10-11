Fotečky #4
Všechny fotografie jsou autorské, autentické, z osobního archivu autora článku. (A to je konec seriálu Fotečky – další zase za rok).
Zdeněk Pokorný
Fotečky #3
Slza, která se chystá skanout, motýl, který se chystá vzlétnout, smutek, který bude nadějí odvanut už v příští vteřině - to všechno je mým úkolem zachytit.
Zdeněk Pokorný
Fotečky #2
Chodíte také rádi na výstavy? Prohlížet si obrazy, sochy, mozaiky, tapisérie, dílo vytvořené rukama umělců známých i neznámých? Sednout si a dívat se ...
Zdeněk Pokorný
Fotečky #1
Kouzlo okamžiku, tu těžko postižitelnou chvíli, díky mihotajícímu světlu a rychle ubíhajícímu času, mizící v nenávratnu ... to je mým cílem zachytit.
Zdeněk Pokorný
Němý výkřik
MOC BEZMOCNÝCH?! Právě tato myšlenka Václava Havla vyvolává dnes na Západě velkou pozornost. Podobně jako Havel, i my jsme nyní v situaci, která nemá jednoduché řešení. Nezbývá, než se smířit se stavem věcí?
Zdeněk Pokorný
430 let provozu - kdo to má?
Když Jan ze Žerotína založil 1591-6 ve Velkých Losinách tuto papírnu, určitě netušil, že bude tak dlouho v provozu. Dnes je to s 11 zaměstnanci unikátní výrobna ručního papíru v ČR i v Evropě. Funguje neuvěřitelných 430 let.
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