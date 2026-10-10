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Fotečky #3

Zdeněk Pokorný
Slza, která se chystá skanout, motýl, který se chystá vzlétnout, smutek, který bude nadějí odvanut už v příští vteřině - to všechno je mým úkolem zachytit.

Pohled do údolí – Praděd, Jeseníky

Kde domov můj? – sídliště Ostrava Poruba

Lávka přes potok – Ostrava, Porubský les

Pospolitost – Černá kuchyně, zámek Jindřichův Hradec

Všechny fotografie jsou autorské, autentické, z osobního archivu autora článku.

Autor: Zdeněk Pokorný | sobota 10.10.2026 8:00 | karma článku: 0 | přečteno: 6x
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Zdeněk Pokorný

Fotečky #1

Kouzlo okamžiku, tu těžko postižitelnou chvíli, díky mihotajícímu světlu a rychle ubíhajícímu času, mizící v nenávratnu ... to je mým cílem zachytit.

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Zdeněk Pokorný

Němý výkřik

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430 let provozu - kdo to má?

Když Jan ze Žerotína založil 1591-6 ve Velkých Losinách tuto papírnu, určitě netušil, že bude tak dlouho v provozu. Dnes je to s 11 zaměstnanci unikátní výrobna ručního papíru v ČR i v Evropě. Funguje neuvěřitelných 430 let.

7.10.2026 v 10:12 | Karma: 6,47 | Přečteno: 67x | Diskuse | Cestování

Zdeněk Pokorný

Macháček !

Skvělá hra se dvěma kostkami, hodící se přímo na Silvestra, je Macháček. Nikdy jsem nevěřil, že stačí pouhé dvě kostky pro tak skvělou zábavu.

6.10.2026 v 17:00 | Karma: 3,50 | Přečteno: 110x | Diskuse | Ostatní
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Zdeněk Pokorný

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Mám radost, když se mi podaří něco hezkého vytvořit. Je to stejný pocit štěstí, jako když sledujete zakuklenou larvu, ze které vylétá motýl. Morfeus.

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