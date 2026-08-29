Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #5
Někdo mě hladil po vlasech, po tváři a po celém těle. Byla to ženská ruka. Ferda nikde. Byl jsem v prvotřídním proskleném vězení, vše čisté a voňavé, v posteli s mladou krásnou ženou. Účel jejího počínání byl zcela jasný. Po hodinách a dnech vypjatých nervů jsem se jí nebránil a po chvíli odcházela s mojí genetickou informací (včetně XNA) v sobě. Stálo to. Za to.
(Během týdne jsem měl ve své luxusní cele takových návštěv ještě pět). Nebylo to špatný.
Abych věděl, co dělat dál a jak se odtamtud dostat, bylo potřeba se naštvat. Zkusil jsem to ve sprše, kde jsem myslel, že mě nesledují. Zhmotnění myšlenky a její přenos všemi směry. To umožňovaly moje anténky na hlavě. Během zlomku vteřiny jsem stačil jen vyslat SOS a už se na mě vrhli. Hlubokým dýcháním jsem unikl zpět do lidského těla. Svoje zklamání mi dali najevo sérií ostrých úderů na hlavu, žebra a ledviny. Posloužili si také kovovými boxery na rukou. Z obličeje se začala z roztržených tváří řinout krev. Nechali mě ležet ve sprcháči a odkráčeli vzteky celí bez sebe.
Pak to přišlo. Bez problémů jsem vstoupil do Ferdy, pouta se mu zařezávala do masa, ruce spoutané za zády, mlátili do něj – vlastně v tu chvíli mne mlátili, řezali mě hlava nehlava, ať řeknu všechno, co vím. Nejdřív jsme jim oplodnili deset mladých žen (Ferda taky pět) a teď výslech. Bolestivý a nepříjemný. Zranění se nám budou hojit pěkně dlouho. Tím, že jsem vstoupil do Ferdy, mohli jsme spolu mluvit. U něj, v jeho mysli. Pověděl jsem mu, prostřednictvím myšlenek, že jsem se proměnil a vyslal jsem SOS. Musíme čekat, smutně na to Ferda. Vrať se zpátky...
Jsem zpět. Zvenku silně zahřmělo a moje vězení se otřáslo. Byla to opět nějaká krabice z lodních kontejnerů. Dala se do pohybu, jakoby ji někdo nebo něco zvenčí tlačilo pryč. Všechno se začalo otáčet a dalo se do pohybu. Nejspíš obrovská masa hlíny a vody nás unášela velkou rychlostí pryč. Následoval prudký sešup, volný pád, pak náraz. Asi na hladinu. Zašplouchalo to. Bylo ticho. Byli jsme na vodě, asi na moři a všemi otvory se dovnitř valila voda. Za chvíli se tu utopím, blesklo mi hlavou. Musím se dostat ven. Hledal jsem únikovou cestu a podařilo se mi železnou tyčí nadzvednout dveře. Tím jsem jenom zapříčinil, že se dovnitř valilo o to víc vody. Slané vody. Zamrazilo mě. Studené vody. V mém vězení stále svítilo světlo. Za okamžik však voda dosáhla k elektrickým rozvodům, zablesklo se, tělem mi projela velká bolest a já opět ztratil vědomí.
–––––––––p o l o v i n a––––––p ř í b ě h u–––––––––––––––-
Pokračování příště.
1. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #1
2. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #2
3. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #3
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #4
Ferda a Míša (dva řadoví UFOuni) se stali cennou komoditou na černém trhu, kde jsou lidské orgány brány jako náhradní díly.
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #3
Na školení nám říkali (taky máme svoje ufounský školení), že se v případě zajetí a testování nemáme čeho bát. Že to nejdůležitější nejsou schopni lidi objevit. Ještě ne.
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #2
Lidé si myslí, že my UFOuni jsme odněkud přiletěli. To je ovšem základní omyl. My jsme tady odjakživa.
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #1
Tady jsme úplně špatně, šéfe! Jeho i moje anténky se nám na hlavě zakývaly. Jakže nám to místní říkají? Zní to tak legračně. UFOuni ....hm, to nechápu.
Zdeněk Pokorný
Šudlání
„Co to tam pořád šudláš! Dodělej to a pojď už!“ slýcháváme od druhých. „No, jen si to tam takhle šudlej, počkej, von příde Karel a uvidíš, co ti na to řekne!“ už třeba dost výhružně.
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