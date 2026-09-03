Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #8
V našem příběhu se nyní nacházíme ve fázi převezení Ferdy a Michaela do města Iquitos na břeh Amazonky, kde jsou oba hospitalizováni. Tři přeživší miminka zapálila laboratoř a my nyní sledujeme jejich osudy.
My UFOuni máme ve svém genomu velmi silně zastoupenou schopnost či vlastnost přežití. Těch sedm nenarozených miminek? Smutná zpráva. Zemřely spolu se svými matkami. Ani ony nepřežily a zahynuly v průběhu těhotenství.
A ta tři přeživší, krásně zeleňoučká, se činila. Lidičky se nestačili divit. Nikdo už jim nemohl ublížit, nebyl schopen. Nejen, že se k nim už nikdo nemohl přiblížit (aby jim například odebral krevní vzorek nebo je případně nakrmil). Nic takového. Muselo uplynout několik dní, aby miminka přešla do lidského vzezření, a to si všichni dávali velký pozor, aby udělali cokoli podezřelého.
Jevilo se to zvláštně, ale miminka byla schopná reagovat na cokoliv, co lidi považovali normální: pomluvy, vzájemné obviňování, osočování, lež. Tyhle tři uzlíčky byly jak lakmusový papírek čehokoliv zlého. Okamžitě to trestala. Ze zeleného nosu, z úst a z uší jim vycházela zelená pára. Zdálo se, že vybuchnou jako papiňák. Pro lidi byla jejich přítomnost nejen iritující, ale oni nemohli být ani sami sebou, lidmi, co škodí druhým. To s těmito zelenými tvorečky prostě nešlo a oni to nedokázali snést. Hleděli se jich zbavit. Kam je ale zahodit? Nebo položit? Nebo šoupnout do babyboxu? Ano. To je přijatelné řešení. A vypracovali pro ten případ příslušný Návod pro budoucího uživatele.
Kdo jste někdy dávali dítě (ať už vlastní nebo cizí) do babyboxu, tak víte, že to není nic jednoduchého. Ten úkon, to jak pokládáte dítě v zavinovačce do tý plechový krabice, jak zavíráte ta dvířka, jak kontrolujete, jestli k němu vůbec může vzduch, jestli může dýchat a kdy ho asi tak zaměstnanci nemocnice otevřou. To vám nedá spát a budete s tím muset žít ...
Jak bylo zvláštní narození těchto UFOunských miminek, jak se dralo náhradním matkám cosi zeleného z těla ven, nahlas to vřeštělo s vytrčenými tykadýlky (už vysílala), tak naproti tomu jejich odložení do babyboxu se odehrálo v naprostém klidu. Nic. Žádná reakce. Najatí nastrčení užiteční idioti je sem donesli, zavřeli dvířka a šli si „pro svých snadno vydělaných pět set“. Jiní však seděli naproti v domě a pomocí dalekohledů pozorovali, co se děje kolem babyboxů. A dlouho se nedělo nic. Zvláštního. Až v době, kdy lidská pozornost ochabuje, mezi druhou a čtvrtou hodinou ranní, se dvířka babyboxu začala pomalinku otevírat. Nejdřív vykoukla jedna hlavička tříměsíčního dítěte, pak druhá a nakonec třetí. Všichna miminka se postupně vysoukala ven a pečlivě za sebou dveře babyboxu zase zavřela.
Hlídači naproti podřimovali a ničeho si nevšimli. UFOunské děti zmizely.
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Pokračování příště (2 díly do konce).
1. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #1
2. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #2
3. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #3
4. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #4
5. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #5
6. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #6
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #7
Kdo nebo co tvoří ostrůvky pozitivní deviace? Je to obvykle shoda náhod. Jako v případě peruánského města Iquitos. Je to největší město na světě, kam nevede žádná silnice.
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #6
UFOuni jsou tu s námi. Vždycky byli. Díky XNA v buňkách mají oproti lidem výhodu. To však zdaleka není všechno.
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #5
Naše únosce jsme my dva osobně nezajímali. Viděli, tušili, že je s námi něco jinak, a toužili to mít. Měli ve svých rukou takový malý Zlatý grál.
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #4
Ferda a Míša (dva řadoví UFOuni) se stali cennou komoditou na černém trhu, kde jsou lidské orgány brány jako náhradní díly.
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #3
Na školení nám říkali (taky máme svoje ufounský školení), že se v případě zajetí a testování nemáme čeho bát. Že to nejdůležitější nejsou schopni lidi objevit. Ještě ne.
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