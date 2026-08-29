Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #4
„Mám tady fajnový zboží,“ uculoval se Číňan Du-plex (tak mu říkali Španělé) do telefonu, nakolik bylo možné u tohoto Číňana vůbec mluvit o úsměvu. A poslal na sociálku1) video, kde Ferda kope zuřivě do reprobedny. A kde je jasně vidět, co jsme zač.
„Budu chtít miliardu v hotovosti. Do 24 hodin. V přístavu, na obvyklém místě.“ Zaklapnul véčko a zamnul si ruce.
Vydal se směrem k dokům. Dodávka s únosci zajela v řadě kontejnerů někam doprostřed. Byla tam kompletně zařízený operační sál na odběr orgánů i na jejich případnou transplantaci. Ve vzduchu se pomyslně vznášely samé peníze. Mnoho peněz.
Přijeli. Autem. Ale ne ledajakým. Auto mělo ocelové pásy jako ten nejmodernější tank. Prostě obrněná lokomotiva, co může jet po silnici, terénem, kdekoli. A nebyli to Rusové, ani Američani, ani Čečenci. Budete překvapeni, kdo to byl. Timorové2). Byli teď v kurzu. Podle pravidla, že větší je lepší než menší. Brutalita. Vešli dovnitř, ověšeni zbraněmi všeho druhu. A donesli velkou bednu, kterou otevřeli, aby mohli použít to, co bylo uvnitř.
„Nejdřív prachy!“
„Ukaž zboží!“
Kopanci nás, mne a Ferdu donutili vylézt ze železné klece. V kontejneru bylo najednou těsno. A než stačil kdokoli udělat cokoli, jeden velice mrštný Timorec skočil k té bedně vyndal, jakýsi předmět s tryskou, namířil ho na nás a zmáčkl spoušť. Byl to napalm.
Plameny se do nás zakously, ale neublížily nám. Normální lidičky by už byli na škvarek, ale nás to jen příjemně hřálo.
Číňan a jeho svita se na nic nezmohli. Timorec plamenomet vypnul a předali nás (jako prodané zboží). Miliarda dolarů bylo dvanáct plných palet stodolarovek. Všichni Asiaté se činili a hbitě přemisťovali palety s papírovými bankovkami, jakoby to byla nějaká zelenina, která rychle podléhá zkáze. Zdálo se, že jsou všichni spokojeni.
„Co s nimi bude?“
„Nestarej se, Du-plexi.“
Obrněný tank odjel. Ferda a Michal byli, opět v poutech, vsazeni do ocelové klece se silnými pruty.
V přístavu byl opět klid. Zpoza rohu vykoukl potkan a čenichal, jestli nenajde něco k jídlu. A našel. Vlekl někam pryč kus jater. Nebyla prasečí.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
1) tajná sociální síť sdílená překupníky, mafiány, obchodníky s bílým masem, drogami, lidskými orgány, ba i jadernými zbraněmi a obohaceným uranem. Prostě se vším, co si dokážete, ale i nedokážete vůbec představit. Co je možné zobchodovat.
2) Západní Timor – ostrov u Indonésie. Zde jedli ještě nedávno křesťanské misionáře.
Pokračování příště.
1. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #1
2. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #2
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #3
Na školení nám říkali (taky máme svoje ufounský školení), že se v případě zajetí a testování nemáme čeho bát. Že to nejdůležitější nejsou schopni lidi objevit. Ještě ne.
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #2
Lidé si myslí, že my UFOuni jsme odněkud přiletěli. To je ovšem základní omyl. My jsme tady odjakživa.
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #1
Tady jsme úplně špatně, šéfe! Jeho i moje anténky se nám na hlavě zakývaly. Jakže nám to místní říkají? Zní to tak legračně. UFOuni ....hm, to nechápu.
Zdeněk Pokorný
Šudlání
„Co to tam pořád šudláš! Dodělej to a pojď už!“ slýcháváme od druhých. „No, jen si to tam takhle šudlej, počkej, von příde Karel a uvidíš, co ti na to řekne!“ už třeba dost výhružně.
Zdeněk Pokorný
Má v pořádku papíry
EPILOG: Myslel jsem si kdysi, že do nebe nepatřím, tak jsem si vybral peklo a čištění hajzlů tam. Z mé strany just a pýcha. Potřeboval jsem MOŘE ČASU k tomu, abych dozrál. O tom, kdo kam patří, já nerozhoduji. Já ne.
|Další články autora
Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus
V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se...
AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence
Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a...
V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště
Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na...
Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice
Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně...
Loni frčel padel, hitem zítřků je pickleball. Kde si ho v Praze zahrát?
Děrovaný plastový míček, pevná pálka a kurt menší než tenisový. Pickleball může na první pohled...
Markéta Irglová a Zdeněk Svěrák převzali cenu festivalu Soundtrack Poděbrady
Hudebnice Markéta Irglová a scenárista a herec Zdeněk Svěrák dnes v Poděbradech převzali Cenu...
Záchranáři zasahovali v České Lípě, podle svědků vypadlo dítě z balkonu
Na sídlišti v České Lípě zasahovali v pátek odpoledne záchranáři. Podle svědků tu z balkonu...
Ústecká ZUŠ oslavila sté výročí s pěvkyní Randovou, jejíž jméno škola nese
Základní umělecká škola Evy Randové v Ústí nad Labem dnes oslavila 100. výročí založení společně s...
Poznáte, která evropská země má tuto vlajku?
Evropské vlajky mají často podobné barvy i motivy, přesto je každá z nich něčím specifická a...
Moderní rodinný dům 4+kk s prosklenou terasou, vířivkou a zahradou, Klínec u Mníšku pod Brdy, 20 min
Klínec, okres Praha-západ
13 990 000 Kč
- Počet článků 62
- Celková karma 8,14
- Průměrná čtenost 132x