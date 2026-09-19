Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #9

Zdeněk Pokorný
Nemějte strach. Největší překvapení a potěšení na nás teprve čeká. Kdo má pro strach uděláno, ten je ve výhodě. Život nemá být až tak vážný.

Kristýna a Vašek se vraceli z večerního představení opery Aida, když uviděli tři miminka, pohybující se kymácivou chůzí po chodníku. Byla hluboká noc, nikde nikdo.

Prostřední mělo jedno tykadýlko vystrčené zpoza čepičky a řeklo zřetelně: „Scheiße!“ Krajní UFOunče kontrovalo: „Warum nicht!“ a šláplo si do hovna taky. Třetí UFOunče se k nim nepřipojilo a tiše sledovalo blížící se reflektory auta.

Ilustrativní foto vytvořené pomocí umělé inteligence AI (ChatGPT)

Auto zpomalilo a Vašek otevřeným okýnkem zahlaholil na ulici: „Odkud jdete, spratci?!“, nenapadlo ho, že by těmhle příšerkám měl říkat jinak. To se UFOunčatům líbilo. Hezky zpříma. Na rovinu. Byla vrcholně rozčilená. Jejich zelená barva, oči, antény, to vše v tu noc jasně zářilo a mělo jakýsi přízračný nádech.

„Z domova důchodců!,“ ozvalo se to krajní, které až dosud nikdy nepromluvilo nahlas, a s lidskými exkrementy se dosud neseznámilo.

„Nechcete svézt?,“ ozvala se Kateřina, aby taky něco řekla.

„Tak jo,“ odtušila všechna tři najednou a hrnula se do auta, jakoby celý život nedělala nic jiného. Než jezdila autem.

V autě to strašně smrdělo. „Smrdíte!,“ zakryla si Kateřina vpředu nos. „Ne, to vy smrdíte!,“ řekl jejich tiskový mluvčí s upatlanýma nožičkama. A měl pravdu. Vašek s Kateřinou byli rozčilení a vyděšení stejně jako UFOunčata. Vůbec nechápali, co jsou ty bytůstky zač, co se děje. Pod dojmem krásné opery, na kterou ještě před chvílí vzpomínali a byli jako omámení, si v hlavě nedokázali vůbec nic srovnat. A to bylo dobře. Pro ně to bylo dobře.

Po chvíli auto zabrzdilo před domem. Jaké bylo Katčino a Vaškovo překvapení, když vzadu na sedadle spala tři ukázková miminka, tak asi půlroční ... ! Po tykadýlkách, zelené barvě a vypoulených divných očích nebylo ani památky. Pomalu je vynesli do dětského pokoje. Jejich děti nebyly doma, ale u babičky. Proto spící UFOunčata pomalu vynesli do patra, umyli je, dali čisté oblečení a ustlali jim v dětském pokoji. Když bylo po všem, nalili si dvojku červeného, aby se z toho všeho vzpamatovali.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dokončení příště.

1. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #1

2. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #2

3. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #3

4. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #4

5. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #5

6. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #6

7. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #7

8. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #8

Autor: Zdeněk Pokorný | sobota 19.9.2026 4:31 | karma článku: 0 | přečteno: 20x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Zdeněk Pokorný

Nalaď si to

Symfonický orchestr amatérských hudebníků řízených profesionálním dirigentem - to je skvělá zkušenost.

17.9.2026 v 20:26 | Karma: 3,85 | Přečteno: 52x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Návod pro budoucího uživatele

Patří k článku „Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #8“, který objevili pracovníci nemocnice po otevření Babyboxu, který byl prázdný.

4.9.2026 v 18:05 | Karma: 4,97 | Přečteno: 94x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #8

Emoce je dobré v sobě nepotlačovat, moderní psychologická doporučení nám radí dát jim volný průchod. V případě UFOunů však hrozí prozrazení jejich pravé identity.

3.9.2026 v 20:40 | Karma: 3,28 | Přečteno: 69x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #7

Kdo nebo co tvoří ostrůvky pozitivní deviace? Je to obvykle shoda náhod. Jako v případě peruánského města Iquitos. Je to největší město na světě, kam nevede žádná silnice.

2.9.2026 v 13:31 | Karma: 2,89 | Přečteno: 70x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #6

UFOuni jsou tu s námi. Vždycky byli. Díky XNA v buňkách mají oproti lidem výhodu. To však zdaleka není všechno.

30.8.2026 v 23:56 | Karma: 3,98 | Přečteno: 58x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život

Před továrnou Koh-i-noor ve Vršovicích
12. září 2026  14:02

Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické...

Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky

Kampaň americké společnosti Novig, která která provozuje platformu zaměřenou na...
16. září 2026,  aktualizováno  17. 9. 9:01

Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla...

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Stanice metra Skalka leží na trase A.
14. září 2026  8:20

V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu....

Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?

Romské hroby na Malvazinkách
13. září 2026

Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky...

Oběd na zámku za 170 korun? Dobříš boří představy o drahé gastronomii

Provozní šéf zámku Adam Fiala, který si stoupl i za sporáky.
13. září 2026,  aktualizováno  15. 9. 19:06

Oběd v zámeckém prostředí nemusí znamenat hluboký zásah do peněženky. V Chateau Dobříš se denní...

Na Rakovnicku hořela průmyslová hala, škoda jde do stovek milionů

Požár haly v areálu skládky na Rakovnicku (18. září 2026)
18. září 2026  16:12,  aktualizováno  19. 9. 7:29

Hasiči dostali páteční požár v průmyslové hale na zpracování plastů v Rynholci před půlnocí pod...

Václav Havel očima mladé generace. Studenti Sutnarky zpracovali jeho odkaz

Studující Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni vzali texty a...
19. září 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Jak vidí Václava Havla generace, která nezažila komunistický režim ani jeho prezidentskou éru?...

Petřínská lanovka má za sebou bouřlivý příběh. Jak do jejího osudu zasáhla sovětská okupace?

Designově skvostná kráska, rok 1932
19. září 2026  7:03

Petřínská lanovka zažila císaře pána, první republiku, sesuv půdy i sovětskou okupaci. Začínala s...

Křivá jabloň u hostince se utká o další titul, jde o Strom čtvrtstoletí

Jabloň u Lidmanů v Machovské Lhotě soutěží tentokrát o titul Strom...
19. září 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Skoro osmdesátiletá jabloň v Machovské Lhotě na Náchodsku bojuje znovu v celostátní anketě. Před...

Zdeněk Pokorný

  • Počet článků 69
  • Celková karma 7,49
  • Průměrná čtenost 127x
Mám radost, když se mi podaří něco hezkého vytvořit. Je to stejný pocit štěstí, jako když sledujete zakuklenou larvu, ze které vylétá motýl. Morfeus.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet