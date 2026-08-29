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Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #4

Ferda a Míša (dva řadoví UFOuni) se stali cennou komoditou na černém trhu, kde jsou lidské orgány brány jako náhradní díly.

„Mám tady fajnový zboží,“ uculoval se Číňan Du-plex (tak mu říkali Španělé) do telefonu, nakolik bylo možné u tohoto Číňana vůbec mluvit o úsměvu. A poslal na sociálku1) video, kde Ferda kope zuřivě do reprobedny. A kde je jasně vidět, co jsme zač.

„Budu chtít miliardu v hotovosti. Do 24 hodin. V přístavu, na obvyklém místě.“ Zaklapnul véčko a zamnul si ruce.

Vydal se směrem k dokům. Dodávka s únosci zajela v řadě kontejnerů někam doprostřed. Byla tam kompletně zařízený operační sál na odběr orgánů i na jejich případnou transplantaci. Ve vzduchu se pomyslně vznášely samé peníze. Mnoho peněz.

Přijeli. Autem. Ale ne ledajakým. Auto mělo ocelové pásy jako ten nejmodernější tank. Prostě obrněná lokomotiva, co může jet po silnici, terénem, kdekoli. A nebyli to Rusové, ani Američani, ani Čečenci. Budete překvapeni, kdo to byl. Timorové2). Byli teď v kurzu. Podle pravidla, že větší je lepší než menší. Brutalita. Vešli dovnitř, ověšeni zbraněmi všeho druhu. A donesli velkou bednu, kterou otevřeli, aby mohli použít to, co bylo uvnitř.

„Nejdřív prachy!“

„Ukaž zboží!“

Kopanci nás, mne a Ferdu donutili vylézt ze železné klece. V kontejneru bylo najednou těsno. A než stačil kdokoli udělat cokoli, jeden velice mrštný Timorec skočil k té bedně vyndal, jakýsi předmět s tryskou, namířil ho na nás a zmáčkl spoušť. Byl to napalm.

Plameny se do nás zakously, ale neublížily nám. Normální lidičky by už byli na škvarek, ale nás to jen příjemně hřálo.

Ilustrativní foto vytvořené pomocí umělé inteligence AI (Gemini)

Číňan a jeho svita se na nic nezmohli. Timorec plamenomet vypnul a předali nás (jako prodané zboží). Miliarda dolarů bylo dvanáct plných palet stodolarovek. Všichni Asiaté se činili a hbitě přemisťovali palety s papírovými bankovkami, jakoby to byla nějaká zelenina, která rychle podléhá zkáze. Zdálo se, že jsou všichni spokojeni.

„Co s nimi bude?“

„Nestarej se, Du-plexi.“

Obrněný tank odjel. Ferda a Michal byli, opět v poutech, vsazeni do ocelové klece se silnými pruty.

V přístavu byl opět klid. Zpoza rohu vykoukl potkan a čenichal, jestli nenajde něco k jídlu. A našel. Vlekl někam pryč kus jater. Nebyla prasečí.

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1) tajná sociální síť sdílená překupníky, mafiány, obchodníky s bílým masem, drogami, lidskými orgány, ba i jadernými zbraněmi a obohaceným uranem. Prostě se vším, co si dokážete, ale i nedokážete vůbec představit. Co je možné zobchodovat.

2) Západní Timor – ostrov u Indonésie. Zde jedli ještě nedávno křesťanské misionáře.

Pokračování příště.

1. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #1

2. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #2

3. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #3

Autor: Zdeněk Pokorný | sobota 29.8.2026 1:54 | karma článku: 0 | přečteno: 5x

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Zdeněk Pokorný

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