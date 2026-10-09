Fotečky #1
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Zdeněk Pokorný
Němý výkřik
MOC BEZMOCNÝCH?! Právě tato myšlenka Václava Havla vyvolává dnes na Západě velkou pozornost. Podobně jako Havel, i my jsme nyní v situaci, která nemá jednoduché řešení. Nezbývá, než se smířit se stavem věcí?
Zdeněk Pokorný
430 let provozu - kdo to má?
Když Jan ze Žerotína založil 1591-6 ve Velkých Losinách tuto papírnu, určitě netušil, že bude tak dlouho v provozu. Dnes je to s 11 zaměstnanci unikátní výrobna ručního papíru v ČR i v Evropě. Funguje neuvěřitelných 430 let.
Zdeněk Pokorný
Macháček !
Skvělá hra se dvěma kostkami, hodící se přímo na Silvestra, je Macháček. Nikdy jsem nevěřil, že stačí pouhé dvě kostky pro tak skvělou zábavu.
Zdeněk Pokorný
Co říci závěrem?
Nelze říci, že by naše tělovýchovná jednota stagnovala nebo dokonce prodělávala. Tak to ne. To teda ne.
Zdeněk Pokorný
Megazpoždění vlaku mi zhatilo další trasu Stezky Českem
Už třetím rokem chodím Stezku Českem. Prochozenou mám celou východní část, cca 1200 kilometrů. Od Krkonoš k Šumavě, kam se nyní chystám. Letos jsem toho moc nenachodil, a tak jsem se těšil, jak vyrazím.
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Patrová novostavba 4+kk 125 m2, pozemek 395 m2, Těšetice u Znojma
Těšetice, okres Znojmo
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