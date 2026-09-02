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Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #7

Kdo nebo co tvoří ostrůvky pozitivní deviace? Je to obvykle shoda náhod. Jako v případě peruánského města Iquitos. Je to největší město na světě, kam nevede žádná silnice.

Jakmile se zaklapla dvířka helikoptéry, objali jsme se.

Byli to naši.

Sledovali mě a Ferdu po celou dobu a ve vhodnou dobu nás postupně osvobodili. Mne vylovili z ledových arktických vod v hrozném stavu, Ferdu hned zbavili pout a omlouvali se mu za surové jednání. Chtěli, aby to bylo věrohodné, že jsou narkomafie z jihoamerické oblasti1).

„Pohnul rukou!,“ slyšel Michael přes vrstvu obvazů a dlah. Ferda seděl u jeho lůžka a kontroloval na monitorech jeho funkce. Buben umělých plic se rytmicky zvedal a klesal, pod obličejovou maskou se z otevřených úst vydral sten. Michael byl zpátky. Ferda se dojatě usmál nad svým druhem.

================= po 9 měsících ================

Z deseti oplodněných „náhradních maminek“ porodily tři. Byli to dva kluci a jedno děvčátko. Slaďoučká zelená miminka. Dali je na pozorování a další tři měsíce čekali, až miminka zesílí. Pak došlo k překvapivé situaci.

Snažili se všechna miminka připojit na infuzi, ale ta se této „péči“ velmi ostře postavila na odpor. To pochopitelně nikdo nečekal. V laboratořích vypukl zmatek a hlavně požár, který zavinili neopatrnou manipulací sami „laboranti“ a „pseudovědci“. Žádný poctivý člověk by se k ničemu podobnému nepropůjčil. Stoupající černý dým dával vědět, že hoří plast a pohonné hmoty se středním cetanovým číslem. Každý si chtěl zachránit vlastní kůži a utíkal, jak nejrychleji mohl.

Ilustrativní foto vytvořené pomocí umělé inteligence AI (Gemini)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Pokračování příště.

1) Cílem cesty vrtulníku bylo město Iquitos na břehu Amazonky. Oddělené od okolního světa, přístupné jen po vodě a ze vzduchu, kde jejich druh spokojeně prosperoval již mnoho století.

Anglický spisovatel a humanista sir Thomas More, sepsal svoje představy o světě, jak by měl vypadat, do známého díla s příhodným názvem Utopie. Určené těm, kteří rádi přemýšlejí ...

1. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #1

2. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #2

3. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #3

4. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #4

5. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #5

6. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #6

Autor: Zdeněk Pokorný | středa 2.9.2026 13:31 | karma článku: 0 | přečteno: 30x

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UFOuni jsou tu s námi. Vždycky byli. Díky XNA v buňkách mají oproti lidem výhodu. To však zdaleka není všechno.

30.8.2026 v 23:56 | Karma: 3,94 | Přečteno: 56x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #5

Naše únosce jsme my dva osobně nezajímali. Viděli, tušili, že je s námi něco jinak, a toužili to mít. Měli ve svých rukou takový malý Zlatý grál.

29.8.2026 v 10:23 | Karma: 5,78 | Přečteno: 96x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #4

Ferda a Míša (dva řadoví UFOuni) se stali cennou komoditou na černém trhu, kde jsou lidské orgány brány jako náhradní díly.

29.8.2026 v 1:54 | Karma: 3,50 | Přečteno: 55x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #3

Na školení nám říkali (taky máme svoje ufounský školení), že se v případě zajetí a testování nemáme čeho bát. Že to nejdůležitější nejsou schopni lidi objevit. Ještě ne.

28.8.2026 v 18:10 | Karma: 3,33 | Přečteno: 68x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #2

Lidé si myslí, že my UFOuni jsme odněkud přiletěli. To je ovšem základní omyl. My jsme tady odjakživa.

28.8.2026 v 15:31 | Karma: 2,57 | Přečteno: 51x | Diskuse | Poezie a próza
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