Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #3
A co to jako je?
Lidi znaj jenom DNA a RNA a děsně si na tom zakládaj. My máme ještě XNA (xenoxyribonukleovou kyselinu), která v buňce působí odolnost proti vnějším vlivům. Není to dlouhověkost. U nás je to jinak. Není jednoduché nás usmrtit. Pokud je naživu jedna jediná naše buňka, je možné nás znovu reprodukovat. Recyklovat, klonovat, chcete-li. Buňky mezi sebou navzájem komunikují. Takže. Lidičky. Mějte se. Snažte se trochu víc.
Tmu rozčísla ostrá střela, která udeřila do podvozku dodávky, co nás převážela na neznámé místo. Dodávka šla na střechu a naše koberce (my) bezmocně poletovaly uvnitř mezi podlahou a stropem. Ve výsledku jsme byli potlučeni hůř než padaná jablka. Mnohem hůř. Krev se nám řinula z otevřených ran a odřenin. Protože se báli, že jim utečeme, doslova nás omotali lany a ta lana teď vpíjela naši drahocennou krev. (Jenom my a teď už i vy, co tohle čtete, víme, že taky obsahuje ještě XNA).
Do očí nám zasvítilo ostré světlo baterky. Pak se ozvala střelba z automatů. Zřejmě o nás sváděli urputný boj. Nevíme, která grupa to vyhrála, a bylo nám to dost jedno. Snažili jsme se zachovat klid, abychom nezezelenali1). To by byli naši únosci na koni, a to jsme nechtěli. Ale nebylo to tak jednoduché, jak se zdá. Naše psychika a nervy byly vyšponované na nejvyšší úroveň.
A pak se i náš svět ponořil do úplné tmy. Ucítil jsem vpich injekční stříkačky. Ferda dopadl podobně.
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1) Svého času si nás pletli se „zelenými mužíčky“, kteří „osvobodili Krym“ od ukrajinské nadvlády, aby zde mohl konečně nastat ten zlatý úsvit dějin v podobě ruské vlády. Rusové nejdříve tuto skutečnost popírali, ale pak ji přiznali (odkaz).
Pokračování příště.
1. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #1
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #2
Lidé si myslí, že my UFOuni jsme odněkud přiletěli. To je ovšem základní omyl. My jsme tady odjakživa.
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #1
Tady jsme úplně špatně, šéfe! Jeho i moje anténky se nám na hlavě zakývaly. Jakže nám to místní říkají? Zní to tak legračně. UFOuni ....hm, to nechápu.
Zdeněk Pokorný
Šudlání
„Co to tam pořád šudláš! Dodělej to a pojď už!“ slýcháváme od druhých. „No, jen si to tam takhle šudlej, počkej, von příde Karel a uvidíš, co ti na to řekne!“ už třeba dost výhružně.
Zdeněk Pokorný
Má v pořádku papíry
EPILOG: Myslel jsem si kdysi, že do nebe nepatřím, tak jsem si vybral peklo a čištění hajzlů tam. Z mé strany just a pýcha. Potřeboval jsem MOŘE ČASU k tomu, abych dozrál. O tom, kdo kam patří, já nerozhoduji. Já ne.
Zdeněk Pokorný
Nemá v pořádku papíry #7
Po náročné plavbě přes Atlantik - aspoň si myslím, že to byl Atlantik - jsme byli těsně před cílem vyhozeni z lodi a do New Orleansu jsme museli doplavat.
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