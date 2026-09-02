Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #7
Jakmile se zaklapla dvířka helikoptéry, objali jsme se.
Byli to naši.
Sledovali mě a Ferdu po celou dobu a ve vhodnou dobu nás postupně osvobodili. Mne vylovili z ledových arktických vod v hrozném stavu, Ferdu hned zbavili pout a omlouvali se mu za surové jednání. Chtěli, aby to bylo věrohodné, že jsou narkomafie z jihoamerické oblasti1).
„Pohnul rukou!,“ slyšel Michael přes vrstvu obvazů a dlah. Ferda seděl u jeho lůžka a kontroloval na monitorech jeho funkce. Buben umělých plic se rytmicky zvedal a klesal, pod obličejovou maskou se z otevřených úst vydral sten. Michael byl zpátky. Ferda se dojatě usmál nad svým druhem.
================= po 9 měsících ================
Z deseti oplodněných „náhradních maminek“ porodily tři. Byli to dva kluci a jedno děvčátko. Slaďoučká zelená miminka. Dali je na pozorování a další tři měsíce čekali, až miminka zesílí. Pak došlo k překvapivé situaci.
Snažili se všechna miminka připojit na infuzi, ale ta se této „péči“ velmi ostře postavila na odpor. To pochopitelně nikdo nečekal. V laboratořích vypukl zmatek a hlavně požár, který zavinili neopatrnou manipulací sami „laboranti“ a „pseudovědci“. Žádný poctivý člověk by se k ničemu podobnému nepropůjčil. Stoupající černý dým dával vědět, že hoří plast a pohonné hmoty se středním cetanovým číslem. Každý si chtěl zachránit vlastní kůži a utíkal, jak nejrychleji mohl.
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Pokračování příště.
1) Cílem cesty vrtulníku bylo město Iquitos na břehu Amazonky. Oddělené od okolního světa, přístupné jen po vodě a ze vzduchu, kde jejich druh spokojeně prosperoval již mnoho století.
Anglický spisovatel a humanista sir Thomas More, sepsal svoje představy o světě, jak by měl vypadat, do známého díla s příhodným názvem Utopie. Určené těm, kteří rádi přemýšlejí ...
1. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #1
2. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #2
3. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #3
4. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #4
5. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #5
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #6
UFOuni jsou tu s námi. Vždycky byli. Díky XNA v buňkách mají oproti lidem výhodu. To však zdaleka není všechno.
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #5
Naše únosce jsme my dva osobně nezajímali. Viděli, tušili, že je s námi něco jinak, a toužili to mít. Měli ve svých rukou takový malý Zlatý grál.
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #4
Ferda a Míša (dva řadoví UFOuni) se stali cennou komoditou na černém trhu, kde jsou lidské orgány brány jako náhradní díly.
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #3
Na školení nám říkali (taky máme svoje ufounský školení), že se v případě zajetí a testování nemáme čeho bát. Že to nejdůležitější nejsou schopni lidi objevit. Ještě ne.
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #2
Lidé si myslí, že my UFOuni jsme odněkud přiletěli. To je ovšem základní omyl. My jsme tady odjakživa.
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