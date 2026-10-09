Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Fotečky #2

Zdeněk Pokorný
Chodíte také rádi na výstavy? Prohlížet si obrazy, sochy, mozaiky, tapisérie, dílo vytvořené rukama umělců známých i neznámých? Sednout si a dívat se ...

Pouliční umění – Božetěchův sad, Brno – Královo Pole

Ani zastávka to dnes nemá lehké – sklárny Tasice Vysočina

A najednou čumíš do laufu! – historické dělo

Dotek nebes a dob dávno minulých – klášter Božího Milosrdenství v Dobré Vodě – Novohradské hory

Všechny fotografie jsou autorské, autentické, z osobního archivu autora článku.

Autor: Zdeněk Pokorný | pátek 9.10.2026 16:59 | karma článku: 0 | přečteno: 10x
Vstoupit do diskuse (2 příspěvků)

Další články autora

Zdeněk Pokorný

Fotečky #1

Kouzlo okamžiku, tu těžko postižitelnou chvíli, díky mihotajícímu světlu a rychle ubíhajícímu času, mizící v nenávratnu ... to je mým cílem zachytit.

9.10.2026 v 11:43 | Karma: 0 | Přečteno: 43x | Diskuse | Fotoblogy

Zdeněk Pokorný

Němý výkřik

MOC BEZMOCNÝCH?! Právě tato myšlenka Václava Havla vyvolává dnes na Západě velkou pozornost. Podobně jako Havel, i my jsme nyní v situaci, která nemá jednoduché řešení. Nezbývá, než se smířit se stavem věcí?

7.10.2026 v 12:23 | Karma: 3,77 | Přečteno: 69x | Diskuse | Ostatní

Zdeněk Pokorný

430 let provozu - kdo to má?

Když Jan ze Žerotína založil 1591-6 ve Velkých Losinách tuto papírnu, určitě netušil, že bude tak dlouho v provozu. Dnes je to s 11 zaměstnanci unikátní výrobna ručního papíru v ČR i v Evropě. Funguje neuvěřitelných 430 let.

7.10.2026 v 10:12 | Karma: 6,45 | Přečteno: 66x | Diskuse | Cestování

Zdeněk Pokorný

Macháček !

Skvělá hra se dvěma kostkami, hodící se přímo na Silvestra, je Macháček. Nikdy jsem nevěřil, že stačí pouhé dvě kostky pro tak skvělou zábavu.

6.10.2026 v 17:00 | Karma: 3,49 | Přečteno: 109x | Diskuse | Ostatní

Zdeněk Pokorný

Co říci závěrem?

Nelze říci, že by naše tělovýchovná jednota stagnovala nebo dokonce prodělávala. Tak to ne. To teda ne.

6.10.2026 v 7:56 | Karma: 3,10 | Přečteno: 80x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Poznejte český film jen podle obrázku

Z filmu Pelíšky
vydáno 4. října 2026

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...
6. října 2026,  aktualizováno  8. 10. 20:05

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.
2. října 2026  8:34

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu...

Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím

Továrna Klauzovka, Velká Chuchle
4. října 2026

Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly...

Praha rozjíždí další tramvajovou trať. Zamíří na Nové Dvory a potká se tu s metrem D

Zástavba Nových Dvorů bezprostředně navazuje na park Jalodvorská louka, jejíž...
7. října 2026  17:23,  aktualizováno  18:48

Praha se pustila do dalšího rozšiřování tramvajové sítě. Dopravní podnik zahájil výstavbu nové...

Kupka:Cílem ODS je obhájit pět mandátů v Senátu a uspět nejen ve velkých městech

Kupka:CĂ­lem ODS je obhĂˇjit pÄ›t mandĂˇtĹŻ v SenĂˇtu a uspÄ›t nejen ve velkĂ˝ch mÄ›stech
9. října 2026  17:06,  aktualizováno  17:06

Cílem ODS je obhájit pět mandátů v Senátu a uspět ve všech velkých městech i v mnoha městech a...

Vědci testují šetrnou metodu čištění vody pomocí světla a močoviny

ilustrační snímek
9. října 2026  17:04,  aktualizováno  17:04

Vědci testují metodu čištění vody pomocí světla a močoviny. Výsledky jsou zatím slibné, nyní chtějí...

Policie vypátrala muže, který odešel z Psychiatrické nemocnice v Kroměříži

Policie vypĂˇtrala muĹľe, kterĂ˝ odeĹˇel z PsychiatrickĂ© nemocnice v KromÄ›Ĺ™Ă­Ĺľi
9. října 2026  16:56,  aktualizováno  16:56

Policie odvolala pátrání po třiačtyřicetiletém muži, který ve čtvrtek ráno odešel z uzavřeného...

Úloha Senátu se s nynější vládou zdvojnásobuje, řekl předseda lidovců Grolich

Ăšloha SenĂˇtu se s nynÄ›jĹˇĂ­ vlĂˇdou zdvojnĂˇsobuje, Ĺ™ekl pĹ™edseda lidovcĹŻ Grolich
9. října 2026  16:43,  aktualizováno  16:43

Úlohou Senátu je zastavovat nebo upravovat některé návrhy a tato jeho úloha se s nynější vládou...

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Zdeněk Pokorný

  • Počet článků 78
  • Celková karma 7,01
  • Průměrná čtenost 125x
Mám radost, když se mi podaří něco hezkého vytvořit. Je to stejný pocit štěstí, jako když sledujete zakuklenou larvu, ze které vylétá motýl. Morfeus.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.