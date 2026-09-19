Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #9
Kristýna a Vašek se vraceli z večerního představení opery Aida, když uviděli tři miminka, pohybující se kymácivou chůzí po chodníku. Byla hluboká noc, nikde nikdo.
Prostřední mělo jedno tykadýlko vystrčené zpoza čepičky a řeklo zřetelně: „Scheiße!“ Krajní UFOunče kontrovalo: „Warum nicht!“ a šláplo si do hovna taky. Třetí UFOunče se k nim nepřipojilo a tiše sledovalo blížící se reflektory auta.
Auto zpomalilo a Vašek otevřeným okýnkem zahlaholil na ulici: „Odkud jdete, spratci?!“, nenapadlo ho, že by těmhle příšerkám měl říkat jinak. To se UFOunčatům líbilo. Hezky zpříma. Na rovinu. Byla vrcholně rozčilená. Jejich zelená barva, oči, antény, to vše v tu noc jasně zářilo a mělo jakýsi přízračný nádech.
„Z domova důchodců!,“ ozvalo se to krajní, které až dosud nikdy nepromluvilo nahlas, a s lidskými exkrementy se dosud neseznámilo.
„Nechcete svézt?,“ ozvala se Kateřina, aby taky něco řekla.
„Tak jo,“ odtušila všechna tři najednou a hrnula se do auta, jakoby celý život nedělala nic jiného. Než jezdila autem.
V autě to strašně smrdělo. „Smrdíte!,“ zakryla si Kateřina vpředu nos. „Ne, to vy smrdíte!,“ řekl jejich tiskový mluvčí s upatlanýma nožičkama. A měl pravdu. Vašek s Kateřinou byli rozčilení a vyděšení stejně jako UFOunčata. Vůbec nechápali, co jsou ty bytůstky zač, co se děje. Pod dojmem krásné opery, na kterou ještě před chvílí vzpomínali a byli jako omámení, si v hlavě nedokázali vůbec nic srovnat. A to bylo dobře. Pro ně to bylo dobře.
Po chvíli auto zabrzdilo před domem. Jaké bylo Katčino a Vaškovo překvapení, když vzadu na sedadle spala tři ukázková miminka, tak asi půlroční ... ! Po tykadýlkách, zelené barvě a vypoulených divných očích nebylo ani památky. Pomalu je vynesli do dětského pokoje. Jejich děti nebyly doma, ale u babičky. Proto spící UFOunčata pomalu vynesli do patra, umyli je, dali čisté oblečení a ustlali jim v dětském pokoji. Když bylo po všem, nalili si dvojku červeného, aby se z toho všeho vzpamatovali.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dokončení příště.
1. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #1
2. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #2
3. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #3
4. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #4
5. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #5
6. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #6
7. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #7
Zdeněk Pokorný
Nalaď si to
Symfonický orchestr amatérských hudebníků řízených profesionálním dirigentem - to je skvělá zkušenost.
Zdeněk Pokorný
Návod pro budoucího uživatele
Patří k článku „Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #8“, který objevili pracovníci nemocnice po otevření Babyboxu, který byl prázdný.
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #8
Emoce je dobré v sobě nepotlačovat, moderní psychologická doporučení nám radí dát jim volný průchod. V případě UFOunů však hrozí prozrazení jejich pravé identity.
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #7
Kdo nebo co tvoří ostrůvky pozitivní deviace? Je to obvykle shoda náhod. Jako v případě peruánského města Iquitos. Je to největší město na světě, kam nevede žádná silnice.
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #6
UFOuni jsou tu s námi. Vždycky byli. Díky XNA v buňkách mají oproti lidem výhodu. To však zdaleka není všechno.
|Další články autora
Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život
Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické...
Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky
Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla...
Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují
V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu....
Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?
Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky...
Oběd na zámku za 170 korun? Dobříš boří představy o drahé gastronomii
Oběd v zámeckém prostředí nemusí znamenat hluboký zásah do peněženky. V Chateau Dobříš se denní...
Na Rakovnicku hořela průmyslová hala, škoda jde do stovek milionů
Hasiči dostali páteční požár v průmyslové hale na zpracování plastů v Rynholci před půlnocí pod...
Václav Havel očima mladé generace. Studenti Sutnarky zpracovali jeho odkaz
Jak vidí Václava Havla generace, která nezažila komunistický režim ani jeho prezidentskou éru?...
Petřínská lanovka má za sebou bouřlivý příběh. Jak do jejího osudu zasáhla sovětská okupace?
Petřínská lanovka zažila císaře pána, první republiku, sesuv půdy i sovětskou okupaci. Začínala s...
Křivá jabloň u hostince se utká o další titul, jde o Strom čtvrtstoletí
Skoro osmdesátiletá jabloň v Machovské Lhotě na Náchodsku bojuje znovu v celostátní anketě. Před...
Prodej rodinného domu, 59 m2, Drobovice
Drobovice, okres Kutná Hora
4 995 000 Kč
- Počet článků 69
- Celková karma 7,49
- Průměrná čtenost 127x