Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #10
============================================
EPILOG (závěrečný díl).
Pohladila ho po hlavě a on cítil její něžný dotek. Ten dotek, který uměla jen ona. Nikdo jiný. Do obyčejného gesta, jakým je pohlazení, byla schopna vměstnat takové množství něhy a lásky.
„Já vím,“ řekla Kristýna nakonec. „Co víš?,“ vyhrkl rozčileně Vašek. „Že si je nemůžeme nechat“, slzy jí začaly téct na zástěru. Seděli u kuchyňského stolu. Za okny svítalo. Dům po babičce, který už roky opravovali, měl právě v kuchyni nejmalebnější místo, kde všichni rádi sedávali. U tohoto stolu. Vašek ho udělal do elipsy, aby byl dost velký pro všechny. „Proč jsem teda dělal tak velký stůl, co!,“ řekl a bylo rozhodnuto, že si je nechají a to i přesto, jak divní jsou.
Když se odpoledne vrátily jejich vlastní děti, Michal a Viki, všechno jim po pravdě řekli. Michalovi už bylo osm a po prázdninách šel do třetí třídy, Viki bylo pět a do školy se teprve chystala. Ještě ony musely souhlasit, že přijmou mezi sebe tři nové brášky, kteří v normálním stavu nemluvili a chovali se regulérně jako půlroční miminka, prděla a smrděla do plínek jaksepatří. Vyprávěli jim i o tom divném zjevu, jak je viděli poprvé. První reakce Michalova byla, že by to taky rád viděl. Ale Kristýna s Vaškem brzdili jeho nadšení, s tím, že je to dost neobvyklé a podvědomě cítili, že i tak budou mít dost problémů je bez jakýchkoliv dokladů osvojit či adoptovat.
Děti rozhodnutí rodičů podpořily a slíbily, že budou pomáhat ještě víc než dosud. Žili na odlehlém kraji vesnice, Vašek měl ve stodole stroje na výrobu peletek z dřevěného odpadu, tomu se věnoval po večerech a jinak se zabýval montáží fotovoltaických střech ze speciálních tašek, od každé vedly kabely. Byl v tom dobrý. Přestože byly takové střechy drahé, byl o ně zájem. Vašek se činil ze všech sil, ale bylo jasné, že veškerá domácí práce bude muset zastat Kristýna sama, i když Viki už začínala pomáhat.
Po pár týdnech, kdy noví členové domácnosti zdomácněli a těšili se láskyplné péči a pozornosti svého okolí, bylo možné začít podnikat kroky pro legalizaci jejich pobytu. Na úřadech to skutečně neměli jednoduché. Pravý příběh se nikdo nemohl dozvědět, děti by jim okamžitě odebrali a bůhvíkam odvezli. Sociální pracovnice se u nich střídaly jako na běžícím pásu. Jejich několikaleté snažení nakonec slavilo úspěch. Kluci měli svá jména, rodné listy a úspěšně završili proces adopce. Jmenovali se Jirka, Vojta a Jan.
...po 50 letech...
Kristýna nebyla ve svých osmdesáti letech žádná seschlá stařenka. Šedivé vlasy si vázala do slušivého drdůlku, ale když pokaždé, když zvedala ruce nahoru, cítila ostrou bodavou bolest v loktech a ramenou. Dělala, že se jí to netýká. Ale týkalo. Vašek před rokem zemřel na rakovinu slinivku. To bylo rychlé. Michal a Viki měli své rodiny a žili ve velkých městech. Nabízeli Kristýně ať už opustí svůj dům, ať už nedře na zahradě a kolem slepic. Odmítla s díky.
Dnes měl přijet na návštěvu Jan. Dělal na letišti dispečera letového provozu a obtížně se uvolňoval z práce. Oba další bratři létali jako piloti. Jirka jako vojenský a Vojta jako civilní letec. Měli se dobře a občas za maminkou zajeli.
Kristýně dnes nebylo dobře. Cítila nějaký nezvyklý tlak na prsou, a tak si sedla ke stolu (ve tvaru elipsy) a přichystala švestkovou buchtu, kterou měl Jan rád. Dlouho nejel, asi ho něco zdrželo, říkala si a vyšla na zápraží, aby ho vyhlížela. Vzpomínala na veselé i dramatické chvíle, které prožila právě s ním, s Janem, který, jak se ukázalo, byl tím, kdo při jejich seznámení šlápnul do čehosi páchnoucího a odvážně s nimi komunikoval. Když byl větší, mluvila s ním ještě mnohokrát, filozofovali spolu. Vzpomněla si, jak mu, jako malému, vysvětlovala, co je lidskost, humanismus, jak má být slušný, zdvořilý, dobrý. Jan se jí zeptal: „A kde si myslíš maminko, že se tohle všechno vzalo? Je to lidem vrozeno?“ Ona tenkrát nedokázala odpovědět.
Nejede.
Jan sešlápnul nedočkavě plynový pedál, auto zběsile vyrazilo do zatáčky. Měl štěstí. V zatáčce není dobré předjíždět. Jan cítil, že s matkou se něco děje. Ba dokonce věděl s jistotou, že její konec se blíží, stejně jako to věděl u otce, který rychle zemřel a on s bratry mu nedokázali pomoci.
Zaparkoval u plotu a běžel po cestičce k domu, viděl ji. Její úzkostný pohled, starostlivý jako vždy. Plný lásky. A to bylo to poslední, co mu věnovala.
.....................................k o n e c....................................................
1. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #1
2. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #2
3. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #3
4. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #4
5. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #5
6. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #6
7. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #7
8. díl: Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #8
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #9
Nemějte strach. Největší překvapení a potěšení na nás teprve čeká. Kdo má pro strach uděláno, ten je ve výhodě. Život nemá být až tak vážný.
Zdeněk Pokorný
Nalaď si to
Symfonický orchestr amatérských hudebníků řízených profesionálním dirigentem - to je skvělá zkušenost.
Zdeněk Pokorný
Návod pro budoucího uživatele
Patří k článku „Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #8“, který objevili pracovníci nemocnice po otevření Babyboxu, který byl prázdný.
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #8
Emoce je dobré v sobě nepotlačovat, moderní psychologická doporučení nám radí dát jim volný průchod. V případě UFOunů však hrozí prozrazení jejich pravé identity.
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #7
Kdo nebo co tvoří ostrůvky pozitivní deviace? Je to obvykle shoda náhod. Jako v případě peruánského města Iquitos. Je to největší město na světě, kam nevede žádná silnice.
|Další články autora
Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky
Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla...
Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život
Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické...
Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují
V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu....
Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?
Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky...
Oběd na zámku za 170 korun? Dobříš boří představy o drahé gastronomii
Oběd v zámeckém prostředí nemusí znamenat hluboký zásah do peněženky. V Chateau Dobříš se denní...
Na korunovační klenoty se stojí dlouhé fronty, přilákaly lidi z Česka i zahraničí
Stejně jako v minulých letech přilákaly korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků....
Aplikace Záchranka umožní ve Zlínském kraji tísňové volání s přesnou polohou
Obyvatelé Zlínského kraje mohou mít díky aplikaci Záchranka tísňové volání s přesnou polohou a svým...
VOLBY 2026 v Praze 4: Kubín obhajuje. Kdo jsou kandidáti na radnici a magistrát a jak volit?
Nadcházející komunální volby určí nové složení Zastupitelstva Prahy 4 i obsazení křesla starosty na...
Moravskoslezský kraj podpoří folklor a lidovou kulturu dvěma miliony korun
Moravskoslezský kraj letos rozdělí dva miliony korun na podporu folkloru a tradiční lidové kultury....
Prodej domu Osnice, Jesenice
Jesenice - Osnice, okres Praha-západ
4 590 000 Kč
- Počet článků 69
- Celková karma 7,49
- Průměrná čtenost 127x