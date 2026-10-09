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Fotečky #1

Zdeněk Pokorný
Kouzlo okamžiku, tu těžko postižitelnou chvíli, díky mihotajícímu světlu a rychle ubíhajícímu času, mizící v nenávratnu ... to je mým cílem zachytit.

Z výstavy Titanic: The Artifact Exhibition Praha Letňany 2026

Nad přehradou na Morávce – Beskydy

Čínský humanoid od firmy Unitree odpočívá před přednáškou – Jihlava

Zámek Rudolec – rodinné foto v meziválečném období

Všechny fotografie jsou autorské z archivu autora článku.

Autor: Zdeněk Pokorný | pátek 9.10.2026 11:43 | karma článku: 0 | přečteno: 16x
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Macháček !

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Co říci závěrem?

Nelze říci, že by naše tělovýchovná jednota stagnovala nebo dokonce prodělávala. Tak to ne. To teda ne.

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Zdeněk Pokorný

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Mám radost, když se mi podaří něco hezkého vytvořit. Je to stejný pocit štěstí, jako když sledujete zakuklenou larvu, ze které vylétá motýl. Morfeus.

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